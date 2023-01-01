Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Ваши зимние фотографии мечты
На Патриарших получаются самые стильные московские кадры — особенно, когда все переулки искрят от гирлянд, в воздухе витает еловый аромат, а каждая витрина выглядит как произведение искусства. Гуляя, мы зажжем бенгальские огни, согреемся чаем, загадаем желания и почувствуем себя героями кино. Фотопрогулка дружеская и неутомительная: вам будет комфортно, и вы легко расслабитесь перед камерой. Я найду лучшие ракурсы и поймаю счастливые моменты!
«Беспринципные» Патриаршие
Патрики, как привыкли не особо ласково называть этот район москвичи, — это не только сверкающие витрины бутиков, броские афиши театров, дорогие автомобили и заведения. На переулках вокруг Патриарших прудов вы откроете культурную грань этого исторического района. Узнаете, где располагался «приют для муз» и почему именно здесь предпочитали жить известные поэты и творческая интеллигенция. Полюбуетесь собранием архитектурных стилей, встретите Щелкунчика и даже найдете «средневековый замок» гениального Шехтеля.
Организационные детали
Вы получите около 40 обработанных фото на почту в течение недели после прогулки
Фотопрогулку для вас проведу я или другой опытный гид-фотограф из нашей команды
Фотопрогулку можно провести и для большего количества участников, доплата составит 1000 руб. /чел.
Особенности формата
На фотопрогулку можно и нужно приходить с детьми: не сомневайтесь, им будет весело и легко!
Мы берем на себя ответственность за реквизит: бенгальские огни, леденцы, пряничные человечки, мандарины и еловые веточки
Экскурсия актуальна в любое время — и днем, и вечером фотографии получатся яркими и праздничными
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у метро Маяковская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваша команда гидов в Москве
Провели 40 экскурсий для 52 туристов
Меня зовут Алёна, я бывший журналист, коренная москвичка и представитель команды фото-гидов в Москве. Мы придумываем авторские маршруты и водим фотоэкскурсии уже больше года. Наш формат отличается от других экскурсий: мы создаем максимально дружескую и непринужденную атмосферу на прогулке, доступно рассказываем историю Москвы, делимся ее тайнами и легендами и делаем живые профессиональные фотографиях в лучших локациях.