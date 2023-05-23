Читая Пушкина, Лермонтова и других классиков, вы не раз сталкивались с фигурой ямщика. А хорошо ли вы понимаете, кто это такой и в чём состояла его работа? Я предлагаю не просто вспомнить о феномене ямщичества, но отправиться в одно очень уютное место в Таганском районе — Рогожскую слободу, где с конца 16 века селились ямщики. Мы отыщем архитектурные артефакты на старинной улочке и поговорим о старообрядцах, которые тоже здесь жили.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

1️⃣ Сперва мы прогуляемся по уникальной улице Рогожской слободы — ныне Школьной — которая сохранила свою дореволюционную застройку в два этажа. В прошлые века здесь было не протолкнуться, а сейчас вы погрузитесь в атмосферу спокойствия и старины.

2️⃣ Затем нестандартными маршрутами мы дойдём до Андроникова монастыря и Рогожского кладбища, где обсудим другую социальную группу — старообрядцев.

В ходе экскурсии вы:

познакомитесь со свидетелем путешествий ямщиков;

увидите интересные архитектурные артефакты;

найдёте памятник архитектуры, затерянный в переулках слободы.

Вы узнаете:

кто же такие на самом деле ямщики и при чём здесь охотники;

какую роль они сыграли в развитии государства Российского;

как регулировали дорожное движение в России в 19 веке;

что думали иностранцы про наших ямщиков;

чем собирался лечить сыпной тиф один архитектор;

как связаны детский сказочный театр и старообрядцы.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.