Фотопрогулка по новогодним Патриаршим

Познакомиться с настоящей романтикой района и получить атмосферные снимки за 1 час

Зимой бутики и рестораны на улочках богемных Патриков словно соревнуются в самом волшебном оформлении витрин! Используем этот антураж, а также праздничный реквизит — и сделаем стильные фото с вами в главной роли.

А заодно поговорим о реальных и мистических сюжетах района и загадаем желания, которые точно сбудутся, ведь Патриаршие — это московская мечта!
Фотопрогулка по новогодним Патриаршим
Фотопрогулка по новогодним Патриаршим
Фотопрогулка по новогодним Патриаршим
Фотопрогулка по новогодним Патриаршим
Фотопрогулка по новогодним Патриаршим
Фотопрогулка по новогодним Патриаршим
Фотопрогулка по новогодним Патриаршим
Фотопрогулка по новогодним Патриаршим
Фотопрогулка по новогодним Патриаршим
Фотопрогулка по новогодним Патриаршим
Фотопрогулка по новогодним Патриаршим
Фотопрогулка по новогодним Патриаршим
Фотопрогулка по новогодним Патриаршим
Фотопрогулка по новогодним Патриаршим
Ближайшие даты:
18
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Ваши зимние фотографии мечты

На Патриарших получаются самые стильные московские кадры — особенно, когда все переулки искрят от гирлянд, в воздухе витает еловый аромат, а каждая витрина выглядит как произведение искусства. Гуляя, мы зажжем бенгальские огни, согреемся чаем, загадаем желания и почувствуем себя героями кино. Фотопрогулка дружеская и неутомительная: вам будет комфортно, и вы легко расслабитесь перед камерой. Я найду лучшие ракурсы и поймаю счастливые моменты!

«Беспринципные» Патриаршие

Патрики, как привыкли не особо ласково называть этот район москвичи, — это не только сверкающие витрины бутиков, броские афиши театров, дорогие автомобили и заведения. На переулках вокруг Патриарших прудов вы откроете культурную грань этого исторического района. Узнаете, где располагался «приют для муз» и почему именно здесь предпочитали жить известные поэты и творческая интеллигенция. Полюбуетесь собранием архитектурных стилей, встретите Щелкунчика и даже найдете «средневековый замок» гениального Шехтеля.

Организационные детали

  • Вы получите около 40 обработанных фото на почту в течение недели после прогулки
  • Фотопрогулку для вас проведу я или другой опытный гид-фотограф из нашей команды
  • Фотопрогулку можно провести и для большего количества участников, доплата составит 1000 руб. /чел.

Особенности формата

  • На фотопрогулку можно и нужно приходить с детьми: не сомневайтесь, им будет весело и легко!
  • Мы берем на себя ответственность за реквизит: бенгальские огни, леденцы, пряничные человечки, мандарины и еловые веточки
  • Экскурсия актуальна в любое время — и днем, и вечером фотографии получатся яркими и праздничными

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Маяковская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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