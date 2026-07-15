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Фотопрогулка по Патриаршим

Уловить настоящую романтику района и получить атмосферные снимки за 1 час
Бутики и рестораны на улочках богемных Патриков словно соревнуются в самом модном оформлении витрин! Используем этот антураж — и сделаем стильные фото с вами в главной роли. А заодно загадаем желания, которые точно сбудутся, ведь Патриаршие — это московская мечта!
4.9
91 отзыв
Фотопрогулка по Патриаршим
Фотопрогулка по Патриаршим
Фотопрогулка по Патриаршим

Описание фото-прогулки

Ваши стильные фотографии мечты

На Патриарших получаются самые стильные московские кадры — здесь каждая витрина выглядит как произведение искусства, а переулки напоминают уютные улочки Франции. Почувствуем себя героями кино, будем мелькать в отражениях дорогих ресторанов и наслаждаться богемной атмосферой московского Монмартра. Фотопрогулка дружеская и неутомительная: вам будет комфортно и вы легко расслабитесь перед камерой. Я найду лучшие ракурсы и поймаю счастливые моменты!

«Беспринципные» Патриаршие

Патрики, как привыкли не особо ласково называть этот район москвичи, — это не только сверкающие витрины бутиков, броские афиши театров, дорогие автомобили и заведения. На переулках вокруг Патриарших вы полюбуетесь собранием архитектурных стилей, встретите Щелкунчика и даже найдёте «средневековый замок» гениального Шехтеля.

Организационные детали

  • Вы получите около 40 обработанных фото на почту в течение недели после прогулки
  • Съёмка проходит на профессиональную камеру Nikon Z6 или Sony Alpha 7 III
  • Фотопрогулку можно провести и для большего количества участников, доплата — 1300 ₽ за чел.
  • С вами будет опытный гид-фотограф из нашей команды

Особенности формата

  • На фотопрогулку можно и нужно приходить с детьми: не сомневайтесь, им будет весело и легко!
  • Мы берем на себя ответственность за реквизит: бенгальские огни, леденцы, пряничные человечки, мандарины и еловые веточки
  • Фотопрогулка актуальна в любое время — и днём, и вечером фотографии получатся яркими и праздничными

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Маяковская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна
Алёна — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 2897 туристов
Я бывший журналист, коренная москвичка и представитель команды фотографов в Москве. Мы придумываем авторские фотомаршруты уже больше года. Создаём максимально дружескую и непринуждённую атмосферу и делаем живые профессиональные фотографии в лучших локациях.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 91 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
89
4
3
1
2
1
1
Л
спасибо большое за интересную прогулку и фотоссесию. увлекательно. мы очень рекомендуем
спасибо большое за интересную прогулку и фотоссесию. увлекательно. мы очень рекомендуем
спасибо большое за интересную прогулку и фотоссесию. увлекательно. мы очень рекомендуем
спасибо большое за интересную прогулку и фотоссесию. увлекательно. мы очень рекомендуем
спасибо большое за интересную прогулку и фотоссесию. увлекательно. мы очень рекомендуем
спасибо большое за интересную прогулку и фотоссесию. увлекательно. мы очень рекомендуем
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Мария
Осенью состоялась прекрасная фотопрогулка с Александром. Мы поменяли маршрут по моему желанию и очень интересный рассказ по маршруту меня ждал от гида, плюс непринужденная обстановка для фото! Рекомендую от всей души такой формат. Было очень комфортно. Благодарю
Осенью состоялась прекрасная фотопрогулка с Александром. Мы поменяли маршрут по моему желанию и очень интересный рассказ
Осенью состоялась прекрасная фотопрогулка с Александром. Мы поменяли маршрут по моему желанию и очень интересный рассказ
Осенью состоялась прекрасная фотопрогулка с Александром. Мы поменяли маршрут по моему желанию и очень интересный рассказ
Осенью состоялась прекрасная фотопрогулка с Александром. Мы поменяли маршрут по моему желанию и очень интересный рассказ
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Л
Дата посещения: 12 июл 2025
Необычный и вовлекательный формат экскурсии, время пролетело незаметно. Для нас прогулку провел Александр, очень позитивный, с первых минут располагает к себе, рассказывает интересно и информативно, снимки получились потрясающие🔥 Спасибо!
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А
Очень прекрасная экскурсия!!! Девушка Алена восхитительная!!! Очень интересно рассказывала,мы в восторге!!! 🥰🥰🥰
Очень прекрасная экскурсия!!! Девушка Алена восхитительная!!! Очень интересно рассказывала,мы в восторге!!! 🥰🥰🥰
Очень прекрасная экскурсия!!! Девушка Алена восхитительная!!! Очень интересно рассказывала,мы в восторге!!! 🥰🥰🥰
Очень прекрасная экскурсия!!! Девушка Алена восхитительная!!! Очень интересно рассказывала,мы в восторге!!! 🥰🥰🥰
Очень прекрасная экскурсия!!! Девушка Алена восхитительная!!! Очень интересно рассказывала,мы в восторге!!! 🥰🥰🥰
Очень прекрасная экскурсия!!! Девушка Алена восхитительная!!! Очень интересно рассказывала,мы в восторге!!! 🥰🥰🥰
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Ирина
Прогулка меня порадовала, несмотря на мрачную погоду. Гид фотограф оказался интересным собеседником, прилично знающим то место, где проходила наша встреча. Мы с удовольствием послушали его рассказ и встреча прошла на лайте, как будто бы встретились ранее знакомые люди
Прогулка меня порадовала, несмотря на мрачную погоду. Гид фотограф оказался интересным собеседником, прилично знающим то место,
Прогулка меня порадовала, несмотря на мрачную погоду. Гид фотограф оказался интересным собеседником, прилично знающим то место,
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Перфильева
Мне было супер комфортно, фотограф-гид замечательная!!! Рассказала много интересных фактов, показала супер эстетичные места. Спасибо 🤍
Мне было супер комфортно, фотограф-гид замечательная!!! Рассказала много интересных фактов, показала супер эстетичные места. Спасибо 🤍
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