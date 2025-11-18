Классические экскурсии — мимо. На этой прогулке будет смешно, местами странно и всегда по делу.
Какой киллер жил в доме Булгакова? Почему Шехтель — не Шехтель? Какой блог вёл бы Маяковский? Сколько стоит квартира здесь — и почему даже слышать это больно?
Описание экскурсии
Погуляем по Патрикам — мимо памятника Маяковскому, особняка Шехтеля, сада «Аквариум». И вы узнаете:
- сколько стоит недвижка на Патриках (но не узнаете, где взять столько денег)
- как пройти по Малой Бронной и не разориться
- какую страшную тайну скрывает гостиница «Пекин»
- каким блогером был бы Маяковский
- кто самая романтичная пара на районе
И многое другое!
Организационные детали
- Чтобы не упустить ни одного факта и ни одной шутки, вы получите радиогиды и наушники
- При несильном дожде выдаём дождевики, а при температуре ниже –12°C экскурсия отменяется. Вы можете перенести бронь на другой день или оформить возврат
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате — детали уточняйте в переписке
- Экскурсию проведёт гид-комик из нашей команды
- Если гости находятся в алкогольном опьянении, мы оставляем за собой право не допустить к экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1112 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Маяковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 6721 туриста
Привет! Наша команда — это уникальное стендап-комьюнити, которое не только позволяет ощутить на себе взрывной юмор и познакомиться с популярными комиками, но и становится проводником в мир истории и культуры. Наши экскурсоводы — это не просто люди, читающие скучные лекции, а настоящие комики, которые умеют зажечь и удивить своими рассказами.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Антон
18 ноя 2025
За пару часов узнал столько, сколько не узнал за всю жизнь проживания тут. Лёгкая подача, много юмора, очень круто
В
Вячеслав
12 ноя 2025
Прекрасная экскурсия! Отдельная благодарность гиду, очень легко и весело все прошло, с новой стороны открыли для себя Патрики!
Н
Наталья
11 ноя 2025
Отличная прогулка по патрикам! Павел, как всегда, весел и находчив, факты о точках маршрута подобрал смешные, и умело разговорил группу, наши тоже выдали много шуток) спасибо! Ждём ещё стендап экскурсий по Москве, на всех были 🥰
О
Оксана
5 ноя 2025
Экскурсия была очень познавательной и веселой! Гид был просто супер. Если будет возможность - обязательно буду посещать и другие экскурсии)
Николай
4 ноя 2025
Павел - суперпрофессионал! Я уже был на его экскурсиях по Китай городу и Чистым прудам, теперь побывал на экскурсии по «Патрикам». Прекрасное (и редкое!) сочетание глубоких исторических знаний и искрометного юмора. Всем рекомендую!
Л
Людмила
3 ноя 2025
Очень интересный формат экскурсии - прогулки по Москве. Подходит для любого возраста (после 18 лет). Приятные бонусы после экскурсии 😊. Ждём новых маршрутов.
К
Константин
29 окт 2025
Полная фигня. Перенесли с Патриков на Китай-город, экскурсия ни о чем. Расстроились что потеряли время… За день до купленной экскурсии и подтвержденной заранее, отменили. Совсем не рекомендую организаторов.
Павел
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Наталья
26 окт 2025
Экскурсия не понравилась, думаю, из-за экскурсовода, к сожалению, не запомнила имени, только предложение обращаться "брат", это не Павел, с ним были на 2х экскурсиях, они прошли великолепно. Здесь юмора не
Павел
Ответ организатора:
Добрый день! Благодарим Вас за честный отзыв. Нам очень жаль, что наша экскурсия Вас разочаровала.
Ф
Феликс
21 окт 2025
Эту экскурсию проводил Автандил (простите, получилось в рифму!). Великолепный ассоциативный юмор, обаяние, харизма. Прекрасные впечатления! Теперь придётся следить не только за его стендап выступлениями, но и за его экскурсионной деятельностью!
В
Вениамин
17 окт 2025
Отличный формат экскурсии👍 И сюрприз в конце отличный)
К
Ксения
9 окт 2025
В отличие от Питера, Рекомендую 100 % и именно с Павлом 🔥
В
Василий
8 окт 2025
Хороший юмор, местами перебор, но в целом понравилось.
Наталья
8 окт 2025
Классная подача материала, очень хорошо провели время с друзьями
К
Ксения
5 окт 2025
К сожалению,экскурсия по Патриаршим прудам оставила крайне негативное впечатление. Основная проблема — полное отсутствие как юмора, так и содержательной информации.
Павел
Ответ организатора:
Добрый день! Благодарим Вас, что нашли время написать честный отзыв. Нам искренне жаль, что наша экскурсия Вам не понравилась. Юмор
Т
Татьяна
28 сен 2025
Хорошая экскурсия, сразу включают в процесс. Павел -прекрасный экскурсовод.
Патрики были в шоке,что их обнуляют)
Много нового узнали.
Пожелания к организаторам, побольше локаций включить в экскурсию, придём с мужем обязательно на другие экскурсии. спасибо
