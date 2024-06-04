Пятницкая улица – экскурсии в Москве

Найдено 9 экскурсий в категории «Пятницкая улица» в Москве, цены от 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Замоскворечье + Третьяковская галерея (пешая экскурсия)
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
85 отзывов
Замоскворечье + Третьяковская галерея (пешая экскурсия)
Начало: СТ.М. Площадь революции
Расписание: Среда в 12:00, Пятница в 14:00, Воскресенье в 10:00
12 июня в 12:00
14 июня в 14:00
от 2 250 за человека
Москва купеческая: Замоскворечье
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
72 отзыва
Москва купеческая: Замоскворечье
Начало: На выходе из СТ.М. Новокузнецкая
Расписание: По субботам и воскресеньям в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
700 за человека
Замоскворечье: заповедник старой Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Замоскворечье: заповедник старой Москвы
Пройтись по Пятницкой и Большой Ордынке, узнать истории здешних усадеб и их знаменитых жильцов
Начало: У выхода из метро Новокузнецкая
9 июня в 16:00
10 июня в 13:00
5 300 за всё до 4 чел.
Старинные храмы Замоскворечья
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
5 отзывов
Старинные храмы Замоскворечья
Погулять по Полянке, Ордынке, Пятницкой и найти на них следы разных эпох
Начало: У метро Полянка
Завтра в 12:00
2 июля в 15:00
2 800 за всё до 5 чел.
«О имена! О нравы!». Групповая прогулка по Замоскворечью
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
10 отзывов
«О имена! О нравы!». Групповая прогулка по Замоскворечью
Пройти тихими переулками вдали от проторенных троп и собрать коллекцию необычных фактов
Начало: На станции метро «Новокузнецкая»
Завтра в 10:00
29 июня в 11:00
500 за человека
Секреты Замоскворечья: детская интерактивная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Секреты Замоскворечья: детская интерактивная экскурсия
Изучить старинный купеческий район, переместиться в прошлое и решить задачки 19 века
Начало: У выхода из метро Новокузнецкая
29 июня в 10:00
30 июня в 10:00
7 800 за всё до 10 чел.
Самобытное Замоскворечье
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
60 отзывов
Самобытное Замоскворечье
Прогулка по древней Москве - стрелецкой, дворянской и купеческой
Начало: В районе метро Третьяковская
Завтра в 12:30
2 июля в 15:00
2 800 за всё до 5 чел.
Трактиры, наводнения и вид с высоты: экскурсия по Замоскворечью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Трактиры, наводнения и вид с высоты: экскурсия по Замоскворечью
Неспешная прогулка по Москве за разговорами об архитектуре, московском климате и чистом спирте
Начало: у метро Новокузнецкая
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
7 000 за всё до 10 чел.
Замоскворечье: новый взгляд со стороны
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Замоскворечье: новый взгляд со стороны
По заповедным местам - и новомодным локациям старинного района Москвы
Начало: у метро Новокузнецкая, окончание у метро Третьяков...
9 июня в 14:00
12 июня в 09:00
1 900 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Замоскворечье: заповедник старой Москвы
    Отличная познавательная экскурсия! Приятно, что поговорили не только о Замоскворечье, но и об истории Москвы в целом. Экскурсия прошла легко и позитивно! Спасибо Ирине!
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Замоскворечье: заповедник старой Москвы
    Хорошо построен маршрут, много информации и отличная подача материала. Спасибо
  • О
    Оксана
    29 мая 2024
    Замоскворечье: заповедник старой Москвы
    Очень понравилась экскурсия, динамичная, не устали, организовала поход для заграничной подруги, маршрут с изюминками, Ирина чудо, понятно, доходчиво, а главное
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    с любовью к Москве. Спасибо ей большое, с удовольствием послушаю ещё не один раз, надеюсь, благо мест в прекрасной Москве предостаточно

    Очень понравилась экскурсия, динамичная, не устали, организовала поход для заграничной подруги, маршрут с изюминками, Ирина чудоОчень понравилась экскурсия, динамичная, не устали, организовала поход для заграничной подруги, маршрут с изюминками, Ирина чудоОчень понравилась экскурсия, динамичная, не устали, организовала поход для заграничной подруги, маршрут с изюминками, Ирина чудо
  • М
    Мария
    27 мая 2024
    Секреты Замоскворечья: детская интерактивная экскурсия
    Экскурсия прошла замечательно! Экскурсовод Светлана нашла подход к детям, активно взаимодействовала с ними на протяжении всего времени, а информация оказалась
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    интересна не только им, но и взрослым. В процессе живого общения узнали интересные исторические факты, познакомились с архитектурой Замоскворечья и поднялись на колокольню, получив много положительных эмоций.

  • М
    Милена
    20 мая 2024
    «О имена! О нравы!». Групповая прогулка по Замоскворечью
    Все прошло замечательно!
  • А
    Анна
    18 мая 2024
    «О имена! О нравы!». Групповая прогулка по Замоскворечью
    Очень интересная экскурсия! Спасибо Олегу большое!
  • А
    Абрамова
    4 мая 2024
    Замоскворечье + Третьяковская галерея (пешая экскурсия)
    Замечательный рассказ экскурсовода, пешая прогулка по улочкам Замоскворечья, посещение двух храмов и монастыря. Вот здесь можно бы побольше времени, но это на мой вкус.
  • Л
    Лесовая
    3 мая 2024
    Москва купеческая: Замоскворечье
    Замечательная экскурсия! Очень интересно и познавательно, хорошо продуман маршрут. Время пролетело незаметно. Спасибо экскурсоводу Александре! С удовольствием приму участие в других ее экскурсиях.
  • Н
    Нина
    2 мая 2024
    Секреты Замоскворечья: детская интерактивная экскурсия
    Приятная и насыщенная интересными фактами прогулка. Было любопытно как ребёнку 7 лет, так и взрослым. На небольшом по протяженности маршруте
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    мы узнали много нового. Открыли для себя новый формат отдыха и обязательно придём на другие экскурсии. Спасибо Светлане за положительные эмоции этого дня и новые знания!

    Приятная и насыщенная интересными фактами прогулка. Было любопытно как ребёнку 7 лет, так и взрослым. На
  • Е
    Елена
    26 апреля 2024
    Замоскворечье + Третьяковская галерея (пешая экскурсия)
    Замечательная экскурсия. Очень увлеченный экскурсовод. Заходили и в Храмы. Два часа до Третьяковской галереи прошли не заметно. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Пятницкая улица»

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  8. Патриаршие пруды
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