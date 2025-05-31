Замоскворечье один из самых древних, колоритных и исторически насыщенных районов Москвы. Мы прогуляемся по уютным улочкам и переулкам, рассмотрим старинные архитектурные памятники и достопримечательности, которые хранят в себе не только историю города, но и истории их создателей. Я расскажу вам о том, что же такое Замоскворечье и каких исторических личностей оно привлекало.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииНе смотря на то, что Замоскворечье аутентичный район, в нем находится множество баров, ресторанов и кафе. Сочетание современности и старины создает неповторимый колорит района. Вы увидите:• послепожарные усадьбы 19 века;
- старинные величественные храмы и древние церкви;
- приют для вдов и сирот русских художников;
- усадьбу колбасного короля, который в старости умер от голода;
- дом, где жила Анна Ахматова;
- купеческие палаты амбары-закрома. Вы узнаете:• как формировался район и кто были его первые жители;
- почему в Москве стоит церковь Папе Римскому;
- куда и к кому в Замоскворечье ходил в гости маленький Достоевский;
- почему на иконе изображен поэт А. С. Пушкин;
- какое отношение имеет Климент Ворошилов к церкви в Замоскворечье. И еще много интересных историй о жителях района в разные времена и эпохи. Замоскворечье — один из атмосферных районов старой Москвы, и вы непременно убедитесь в этом после экскурсии!
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье в интервале с 09:00 до 18:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Улица Пятницкая
- Улица Большая Ордынка
- Черниговский переулок
- Кадашевский переулок
- Дома купцов Варгина, Долгова-Жемочкина, Куманиных, Григорьева
- Купеческие закрома и палаты
- Старинные храмы: Климента Папы Римского, Всех скорбящих радость, Святых черниговских мучеников князя Михаила и боярина Федора, Воскресения в Кадашах, Усекновение главы Иоанна Предтечи
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пятницкая улица, 25. На улице у выхода из метро Новокузнецкая
Завершение: Сквер Шмелева (рядом м. Третьяковская)
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье в интервале с 09:00 до 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Даша
31 мая 2025
Экскурсия прошла отлично! Ходили коллегами. Перед проведением Екатерина уточнила у нас некоторые моменты, чтобы сделать экскурсию интересной именно для нас. Узнали много нового про район, в котором работаем, и нашли новые крутые места для летних обеденных прогулок. Спасибо!
А
Андрей
26 мая 2025
Экскурсия прошла в приятной непринужденной атмосфере! Все было отлично!
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 10 чел.
Храмы Замоскворечья: архитектура и история
Научиться «читать» храмы и узнать о судьбах за их стенами
Начало: У метро «Третьяковская»
Сегодня в 15:00
17 дек в 10:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Старинные храмы Замоскворечья
Исследуйте тайны московских переулков, полюбуйтесь древними храмами и узнайте об их уникальной истории. Откройте для себя культурное наследие столицы
Начало: У метро Полянка
Сегодня в 13:00
3 дек в 13:00
3600 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Секреты Замоскворечья: детская экскурсия
Исследуйте старинное Замоскворечье на интерактивной экскурсии. Узнайте, как жили москвичи в прошлом, и откройте для себя скрытые уголки района
Начало: У выхода из метро Новокузнецкая
Завтра в 10:00
1 дек в 10:00
7800 ₽ за всё до 10 чел.