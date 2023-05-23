Ямщик, запрягай лошадей! По Рогожской ямской слободе - в мини-группе

Исследовать тихий уголок Москвы, где царит атмосфера 19 века, и узнать больше о старинной должности

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Ответы на вопросы
Читая Пушкина, Лермонтова и других классиков, вы не раз сталкивались с фигурой ямщика.

А хорошо ли вы понимаете, кто это такой и в чём состояла его работа? Я предлагаю не просто вспомнить о феномене ямщичества, но отправиться в одно очень уютное место в Таганском районе — Рогожскую слободу, где с конца 16 века селились ямщики.

Мы отыщем архитектурные артефакты на старинной улочке и поговорим о старообрядцах, которые тоже здесь жили.
Ямщик, запрягай лошадей! По Рогожской ямской слободе - в мини-группе
Ямщик, запрягай лошадей! По Рогожской ямской слободе - в мини-группе
Ямщик, запрягай лошадей! По Рогожской ямской слободе - в мини-группе
Ближайшие даты:
23
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

1️⃣ Сперва мы прогуляемся по уникальной улице Рогожской слободы — ныне Школьной — которая сохранила свою дореволюционную застройку в два этажа. В прошлые века здесь было не протолкнуться, а сейчас вы погрузитесь в атмосферу спокойствия и старины.

2️⃣ Затем нестандартными маршрутами мы дойдём до Андроникова монастыря и Рогожского кладбища, где обсудим другую социальную группу — старообрядцев.

В ходе экскурсии вы:

  • познакомитесь со свидетелем путешествий ямщиков;
  • увидите интересные архитектурные артефакты;
  • найдёте памятник архитектуры, затерянный в переулках слободы.

Вы узнаете:

  • кто же такие на самом деле ямщики и при чём здесь охотники;
  • какую роль они сыграли в развитии государства Российского;
  • как регулировали дорожное движение в России в 19 веке;
  • что думали иностранцы про наших ямщиков;
  • чем собирался лечить сыпной тиф один архитектор;
  • как связаны детский сказочный театр и старообрядцы.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Площадь Ильича
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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