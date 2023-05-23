Исследовать тихий уголок Москвы, где царит атмосфера 19 века, и узнать больше о старинной должности
Читая Пушкина, Лермонтова и других классиков, вы не раз сталкивались с фигурой ямщика.
А хорошо ли вы понимаете, кто это такой и в чём состояла его работа? Я предлагаю не просто вспомнить о феномене ямщичества, но отправиться в одно очень уютное место в Таганском районе — Рогожскую слободу, где с конца 16 века селились ямщики.
Мы отыщем архитектурные артефакты на старинной улочке и поговорим о старообрядцах, которые тоже здесь жили.
А хорошо ли вы понимаете, кто это такой и в чём состояла его работа? Я предлагаю не просто вспомнить о феномене ямщичества, но отправиться в одно очень уютное место в Таганском районе — Рогожскую слободу, где с конца 16 века селились ямщики.
Мы отыщем архитектурные артефакты на старинной улочке и поговорим о старообрядцах, которые тоже здесь жили.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
1️⃣ Сперва мы прогуляемся по уникальной улице Рогожской слободы — ныне Школьной — которая сохранила свою дореволюционную застройку в два этажа. В прошлые века здесь было не протолкнуться, а сейчас вы погрузитесь в атмосферу спокойствия и старины.
2️⃣ Затем нестандартными маршрутами мы дойдём до Андроникова монастыря и Рогожского кладбища, где обсудим другую социальную группу — старообрядцев.
В ходе экскурсии вы:
- познакомитесь со свидетелем путешествий ямщиков;
- увидите интересные архитектурные артефакты;
- найдёте памятник архитектуры, затерянный в переулках слободы.
Вы узнаете:
- кто же такие на самом деле ямщики и при чём здесь охотники;
- какую роль они сыграли в развитии государства Российского;
- как регулировали дорожное движение в России в 19 веке;
- что думали иностранцы про наших ямщиков;
- чем собирался лечить сыпной тиф один архитектор;
- как связаны детский сказочный театр и старообрядцы.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Площадь Ильича
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Москве
Здравствуйте! Я дипломированный специалист, закончила курс обучения в «Школе гида» от «Москвы глазами инженера». Родилась и выросла в Москве, очень люблю свой город, его архитектуру, атмосферу, а особенно его историю. Стараюсь, чтобы мои экскурсии не превратились в скучные лекции с перечислением кучи дат и имён, а были интересны, познавательны и легки для восприятия. Приходите — и я покажу вам особые места столицы!Задать вопрос
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