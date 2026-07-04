Погрузитесь в мир кинематографа на интерактивной прогулке по Москве. Узнайте закулисные истории, посетите места съёмок и почувствуйте себя актёром
Задача мини-путешествия - встретиться с волшебной реальностью кинематографа.
Каждый может почувствовать себя частью этого мира, примеряя разные роли и воссоздавая кадры с киноэкрана.
Вы увидите места съёмок известных фильмов, узнаете о тонкостях читать дальшеуменьшить
кинопроизводства и закулисных историях.
Главное - "поиграем в кинематограф", используя костюмы, реквизит и настоящую хлопушку! Прогулка по Москве включает посещение дома со львами, роддома Грауэрмана, дома Людмилы Прокофьевны и других локаций. Вы станете съёмочной группой и "снимете" свою версию знаковых эпизодов из советских кинолент
🎬 Уникальная возможность почувствовать себя актёром
📽️ Посещение знаковых мест съёмок
🎥 Узнайте закулисные истории
🎭 Примерьте костюмы и используйте реквизит
📸 Создайте свои кадры из известных фильмов
Что можно увидеть
Дом со львами
Роддом Грауэрмана
Дом Людмилы Прокофьевны
Описание экскурсии
Москва в кадре
В ходе интерактивного путешествия по городу вам встретится множество мест, которые вы когда-то видели на теле- и киноэкранах: дом со львами, роддом Грауэрмана, дом Людмилы Прокофьевны, площади и переулки, мелькавшие в фильмах. Не все из этих локаций отображали именно Москву — я покажу, где столичные здания «играли» Берлин. Вы узнаете:
Как создаются фильмы (научитесь правильно заполнять хлопушку и услышите закулисные истории)
Как сложилась судьба «мальчика из Офицеров»
Почему Алиса Фрейндлих не получила премию за роль в «Служебном романе»
Кто исполнял роль младенца в «17 мгновений весны»? Я поделюсь с вами такими жизненными сюжетами из кухни кино.
Камера, мотор!
Вы сами станете на время съёмочной группой — операторами, режиссёрами и актёрами — и «снимете» свою версию знаковых эпизодов из широко известных советских кинолент. Вы навестите радистку Кэт, сбежите от Промокашки с журналом «Огонёк» под мышкой и проводите к автобусу профессора, гадая, в котором часу приходить завтра. Взгляд изнутри кадра — совсем не то же, что взгляд на киноэкран: вас ждут новые впечатления, благодаря которым вы, может быть, с интересом пересмотрите любимые киноленты или начнёте отмечать в почерке известных кинематографистов различные приёмы.
Организационные детали
Во время экскурсии используются одноразовые наушники (оплачиваются отдельно, 80 руб. /шт.), либо вы можете воспользоваться своими проводными наушниками с обычным штекером для входа (диаметр 3,5мм).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе СТ.М. «Арбатская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 3248 туристов
Я филолог, актриса театра и кино, аттестованный гид по Москве и Московской области, аккредитованный гид московского Метрополитена. Экскурсии объединяют две мои главные страсти: любовь к Москве и игру, поэтому в читать дальшеуменьшить
прогулках по столице я предлагаю гостям включиться в игру, во взаимодействие. Нетривиальный подход к подаче материала — основа моих экскурсионных маршрутов, а опыт, полученный на съёмочной площадке, помогает создавать оригинальные фотографии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 97 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Алексей
Слов нет, как здОрово! С Натальей гуляем по ее маршрутам уже не в первый раз. И на других ее программах были, и на эту возвращаемся снова и снова, с разными читать дальшеуменьшить
компаниями. Всегда восторг! Всегда новые эмоции и удивительные открытия. Да ещё и такие профессиональные познания, вместе с секретами киноиндустрии. Я всем советую побывать на такой экскурсии. Незабываемые впечатления и позитив Вам гарантирован. Наталья, я лично в очередной раз благодарю Вас за радость, подаренную моим коллегам по командировке в этот раз!
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Ирина
Лёгкая экскурсия по местам съёмок любимых советских фильмов. Экскурсия - игра в кино. Отличный вариант прогулки по центру с детьми. Компания у нас была не простая: мамы, дети, подростки… Все читать дальшеуменьшить
остались очень довольны. Наталья прекрасно находит подход к детям, все поучаствовали, все довольны, никто не остался в стороне. Взрослые тоже повеселились от души. Маршрут между Арбатской и Никитскими воротами прекрасен. Мы любим гулять в этой части Москвы, но Наталья и здесь удивила нас новыми маршрутами. Огромное спасибо, Наталья, за прекрасный день
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Ч
Черникова
Были на прогулке с Натальей 23 ноября 2025 г. Нам с девочками прогулка очень понравилась, 3 часа пролетели незаметно. Было очень душевно и весело. Наталья показала нам много мест, где читать дальшеуменьшить
проходили сьемки разных знаменитых кинокартин, очень много рассказывала и дала нам возможность примерить на себя несколько известных ролей. С Натальей было очень легко в общении и мы чувствовали себя раскованно. В некоторых местах было много народу вокруг, но у нас не было ощущения, что мы делаем что-то не так, наоборот было ощущение, что вокруг никого нет и есть только команда начала сьемки.
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Виктория
Ходили вдвоём с супругом, остались очень довольны экскурсией! Наталья провела по местам съёмок легендарных советских фильмов, рассказала интересные моменты про кинодело. На местах съёмок повторили кадры из фильмов, которые остались на память. Эмоции классные! Было необычно осознать, что места, в которых мы уже не раз бывали, проходили мимо, оказывается, были площадками для съёмок известных кинокартин! Спасибо большое Наталье за экскурсию!
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В
Виктория
Экскурсия, где вам точно не будет скучно. Интерактивная, веселая, динамичная. На ней нет «посмотрите направо…, теперь налево…» Наталья всех погрузила в мир кино. Каждый был и актером, и оператором, и помощником режиссера. Задействованы были все. Веселой компанией после экскурсии долго пересматривали фотки, видео, смеялись. Выбрали монтажера. Ждем фильм!
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Оксана
Интересная прогулка с Натальей по локациям советских культовых фильмов. Наталья отлично знает кинопроцесс изнутри и поэтому с ее помощью мы стали лучше понимать, как создаются фильмы. Все участники экскурсии были читать дальшеуменьшить
постоянно задействованы и поэтому никому не было скучно, даже детям. Нам не повезло с погодой - экскурсия 3 часа на улице, зимой это сложновато. На наше предложение сократить маршрут, Наталья отозвалась с пониманием. Для нас это тоже важно на экскурсиях с детьми - вернемся летом и еще с удовольствием погуляем)) очень рекомендуем небольшим компаниям для нового взгляда на знакомые места.
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