1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Замоскворечье + Третьяковская галерея (пешая экскурсия)
Начало: СТ.М. Площадь революции
Расписание: Среда в 12:00, Пятница в 14:00, Воскресенье в 10:00
12 июня в 12:00
14 июня в 14:00
от 2 250₽ за человека
Групповая
2 часа
Москва купеческая: Замоскворечье
Начало: На выходе из СТ.М. Новокузнецкая
Расписание: По субботам и воскресеньям в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Замоскворечье: заповедник старой Москвы
Пройтись по Пятницкой и Большой Ордынке, узнать истории здешних усадеб и их знаменитых жильцов
Начало: У выхода из метро Новокузнецкая
9 июня в 16:00
10 июня в 13:00
5 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Старинные храмы Замоскворечья
Погулять по Полянке, Ордынке, Пятницкой и найти на них следы разных эпох
Начало: У метро Полянка
Завтра в 12:00
2 июля в 15:00
2 800₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2.5 часа
«О имена! О нравы!». Групповая прогулка по Замоскворечью
Пройти тихими переулками вдали от проторенных троп и собрать коллекцию необычных фактов
Начало: На станции метро «Новокузнецкая»
Завтра в 10:00
29 июня в 11:00
500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Секреты Замоскворечья: детская интерактивная экскурсия
Изучить старинный купеческий район, переместиться в прошлое и решить задачки 19 века
Начало: У выхода из метро Новокузнецкая
29 июня в 10:00
30 июня в 10:00
7 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Самобытное Замоскворечье
Прогулка по древней Москве - стрелецкой, дворянской и купеческой
Начало: В районе метро Третьяковская
Завтра в 12:30
2 июля в 15:00
2 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Трактиры, наводнения и вид с высоты: экскурсия по Замоскворечью
Неспешная прогулка по Москве за разговорами об архитектуре, московском климате и чистом спирте
Начало: у метро Новокузнецкая
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Замоскворечье: новый взгляд со стороны
По заповедным местам - и новомодным локациям старинного района Москвы
Начало: у метро Новокузнецкая, окончание у метро Третьяков...
9 июня в 14:00
12 июня в 09:00
1 900₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия4 июня 2024Отличная познавательная экскурсия! Приятно, что поговорили не только о Замоскворечье, но и об истории Москвы в целом. Экскурсия прошла легко и позитивно! Спасибо Ирине!
- ЕЕлена3 июня 2024Хорошо построен маршрут, много информации и отличная подача материала. Спасибо
- ООксана29 мая 2024Очень понравилась экскурсия, динамичная, не устали, организовала поход для заграничной подруги, маршрут с изюминками, Ирина чудо, понятно, доходчиво, а главное
- ММария27 мая 2024Экскурсия прошла замечательно! Экскурсовод Светлана нашла подход к детям, активно взаимодействовала с ними на протяжении всего времени, а информация оказалась
- ММилена20 мая 2024Все прошло замечательно!
- ААнна18 мая 2024Очень интересная экскурсия! Спасибо Олегу большое!
- ААбрамова4 мая 2024Замечательный рассказ экскурсовода, пешая прогулка по улочкам Замоскворечья, посещение двух храмов и монастыря. Вот здесь можно бы побольше времени, но это на мой вкус.
- ЛЛесовая3 мая 2024Замечательная экскурсия! Очень интересно и познавательно, хорошо продуман маршрут. Время пролетело незаметно. Спасибо экскурсоводу Александре! С удовольствием приму участие в других ее экскурсиях.
- ННина2 мая 2024Приятная и насыщенная интересными фактами прогулка. Было любопытно как ребёнку 7 лет, так и взрослым. На небольшом по протяженности маршруте
- ЕЕлена26 апреля 2024Замечательная экскурсия. Очень увлеченный экскурсовод. Заходили и в Храмы. Два часа до Третьяковской галереи прошли не заметно. Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Пятницкая улица»
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