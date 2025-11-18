А Антон За пару часов узнал столько, сколько не узнал за всю жизнь проживания тут. Лёгкая подача, много юмора, очень круто

В Вячеслав Прекрасная экскурсия! Отдельная благодарность гиду, очень легко и весело все прошло, с новой стороны открыли для себя Патрики!

Н Наталья Отличная прогулка по патрикам! Павел, как всегда, весел и находчив, факты о точках маршрута подобрал смешные, и умело разговорил группу, наши тоже выдали много шуток) спасибо! Ждём ещё стендап экскурсий по Москве, на всех были 🥰

О Оксана Экскурсия была очень познавательной и веселой! Гид был просто супер. Если будет возможность - обязательно буду посещать и другие экскурсии)

Николай Павел - суперпрофессионал! Я уже был на его экскурсиях по Китай городу и Чистым прудам, теперь побывал на экскурсии по «Патрикам». Прекрасное (и редкое!) сочетание глубоких исторических знаний и искрометного юмора. Всем рекомендую!

Л Людмила Очень интересный формат экскурсии - прогулки по Москве. Подходит для любого возраста (после 18 лет). Приятные бонусы после экскурсии 😊. Ждём новых маршрутов.

Полная фигня. Перенесли с Патриков на Китай-город, экскурсия ни о чем. Расстроились что потеряли время… За день до купленной экскурсии и подтвержденной заранее, отменили. Совсем не рекомендую организаторов.



было, шутки никакие, всё бегом по маршруту, вот прям бегом, толпа не успевала, всем известно, что глушат связь, поэтому представьте бегущую толпу, что стараются быть рядом к экскурсоводу на узких улочках. На самом пруду суть была про басни Крылова, кто первый угадает на каждом изображении и всё.

В общем, на стендап экскурсии только с Пашей. Экскурсия не понравилась, думаю, из-за экскурсовода, к сожалению, не запомнила имени, только предложение обращаться "брат", это не Павел, с ним были на 2х экскурсиях, они прошли великолепно. Здесь юмора не



Каждый наш ведущий является комиком и имеет свой уникальный стиль ведения мероприятия и свое видение на то, какой должна быть экскурсия.



Мы обязательно учтем все Ваши замечания и передадим их ведущему.



Ф Феликс Эту экскурсию проводил Автандил (простите, получилось в рифму!). Великолепный ассоциативный юмор, обаяние, харизма. Прекрасные впечатления! Теперь придётся следить не только за его стендап выступлениями, но и за его экскурсионной деятельностью!

В Вениамин Отличный формат экскурсии👍 И сюрприз в конце отличный)

К Ксения В отличие от Питера, Рекомендую 100 % и именно с Павлом 🔥

В Василий Хороший юмор, местами перебор, но в целом понравилось.

Наталья Классная подача материала, очень хорошо провели время с друзьями

Юмор оказался на уровне несмешных мемов из социальных сетей. Экскурсовод активно использовал современный сленг («скуф», «душнила»), но это никак не компенсировало отсутствие остроумия и таланта рассказчика. Информационная составляющая экскурсии оказалась крайне слабой. Мы получили набор несвязанных между собой фактов и неудачных шуток.

Не рекомендую.

К сожалению,экскурсия по Патриаршим прудам оставила крайне негативное впечатление. Основная проблема — полное отсутствие как юмора, так и содержательной информации.