Запечатлеть себя в самом живописном парке Москвы
Усадьба Коломенское — одно из самых красивых мест столицы. В любое время года здесь можно снять разноплановую историю о вас. Весной фоном послужат цветущие аллеи. Летом будут ждать зелёные холмы и набережная с доступом к воде. Осенью — пронзительно-голубое небо и яркие краски листопада. А зимой особенно выигрышно смотрятся здешние памятники архитектуры.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Профессиональный фотограф покажет вам самые живописные уголки парка и посоветует выгодные ракурсы, окажет помощь в позировании и раскрепощении перед камерой. Прогулка на природе, отличные фотографии и приятное взаимодействие с фотографом — вот то, что вы получите, доверив съёмку нам!
Формат нашей прогулки — только фотосессия, без исторического экскурса.
Организационные детали
- Съёмку проведёт один из профессиональных фотографов нашей команды
- Вы получите не менее 40 фотографий с цветокоррекцией через облачный хранитель в течение 7 дней после прогулки
- Возможно увеличение количества участников — до 12 человек. Доплата — 1000 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на проспекте Андропова
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 37 туристов
Ни разу не были на съёмке? Вам точно ко мне! Давайте знакомиться! Меня зовут Ольга. Я профессиональный фотограф, в профессии уже 8 лет. Снимаю на топовую технику, позирование, эмоции, свет и цвет в кадре — это всё моя забота. От вас требуется только подходящая одежда и хорошее настроение:-) Знаю самые интересные, красивые, атмосферные места столицы, сделаю качественные фотографии, сниму для вас короткие видео и т. д. Смотрите примеры, все фотографии сделаны мной лично.
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