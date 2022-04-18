Узнаете, когда и как появился кинематограф в дореволюционной России, историю его развития в Советское время, а также судьбу кино в постсоветский период и особенности киносъемок современного времени.
Увидите знаменитые места, где снимались кадры таких известных фильмов как «Москва слезам не верит», «Мимино», «12 стульев», «Я шагаю по Москве», «Кин-дза-дза», «Самая обаятельная и привлекательная» и многие другие.
Услышите множество интересных фактов о московских кинотеатрах, а также узнаете легенды и секреты кинотеатра, где прошла премьера фильма С. Эйзенштейна «Броненосец Потемкин».
Узнаете множество интересных фактов, посвященных кино, удивитесь курьезным случаям, происходящим с известными актерами на съемочных площадках, а также улыбнетесь киноляпам в любимых кинокартинах, на которые раньше не обращали внимание
Drink&Go — ваш гид в Москве
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Прогулка по исторической части Москвы (Старый Арбат, Новый Арбат и окрестности), которая позволит погрузиться в магию кино, узнать историю зарождения и развития кинематографа, а также полюбоваться самыми киногеничными улицами и дворами столицы.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Не указано
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Москва, Арбатская площадь, д. 14, стр. 1
Завершение: г. Москва, ул. Баррикадная, д. 8
Когда и сколько длится
Когда: Экскурсия индивидуальная по запросу в любой день
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Экскурсия пешеходная
Поэтому мы рекомендуем одеваться по погоде и выбирать удобную обувь. Продолжительность - 2 часа
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.