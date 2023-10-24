Вас ждёт увлекательное путешествие по Рогожской слободе, где вы узнаете о жизни ямщиков и старообрядцев. Прогулка по старинной улице, сохранившей дореволюционную архитектуру, откроет вам интересные факты о роли ямщиков в истории России. Обсудим, как они регулировали дорожное движение и что о них думали иностранцы. Вы увидите памятник архитектуры, затерянный в переулках, и узнаете о связи старообрядцев с детским театром

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Сперва мы прогуляемся по уникальной улице Рогожской слободы — ныне Школьной — которая сохранила свою дореволюционную застройку в два этажа. В прошлые века здесь было не протолкнуться, а сейчас вы погрузитесь в атмосферу спокойствия и старины.

Затем нестандартными маршрутами мы дойдём до одного любопытного переулка, где обсудим другую социальную группу — старообрядцев.

В ходе экскурсии вы:

познакомитесь со свидетелем путешествий ямщиков;

увидите интересные архитектурные артефакты;

найдёте памятник архитектуры, затерянный в переулках слободы.

Вы узнаете:

кто же такие на самом деле ямщики и при чём здесь охотники;

какую роль они сыграли в развитии государства Российского;

как регулировали дорожное движение в России в 19 веке;

что думали иностранцы про наших ямщиков;

чем собирался лечить сыпной тиф один архитектор;

как связаны детский сказочный театр и старообрядцы.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.