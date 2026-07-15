Бутики и рестораны на улочках богемных Патриков словно соревнуются в самом модном оформлении витрин! Используем этот антураж — и сделаем стильные фото с вами в главной роли. А заодно загадаем желания, которые точно сбудутся, ведь Патриаршие — это московская мечта!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Ваши стильные фотографии мечты

На Патриарших получаются самые стильные московские кадры — здесь каждая витрина выглядит как произведение искусства, а переулки напоминают уютные улочки Франции. Почувствуем себя героями кино, будем мелькать в отражениях дорогих ресторанов и наслаждаться богемной атмосферой московского Монмартра. Фотопрогулка дружеская и неутомительная: вам будет комфортно и вы легко расслабитесь перед камерой. Я найду лучшие ракурсы и поймаю счастливые моменты!

«Беспринципные» Патриаршие

Патрики, как привыкли не особо ласково называть этот район москвичи, — это не только сверкающие витрины бутиков, броские афиши театров, дорогие автомобили и заведения. На переулках вокруг Патриарших вы полюбуетесь собранием архитектурных стилей, встретите Щелкунчика и даже найдёте «средневековый замок» гениального Шехтеля.

Организационные детали

Вы получите около 40 обработанных фото на почту в течение недели после прогулки

Съёмка проходит на профессиональную камеру Nikon Z6 или Sony Alpha 7 III

Фотопрогулку можно провести и для большего количества участников, доплата — 1300 ₽ за чел.

С вами будет опытный гид-фотограф из нашей команды

Особенности формата