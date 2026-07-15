Уловить настоящую романтику района и получить атмосферные снимки за 1 час
Бутики и рестораны на улочках богемных Патриков словно соревнуются в самом модном оформлении витрин! Используем этот антураж — и сделаем стильные фото с вами в главной роли. А заодно загадаем желания, которые точно сбудутся, ведь Патриаршие — это московская мечта!
На Патриарших получаются самые стильные московские кадры — здесь каждая витрина выглядит как произведение искусства, а переулки напоминают уютные улочки Франции. Почувствуем себя героями кино, будем мелькать в отражениях дорогих ресторанов и наслаждаться богемной атмосферой московского Монмартра. Фотопрогулка дружеская и неутомительная: вам будет комфортно и вы легко расслабитесь перед камерой. Я найду лучшие ракурсы и поймаю счастливые моменты!
«Беспринципные» Патриаршие
Патрики, как привыкли не особо ласково называть этот район москвичи, — это не только сверкающие витрины бутиков, броские афиши театров, дорогие автомобили и заведения. На переулках вокруг Патриарших вы полюбуетесь собранием архитектурных стилей, встретите Щелкунчика и даже найдёте «средневековый замок» гениального Шехтеля.
Организационные детали
Вы получите около 40 обработанных фото на почту в течение недели после прогулки
Съёмка проходит на профессиональную камеру Nikon Z6 или Sony Alpha 7 III
Фотопрогулку можно провести и для большего количества участников, доплата — 1300 ₽ за чел.
С вами будет опытный гид-фотограф из нашей команды
Особенности формата
На фотопрогулку можно и нужно приходить с детьми: не сомневайтесь, им будет весело и легко!
Мы берем на себя ответственность за реквизит: бенгальские огни, леденцы, пряничные человечки, мандарины и еловые веточки
Фотопрогулка актуальна в любое время — и днём, и вечером фотографии получатся яркими и праздничными
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Маяковская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 2897 туристов
Я бывший журналист, коренная москвичка и представитель команды фотографов в Москве. Мы придумываем авторские фотомаршруты уже больше года. Создаём максимально дружескую и непринуждённую атмосферу и делаем живые профессиональные фотографии в лучших локациях.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 91 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
89
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3
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–
Л
Лазарева
спасибо большое за интересную прогулку и фотоссесию. увлекательно. мы очень рекомендуем
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Мария
Осенью состоялась прекрасная фотопрогулка с Александром. Мы поменяли маршрут по моему желанию и очень интересный рассказ по маршруту меня ждал от гида, плюс непринужденная обстановка для фото! Рекомендую от всей души такой формат. Было очень комфортно. Благодарю
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Л
Людмила
Дата посещения: 12 июл 2025
Необычный и вовлекательный формат экскурсии, время пролетело незаметно. Для нас прогулку провел Александр, очень позитивный, с первых минут располагает к себе, рассказывает интересно и информативно, снимки получились потрясающие🔥 Спасибо!
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А
Анна
Очень прекрасная экскурсия!!! Девушка Алена восхитительная!!! Очень интересно рассказывала,мы в восторге!!! 🥰🥰🥰
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Ирина
Прогулка меня порадовала, несмотря на мрачную погоду. Гид фотограф оказался интересным собеседником, прилично знающим то место, где проходила наша встреча. Мы с удовольствием послушали его рассказ и встреча прошла на лайте, как будто бы встретились ранее знакомые люди
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Перфильева
Мне было супер комфортно, фотограф-гид замечательная!!! Рассказала много интересных фактов, показала супер эстетичные места. Спасибо 🤍