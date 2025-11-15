Групповая
до 15 чел.
Тайны антикваров: экскурсия по антикварному салону
Начало: Москва, станция метро Площадь Ильича, выход №1
Расписание: См. расписание
Завтра в 10:45
13 дек в 10:45
2590 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Полуоткрытые прелести Римской
Начало: Площадь Рогожская Застава, вл1
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 25 чел.
Староверы Москвы: Рогожская слобода с посещением старообрядческих храмов
Начало: Москва, ул. Старообряческая, д. 46 (станция метро ...
Завтра в 10:45
1680 ₽ за человека
