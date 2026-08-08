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читать дальше уменьшить глазами: не как список точек на карте, а как живое пространство, где каждый переулок хранит свою легенду, а фасады домов шепчут истории прошлых эпох. По первому я — образованию инженер транспорта, есть два дополнительных образования в сфере туризма. Работаю в команде с другими аттестованными гидами при проведении семейных экскурсий со стереоскопом, на которых мы погружаем наших гостей в атмосферу старой Москвы и даём возможность ощутить город всеми органами чувств.

Я родилась и почти всю жизнь прожила в Москве — и люблю её так, что хочется делиться этой любовью с окружающими! Мечтаю, чтобы как можно больше людей увидели город моими