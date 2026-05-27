Вооружимся фотокамерой и на час погрузимся в квартал «ЗИЛАРТ» — новое арт-пространство столицы.
Начнём на набережной Марка Шагала, пройдём сквозь золотую арку и попадём к необычному дому с зайцами. Прогуляемся по улицам, названным в честь художников и архитекторов, и закончим у дома-бриллианта.
Описание фото-прогулки
Пофотографируем вас в современном арт-квартале и немного поговорим о его прошлом. Будем рассматривать новые веяния архитектуры и останавливаться на самых интересных локациях, чтобы сделать эффектные снимки.
Организационные детали
- Снимаем на профессиональную технику: беззеркальные камеры Canon, Nikon, Sony
- В течение недели вы получите около 50 ярких фото в цветокоррекции. Пришлём ссылку на облачное хранение, срок хранения — 30 дней
- Можно увеличить количество участников доплата 1300 ₽ за чел.
- При желании можно заказать детальную ретушь в естественном стиле — 500 ₽ за фото
- С вами будет фотограф из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Марка Шагала
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто сделайте запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Москве
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 3261 туриста
Я аккредитованный гид-фотограф из Москвы. Окончила магистратуру по культурологии, изучаю историю и архитектуру нашей столицы. Профессионально фотографирую в красивых локациях города. Работаю совместно с командой фотогидов. На наших экскурсиях мы создаём приятную и дружественную атмосферу и помогаем при позировании.
