Фотосессия в усадьбе Коломенское
Индивидуальная фото-прогулка в Москве

Запечатлеть себя в самом живописном парке Москвы

Усадьба Коломенское — одно из самых красивых мест столицы. В любое время года здесь можно снять разноплановую историю о вас. Весной фоном послужат цветущие аллеи. Летом будут ждать зелёные холмы и набережная с доступом к воде. Осенью — пронзительно-голубое небо и яркие краски листопада. А зимой особенно выигрышно смотрятся здешние памятники архитектуры.
Фотосессия в усадьбе Коломенское
Фотосессия в усадьбе Коломенское
Фотосессия в усадьбе Коломенское
Ближайшие даты:
19
фев
20
фев
21
фев
22
фев
23
фев
24
фев
25
фев
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Профессиональный фотограф покажет вам самые живописные уголки парка и посоветует выгодные ракурсы, окажет помощь в позировании и раскрепощении перед камерой. Прогулка на природе, отличные фотографии и приятное взаимодействие с фотографом — вот то, что вы получите, доверив съёмку нам!

Формат нашей прогулки — только фотосессия, без исторического экскурса.

Организационные детали

  • Съёмку проведёт один из профессиональных фотографов нашей команды
  • Вы получите не менее 40 фотографий с цветокоррекцией через облачный хранитель в течение 7 дней после прогулки
  • Возможно увеличение количества участников — до 12 человек. Доплата — 1000 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на проспекте Андропова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковЗимниеЛетниеПрирода и пейзажиФотопрогулкиПаркиКоломенскоеПопулярные местаВесенниеУсадьбы и дворцы

Похожие туры из Москвы

Семейная экскурсия-квест по парку Коломенское
🚶 Пешая
скидка
15%
Квест
2 часа
18 отзывов
Семейная экскурсия-квест по парку Коломенское
Раскрыть тайны старинного парка в увлекательном игровом формате
в районе м. Коломенская
Сегодня
Завтра
23 фев
24 фев
70005 950 за всё до 6 чел.
Мистическое Коломенское
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
201 отзыв
Мистическое Коломенское
Москва, у павильона м. Коломенская (выход в город ...
20 фев
23 фев
25 фев
27 фев
от 700 за человека
Коломенское: аудиопрогулка по парку + билет в домик Петра I
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
3 отзыва
Коломенское: аудиопрогулка по парку + билет в домик Петра I
Познакомиться с историей государевой усадьбы и старинными памятниками музея-заповедника
в музее-заповеднике Коломенское
Сегодня
Завтра
20 фев
21 фев
790 за билет
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
HOROSHO
TAM