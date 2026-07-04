Задача мини-путешествия - встретиться с волшебной реальностью кинематографа.Каждый может почувствовать себя частью этого мира, примеряя разные роли и воссоздавая кадры с киноэкрана.Вы увидите места съёмок известных фильмов, узнаете о тонкостях

кинопроизводства и закулисных историях. Главное - "поиграем в кинематограф", используя костюмы, реквизит и настоящую хлопушку! Прогулка по Москве включает посещение дома со львами, роддома Грауэрмана, дома Людмилы Прокофьевны и других локаций. Вы станете съёмочной группой и "снимете" свою версию знаковых эпизодов из советских кинолент

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Москва в кадре

В ходе интерактивного путешествия по городу вам встретится множество мест, которые вы когда-то видели на теле- и киноэкранах: дом со львами, роддом Грауэрмана, дом Людмилы Прокофьевны, площади и переулки, мелькавшие в фильмах. Не все из этих локаций отображали именно Москву — я покажу, где столичные здания «играли» Берлин. Вы узнаете:

Как создаются фильмы (научитесь правильно заполнять хлопушку и услышите закулисные истории)

Как сложилась судьба «мальчика из Офицеров»

Почему Алиса Фрейндлих не получила премию за роль в «Служебном романе»

Кто исполнял роль младенца в «17 мгновений весны»? Я поделюсь с вами такими жизненными сюжетами из кухни кино.

Камера, мотор!

Вы сами станете на время съёмочной группой — операторами, режиссёрами и актёрами — и «снимете» свою версию знаковых эпизодов из широко известных советских кинолент. Вы навестите радистку Кэт, сбежите от Промокашки с журналом «Огонёк» под мышкой и проводите к автобусу профессора, гадая, в котором часу приходить завтра. Взгляд изнутри кадра — совсем не то же, что взгляд на киноэкран: вас ждут новые впечатления, благодаря которым вы, может быть, с интересом пересмотрите любимые киноленты или начнёте отмечать в почерке известных кинематографистов различные приёмы.

Организационные детали

Во время экскурсии используются одноразовые наушники (оплачиваются отдельно, 80 руб. /шт.), либо вы можете воспользоваться своими проводными наушниками с обычным штекером для входа (диаметр 3,5мм).