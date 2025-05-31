Мои заказы

Старинное Замоскворечье: путь через века и судьбы

Старинное Замоскворечье
Замоскворечье один из самых древних, колоритных и исторически насыщенных районов Москвы. Мы прогуляемся по уютным улочкам и переулкам, рассмотрим старинные архитектурные памятники и достопримечательности, которые хранят в себе не только историю города, но и истории их создателей. Я расскажу вам о том, что же такое Замоскворечье и каких исторических личностей оно привлекало.
2 отзыва
Описание экскурсии

Не смотря на то, что Замоскворечье аутентичный район, в нем находится множество баров, ресторанов и кафе. Сочетание современности и старины создает неповторимый колорит района. Вы увидите:• послепожарные усадьбы 19 века;
  • старинные величественные храмы и древние церкви;
  • приют для вдов и сирот русских художников;
  • усадьбу колбасного короля, который в старости умер от голода;
  • дом, где жила Анна Ахматова;
  • купеческие палаты амбары-закрома. Вы узнаете:• как формировался район и кто были его первые жители;
  • почему в Москве стоит церковь Папе Римскому;
  • куда и к кому в Замоскворечье ходил в гости маленький Достоевский;
  • почему на иконе изображен поэт А. С. Пушкин;
  • какое отношение имеет Климент Ворошилов к церкви в Замоскворечье. И еще много интересных историй о жителях района в разные времена и эпохи. Замоскворечье — один из атмосферных районов старой Москвы, и вы непременно убедитесь в этом после экскурсии!

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье в интервале с 09:00 до 18:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Улица Пятницкая
  • Улица Большая Ордынка
  • Черниговский переулок
  • Кадашевский переулок
  • Дома купцов Варгина, Долгова-Жемочкина, Куманиных, Григорьева
  • Купеческие закрома и палаты
  • Старинные храмы: Климента Папы Римского, Всех скорбящих радость, Святых черниговских мучеников князя Михаила и боярина Федора, Воскресения в Кадашах, Усекновение главы Иоанна Предтечи
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пятницкая улица, 25. На улице у выхода из метро Новокузнецкая
Завершение: Сквер Шмелева (рядом м. Третьяковская)
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье в интервале с 09:00 до 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Даша
31 мая 2025
Экскурсия прошла отлично! Ходили коллегами. Перед проведением Екатерина уточнила у нас некоторые моменты, чтобы сделать экскурсию интересной именно для нас. Узнали много нового про район, в котором работаем, и нашли новые крутые места для летних обеденных прогулок. Спасибо!
А
Андрей
26 мая 2025
Экскурсия прошла в приятной непринужденной атмосфере! Все было отлично!

Входит в следующие категории Москвы

