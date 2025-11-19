История старообрядчества в России Наверное, нет более увлекательной истории, чем история старообрядчества в России. Кто такие староверы и во что они верят? Кто те люди, которые ради своей веры покинули родные земли, покорили суровые пространства Русского Севера и Сибири, заселили не только труднодоступные территории Российской Империи, но и перенесшие русских язык, русскую культуру и старую веру на берега Амазонки, в пампасы Уругвая, на красные пустоши Австралии и в заснеженную Аляску. По всему миру, в самых сложных природных и политических условиях, староверы совершили невозможное — сумели сохранить свою религиозную и культурную принадлежность, не потеряли язык и древние обычаи. Мы побываем там, куда вход не каждому разрешен, и узнаем то, что скрывалось столетиями за завесами запретов, мифов и небылиц. Мы отправимся в гости к современным староверам в главную общину русских приверженцев старой веры — Рогожскую слободу. Посетим старообрядческие храмы, в которые невозможно попасть с улицы и которые хранят тайны крюкового пения, поражающие объемные иконы и образы древнего, дониконовского письма. А еще нам позволят подняться на колокольню Воскресенского храма и даже специально для нашей группы проведут концерт колокольных звонов! Экскурсия в старообрядческую общину Рогожской слободы Как живут сегодня староверы, вы сможете узнать в самом неожиданном районе Москвы — Рогожской слободе. Это центр Русской Православной Старообрядческой церкви и исторический поселок староверов, которые здесь селились с XVII века. Здесь веками параллельно с нами живут и хранят свою веру старообрядцы, причем большинство москвичей об этом даже не подозревает. А еще Рогожская слобода — великолепный историко-архитектурный комплекс с настоящими жемчужинами зодчества, которые мы с вами посетим. В старообрядческие храмы невозможно попасть «с улицы», а мы в сопровождении экскурсовода-старовера посетим грандиозный действующий Покровский собор, который до строительства Храма Христа Спасителя считался самым большим храмом Москвы. Сегодня он вмещает 7000 (!) прихожан. Здесь хранят тайны «знаменного» крюкового пения и находятся поражающие деревянные объемные иконы, иконы на медных пластинах и образы древнего, «дониконовского» письма, которые вы увидите. Также мы посетим старообрядческую церковь Рождества Христова Рогожской общины, где находится интереснейшая выставка, посвященная истории старообрядчества на Руси. Из уст приверженцев старой веры вы услышите рассказ об истории раскола, о тех людях, которые смогли сохранить до наших дней нравственную основу своей веры, увидите уникальные древние книги, иконы и другие памятники старообрядческой культуры. В ходе увлекательной экскурсии мы также посетим Рогожское кладбище, благодаря которому и появился поселок староверов в Москве. Здесь вы узнаете, как это произошло, и полюбуетесь церковным ансамблем Рогожской слободы. В ходе нашей прогулки по Рогожской слободе вы узнаете:

кто такие «поповцы» и «беспоповцы»;

когда появился первый старообрядец на Москве;

как казаки старую веру хранят и кто такой атаман Платов;

как молятся и крестятся староверы, есть ли у них Библия, какой крест и как выглядит;

как выглядит современная карта расселения староверов по миру;

что значат символы староверов. Подъем на колокольню Воскресенского храма и концерт колокольных звонов Драгоценное украшение архитектурного ансамбля Рогожской слободы — белоснежный храм-колокольня Воскресения Христова с изумительным каменным декором. Колокольня возведена сто с лишним лет назад и, по некоторым сведениям, всего на один кирпич ниже колокольни Ивана Великого в московском Кремле. Специально для нашей группы звонарь проведет мини-концерт сказочных колокольных звонов. Нам позволят подняться на колокольню и полюбоваться великолепными видами! Свободное время в Рогожской слободе: вы сможете посетить трапезную, которая славится очень вкусной выпечкой (по наличию). Важная информация:.

что значат символы староверов. Подъем на колокольню Воскресенского храма и концерт колокольных звонов Драгоценное украшение архитектурного ансамбля Рогожской слободы — белоснежный храм-колокольня Воскресения Христова с изумительным каменным декором. Колокольня возведена сто с лишним лет назад и, по некоторым сведениям, всего на один кирпич ниже колокольни Ивана Великого в московском Кремле. Специально для нашей группы звонарь проведет мини-концерт сказочных колокольных звонов. Нам позволят подняться на колокольню и полюбоваться великолепными видами! Свободное время в Рогожской слободе: вы сможете посетить трапезную, которая славится очень вкусной выпечкой (по наличию). Важная информация:.

Обратите внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте, вам необходимо внести оплату напрямую компании - организатору не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ. Подъем на колокольню и мини-концерт сказочных колокольных звонов проводится на усмотрение администрации Рогожской слободы Внимание! Экскурсия предполагает посещение действующих старообрядческих храмов. Поэтому участники экскурсии должны иметь соответствующий внешний вид. Для дам обязательно быть одетыми в юбки и иметь при себе платки. Наличие для женщин таких предметов одежды, как брюки, не допускается. В летний период обязателен длинный рукав одежды, как для женщин, так и для мужчин. Мужчины даже в сильную жару должны быть в брюках, шорты не допускаются. Экскурсанты, пренебрегшие данной информацией, не смогут посетить старообрядческие храмы, что сделает для них экскурсию неполноценной.