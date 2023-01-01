Зимой бутики и рестораны на улочках богемных Патриков словно соревнуются в самом волшебном оформлении витрин! Используем этот антураж, а также праздничный реквизит — и сделаем стильные фото с вами в главной роли. А заодно поговорим о реальных и мистических сюжетах района и загадаем желания, которые точно сбудутся, ведь Патриаршие — это московская мечта!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

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Описание

Что вас ожидает

Ваши зимние фотографии мечты

На Патриарших получаются самые стильные московские кадры — особенно, когда все переулки искрят от гирлянд, в воздухе витает еловый аромат, а каждая витрина выглядит как произведение искусства. Гуляя, мы зажжем бенгальские огни, согреемся чаем, загадаем желания и почувствуем себя героями кино. Фотопрогулка дружеская и неутомительная: вам будет комфортно, и вы легко расслабитесь перед камерой. Я найду лучшие ракурсы и поймаю счастливые моменты!

«Беспринципные» Патриаршие

Патрики, как привыкли не особо ласково называть этот район москвичи, — это не только сверкающие витрины бутиков, броские афиши театров, дорогие автомобили и заведения. На переулках вокруг Патриарших прудов вы откроете культурную грань этого исторического района. Узнаете, где располагался «приют для муз» и почему именно здесь предпочитали жить известные поэты и творческая интеллигенция. Полюбуетесь собранием архитектурных стилей, встретите Щелкунчика и даже найдете «средневековый замок» гениального Шехтеля.

Организационные детали

Вы получите около 40 обработанных фото на почту в течение недели после прогулки

Фотопрогулку для вас проведу я или другой опытный гид-фотограф из нашей команды

Фотопрогулку можно провести и для большего количества участников, доплата составит 1000 руб. /чел.

Особенности формата