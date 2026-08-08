Москва, 1927 год.
На Рязанский вокзал в поисках сокровищ приезжают Остап-Сулейман-Берта-Мария-Бендер-бей и Ипполит Матвеевич Воробьянинов. Именно в районе площади Трёх вокзалов развивались многие ключевые события «12 стульев». Мы пройдём по местам, описанным в романе, и погрузимся в его атмосферу.
На Рязанский вокзал в поисках сокровищ приезжают Остап-Сулейман-Берта-Мария-Бендер-бей и Ипполит Матвеевич Воробьянинов. Именно в районе площади Трёх вокзалов развивались многие ключевые события «12 стульев». Мы пройдём по местам, описанным в романе, и погрузимся в его атмосферу.
Описание экскурсии
- Наследие трёх великих архитекторов своего времени на площади Трёх вокзалов
- Первое в Москве здание, специально возведённое для клубно-зрелищной деятельности
- Отлично сохранившийся особняк в стиле неогрек
Обсудим:
- как изменилась площадь Трёх вокзалов за прошедший век
- что связывало Остапа Бендера с железной дорогой
- зачем отец Фёдор хотел перейти к обновленцам
- кто мог быть прототипом Ипполита Матвеевича Воробьянинова
И многое другое!
Организационные детали
- Захватите наушники — во время одного из переходов вам будет предложено послушать музыку
- Для полного погружения рекомендуем заранее ознакомиться с романом «12 стульев» — в формате книги или экранизации
- С вами будет гид из нашей команды
в среду в 19:00, в воскресенье в 11:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около станции метро «Комсомольская»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 19:00, в воскресенье в 11:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я родилась и почти всю жизнь прожила в Москве — и люблю её так, что хочется делиться этой любовью с окружающими! Мечтаю, чтобы как можно больше людей увидели город моими
Входит в следующие категории Москвы
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