«Стоп, снято!» или Москва и кинематограф

«Стоп, снято!» или Москва и кинематограф
«Стоп, снято!» или Москва и кинематограф
«Стоп, снято!» или Москва и кинематограф
«Стоп, снято!» или Москва и кинематограф
«Стоп, снято!» или Москва и кинематограф
«Стоп, снято!» или Москва и кинематограф
«Стоп, снято!» или Москва и кинематограф

Что вас ожидает 🤩

  • На маршруте Вы:
  • Узнаете, когда и как появился кинематограф в дореволюционной России, историю его развития в Советское время, а также судьбу кино в постсоветский период и особенности киносъемок современного времени.
  • Увидите знаменитые места, где снимались кадры таких известных фильмов как «Москва слезам не верит», «Мимино», «12 стульев», «Я шагаю по Москве», «Кин-дза-дза», «Самая обаятельная и привлекательная» и многие другие.
  • Услышите множество интересных фактов о московских кинотеатрах, а также узнаете легенды и секреты кинотеатра, где прошла премьера фильма С. Эйзенштейна «Броненосец Потемкин».
  • Узнаете множество интересных фактов, посвященных кино, удивитесь курьезным случаям, происходящим с известными актерами на съемочных площадках, а также улыбнетесь киноляпам в любимых кинокартинах, на которые раньше не обращали внимание
Прогулка по исторической части Москвы (Старый Арбат, Новый Арбат и окрестности), которая позволит погрузиться в магию кино, узнать историю зарождения и развития кинематографа, а также полюбоваться самыми киногеничными улицами и дворами столицы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Не указано
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Москва, Арбатская площадь, д. 14, стр. 1
Завершение: г. Москва, ул. Баррикадная, д. 8
Когда и сколько длится
Когда: Экскурсия индивидуальная по запросу в любой день
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Экскурсия пешеходная
  • Поэтому мы рекомендуем одеваться по погоде и выбирать удобную обувь. Продолжительность - 2 часа
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Экскурсия индивидуальная по запросу в любой день

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные👩‍🏫Для школьников👵Для пенсионеров⚙️Необычные🧘На выходные👨‍👩‍👧‍👦Семейные

Еще несколько похожих предложений в Москве

«Москва златоглавая»: круиз c обедом или ужином от Москва-сити
2 часа 15 минут
⛴ На теплоходе
🛳 Круизы
Круиз
Спутник
4.6
45 отзывов
«Москва златоглавая»: круиз c обедом или ужином от Москва-сити
Приглашаем вас в круиз по Москве-реке с ужином на борту на борту роскошного двухпалубного теплохода
от 490 за 1 человека
Москва заповедная
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Катерина
4
1 отзыв
Москва заповедная
Москва строилась и перестраивалась всегда
5 000 за 1-6 чел.
Один день в Москве
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Дарим
5
2 отзыва
Один день в Москве
Москву невозможно изучить за один день
3 600 за 1-4 чел.
«Москва как на ладони» - экскурсия по лучшим смотровым площадкам столицы
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Любимый
4
1 отзыв
«Москва как на ладони» - экскурсия по лучшим смотровым площадкам столицы
Вы уже изучили Москву полностью
1 990 за 1 человека
Городские легенды Москвы
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Галина
4.9
33 отзыва
Городские легенды Москвы
Истории о призраках столицы - от средневекового Кремля до башен Москва-Сити
от 4 000 за 1-5 чел.
Москва Купеческая. Замоскворечье
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Незабываемая
5
3 отзыва
Москва Купеческая. Замоскворечье
Замоскворечье - необыкновенный район! Это уголок старой Москвы с неширокими пешеходными улочками, невысокими домами
700 за 1 человека
Москва таинственная
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Любимый
Нет отзывов
Москва таинственная
Как и любой древний город, Москва хранит множество тайн
700 за 1 человека
Прогулка по центральному маршруту на теплоходах "Снегири" и "Москва"
2 часа
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
Москвич
4
2 отзыва
Прогулка по центральному маршруту на теплоходах "Снегири" и "Москва"
Приглашаем вас на борт наших теплоходов "Снегири" и "Москва"
400 за 1 человека
Москва Гиляровского
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Дмитрий
Нет отзывов
Москва Гиляровского
Атмосферная прогулка по следам произведения «Москва и москвичи»: увидеть город глазами литератора
7 000 за 1-6 чел.
Булгаковская Москва: мистика и реальность
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Спутник
4.7
641 отзыв
Булгаковская Москва: мистика и реальность
В романе «Мастер и Маргарита» Москва выступает полноправным участником происходящего
590 за 1 человека
«Москва - территория призраков» с мистическим графом
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Огни
4.5
73 отзыва
«Москва - территория призраков» с мистическим графом
Москва - огромный мегаполис в многовековой историей
1 000 за 1 человека
Криминальная Хитровка: темное прошлое Москвы
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Легенды
4
6 отзывов
Криминальная Хитровка: темное прошлое Москвы
Вас ждет экскурсия по одному из самых криминальных мест старой Москвы
500 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ