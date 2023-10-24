Вас ждёт увлекательное путешествие по Рогожской слободе, где вы узнаете о жизни ямщиков и старообрядцев.
Прогулка по старинной улице, сохранившей дореволюционную архитектуру, откроет вам интересные факты о роли ямщиков в истории России. Обсудим, как они регулировали дорожное движение и что о них думали иностранцы.
Вы увидите памятник архитектуры, затерянный в переулках, и узнаете о связи старообрядцев с детским театром
Прогулка по старинной улице, сохранившей дореволюционную архитектуру, откроет вам интересные факты о роли ямщиков в истории России. Обсудим, как они регулировали дорожное движение и что о них думали иностранцы.
Вы увидите памятник архитектуры, затерянный в переулках, и узнаете о связи старообрядцев с детским театром
5 причин купить эту экскурсию
- 🚶♂️ Пешеходная прогулка по историческим местам
- 🏛️ Уникальные архитектурные артефакты
- 📜 Интересные исторические факты
- 👥 Небольшая группа для комфортного общения
- 🕰️ Погружение в атмосферу старинной Москвы
Что можно увидеть
- Рогожская слобода
- Школьная улица
Описание экскурсии
Сперва мы прогуляемся по уникальной улице Рогожской слободы — ныне Школьной — которая сохранила свою дореволюционную застройку в два этажа. В прошлые века здесь было не протолкнуться, а сейчас вы погрузитесь в атмосферу спокойствия и старины.
Затем нестандартными маршрутами мы дойдём до одного любопытного переулка, где обсудим другую социальную группу — старообрядцев.
В ходе экскурсии вы:
- познакомитесь со свидетелем путешествий ямщиков;
- увидите интересные архитектурные артефакты;
- найдёте памятник архитектуры, затерянный в переулках слободы.
Вы узнаете:
- кто же такие на самом деле ямщики и при чём здесь охотники;
- какую роль они сыграли в развитии государства Российского;
- как регулировали дорожное движение в России в 19 веке;
- что думали иностранцы про наших ямщиков;
- чем собирался лечить сыпной тиф один архитектор;
- как связаны детский сказочный театр и старообрядцы.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Площадь Ильича
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 72 туристов
Здравствуйте! Я дипломированный специалист, закончила курс обучения в «Школе гида» от «Москвы глазами инженера». Родилась и выросла в Москве, очень люблю свой город, его архитектуру, атмосферу, а особенно его историю.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Благодаря Наталье у нас плучилась душевная прогулка. Несмотря на то, что было холодно, Наталья создает теплую и доброжелательную атмосферу.
Экскурсия очень занимательная. Мы узнали обо всех аспектах жизни ямщицкого сословия, увидели
Экскурсия очень занимательная. Мы узнали обо всех аспектах жизни ямщицкого сословия, увидели
+2
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Прекрасная экскурсия! Улица Школьная очаровательная, а в компании экскурсовода это просто подарок! Рассказ Натальи перенесит тебя и погружает в другую эпоху.
Материал подобран отлично, преподнесен великолепно. От экскурсии не только приятные впечатления, но и новые знания!
Спасибо огромное за доставленное удовольствие!
До новых встреч!
Материал подобран отлично, преподнесен великолепно. От экскурсии не только приятные впечатления, но и новые знания!
Спасибо огромное за доставленное удовольствие!
До новых встреч!
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Восхитительная экскурсия, открыла для себя Таганку заново. Наталья прекрасный экскурсовод и интересный рассказчик, оживила для нас историю знакомых мест. Не мучила датами и фамилиями, удерживала внимание на протяжении всей экскурсии,
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М
Кто желает расширить свои представления о Москве и узнать, что наша любимая столица это не только Красная площадь, Арбат и Чистые пруды посетите Рогожскую слободу вместе с экскурсоводом Натальей (экскурсия
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Добрый день, вчера сходила на экскурсию "Ямщик, запрягай лошадей! По Рогожской ямской слободе. Экскурсия прошла в дружеской обстановке, прошлись по улочкам Москвы, услышали рассказ об ямщиках как все это начиналось и развивалось. Увидели исторические здания сохранившихся до наших дней. Мимо проходим и не знаем их историческую ценность.
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Очень приятная, легкая, интересная экскурсия, а у меня она получилась еще и индивидуальной) Наталья - замечательный рассказчик! Было здорово👍
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