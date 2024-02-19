Ольга — ваш гид в Москве

Провела экскурсии для 37 туристов

Ни разу не были на съёмке? Вам точно ко мне! Давайте знакомиться! Меня зовут Ольга. Я профессиональный фотограф, в профессии уже 8 лет. Снимаю на топовую технику, позирование, эмоции, свет и цвет в кадре — это всё моя забота. От вас требуется только подходящая одежда и хорошее настроение:-) Знаю самые интересные, красивые, атмосферные места столицы, сделаю качественные фотографии, сниму для вас короткие видео и т. д. Смотрите примеры, все фотографии сделаны мной лично.

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