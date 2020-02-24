  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

  4. Интерактивная прогулка «Айда в кино!»

Увлекательное погружение в безумный, фантастический и такой притягательный мир кинематографа

Наталья
Задать вопрос
Наталья – ваш гид
Задача нашего мини-путешествия — встретиться с волшебной реальностью кинематографа.

На моей экскурсии каждый может почувствовать себя частью этого мира, примеряя разные роли и воссоздавая кадры с киноэкрана.

Вы увидите места съёмок известных фильмов, узнаете о тонкостях кинопроизводства и закулисных историях.

Но главное — мы «сыграем в синематограф», используя костюмы, реквизит и настоящую хлопушку!
3196 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча В районе ст. м. «Арбатская»
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии44 отзыва
4.95
Интерактивная прогулка «Айда в кино!»
Интерактивная прогулка «Айда в кино!»

Что вас ожидает

Москва в кадре
В ходе интерактивного путешествия по городу вам встретится множество мест, которые вы когда-то видели на теле- и киноэкранах: дом со львами, роддом Грауэрмана, дом у Покровских ворот, площади и переулки, мелькавшие в фильмах. Не все из этих локаций отображали именно Москву — я покажу, где столичные здания «играли» Берлин. Вы узнаете, как создаются фильмы, научитесь правильно заполнять хлопушку и услышите закулисные истории. Как сложилась судьба «мальчика из Офицеров»? Почему Алиса Фрейндлих не получила премию за роль в «Служебном романе»? Кто исполнял роль младенца в «17 мгновений весны»? Я поделюсь с вами такими жизненными сюжетами из кухни кино.

Камера, мотор!
Вы сами станете на время съёмочной группой — операторами, режиссёрами и актёрами — и «снимете» свою версию знаковых эпизодов из широко известных советских кинолент. Вы навестите радистку Кэт, сбежите от Промокашки с журналом «Огонёк» под мышкой и проводите к автобусу профессора, гадая, в котором часу приходить завтра. Взгляд изнутри кадра — совсем не то же, что взгляд на киноэкран: вас ждут новые впечатления, благодаря которым вы, может быть, с интересом пересмотрите любимые киноленты или начнёте отмечать в почерке известных кинематографистов различные приёмы.

Интерактивная прогулка «Айда в кино!»
Интерактивная прогулка «Айда в кино!»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура В районе ст. м. «Арбатская».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Наталья
Наталья
Я актриса театра и кино. Мои экскурсии объединяют две мои главные страсти: кино и игру. Мне самой очень интересно было отыскать на улицах любимого города места, столько раз виденные мной на экране, и я делюсь этим удовольствием со всеми желающими, а также раскрываю некоторые секреты съёмок фильмов. В общем: всё, что вы хотели знать о кино, но стеснялись спросить!
Напишите мне

44 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

24 февраля 2020
Наталья потрясающий гид! Подача материала, умение заинтересовать, чувство юмора - все прекрасно в этой экскурсии :) у нас была молодая компания и многие фильмы советской классики мы не смотрели, но все равно было безумно интересно прогуляться по неизвестным ранее переулкам Арбата, увидеть новые красивые здания и узнать много нового про советский кинематограф. Захотелось посмотреть многие фильмы :) спасибо большое Наталье за такую интересную прогулку!
5 января 2020
У нас было несколько экскурсий по Москве но эта запомнилась особенно,
Дети всю дорогу обратно просматривали запись и было еще масса разных впечатлений:)
Спасибо Наталии еще за исторические факты и интересные истории по Москве,
5 января 2020
Спасибо огромное! Очень интересная,увлекательная экскурсия и дети и взрослые остались довольны. Узнали много интересного с удовольствием провели время!
3 декабря 2019
Замечательная экскурсия. Наталья с первых минут располагает к себе не только как разносторонний экскурсовод,знающий абсолютно все нюансы,касающиеся тематики экскурсии/кинематографа/истерических моментов,но и как замечательный и светлый человек. После «Айда в кино» появилось безумное желание пересмотреть фильмы,которые ранее были просмотрены,плюс в копилку добавилась ещё добрая пара-тройка картин (по совету Натальи),съемки которых проходили на локациях,которые мы сами же и посетили. Ещё раз огромное спасибо за столь приятное времяпрепровождение)
5 ноября 2019
Экскурсия очень понравилась, Наталья подошла более чем ответственно - проконтролировала даже то, чтобы мы были тепло одеты.
С радостью вспоминаем и пересматриваем видео "съемок" наших фильмов, а также узнали новое не только о кино, но и домах Москвы.
Нашу экскурсию только немного подпортил дождь, но у природы нет плохой погоды)))))
Отличная экскурсия для небольшой компании!
28 октября 2019
27 октября мы были на чудесной экскурсии в самом центре Москвы. Интересная идея не просто слушать, но и участвовать))). Очень приятный экскурсовод Наталья. Из рекомендаций-одевайтесь теплее осенью и зимой
27 октября 2019
Экскурсия интересная, необычная. Отлично погуляли по улицам и переулочкам Москвы. Много информации из различных областей - особенности процесса киносъемки, история создания любимых фильмов, истории из жизни актеров, режиссёров и зданий, попавших в кадр, интересные факты об архитектуре города, архитекторах. Доступная подача, много фотоматериалов и отличная идея со съёмкой в знакомых эпизодах советских фильмов. Было интересно и познавательно. Спасибо!
Александра
7 октября 2019
Нам очень понравилось! Наталья - отличный рассказчик, приятная и легкая в общении девушка. Знает «кухню» изнутри, творческий человек с индивидуальным подходом. Остались очень довольны и, безусловно, рекомендуем к посещению!
30 августа 2019
Экскурсия просто замечательная, ходили с гостями, которые не живут в Москве. Всем очень понравилось - совместили прогулку по Москве с погружением в мир советского кино. Наталья - очень интересный и отлично разбирающийся в материале рассказчик - несколько часов экскурсии пролетели совершенно незаметно!
29 августа 2019
Сказать, что экскурсия понравилась,значит не сказать ничего! С первой минуты нашей встречи с гидом Натальей, началась увлекательная непринуждённая беседа как будто мы знали друг друга уже много лет, что говорит о высоком уровне коммуникабельности, умении увлечь и повести за собой. И действительно повела, и я не заметила как пролетели три часа, сотни шагов, а может и тысячи, я бы еще шла и слушала и отвечала на вопросы викторины, но увы, все хорошее когда-то заканчивается. На память остались фотографии, видео с кинопробами, и самое главное- незабываемые воспоминания о том, что поведала мне Наталья на этой великолепной экскурсии в мир кино! Спасибо ей за это огромное! Когда буду в Москве, с удовольствием повторю это путешествие в мою любимую страну под названием Кинематограф и уже только с любимым гидом Натальей!!!
Ещё 34 отзыва

Необычные маршруты по Москве

Сладкие истории Москвы: «конфектная лавка» 19 векаСладкие истории Москвы: «конфектная лавка» 19 векаСладкие истории Москвы: «конфектная лавка» 19 века
500 за человека
1 час
4 отзыва
Узнать о традиционных сладостях царской России и продегустировать их с чашечкой кофе
Стоит переступить порог музея конфектов — и вы окажетесь в типичной лавке сладостей русского городка 19 века. Вы узнаете, как выглядели и как готовились старинные лакомства, откроете секреты знаменитых конфетчиков, проследите победоносный путь кофе по России и, разумеется, отведаете сладости с чашечкой ароматного напитка.
Полёт над Москвой на самолёте!Полёт над Москвой на самолёте!Полёт над Москвой на самолёте!
10990 за экскурсию
1 час
7 отзывов
Почувствовать себя пилотом и полюбоваться столицей с впечатляющего ракурса
Тех, кто обожает панорамы; тех, кто горит приключениями; тех мальчишек и девчонок, которые с детства мечтали покорять воздушные просторы, — приглашаем полетать над Москвой. Вас ждут без преувеличения яркие эмоции, возможность подержать штурвал, «горки» и «виражи». Опытный пилот обеспечит комфорт и безопасность, а также расскажет о самолете и аэродроме.
Москва с французским акцентомМосква с французским акцентомМосква с французским акцентом
От 3900 за экскурсию
3 часа
13 отзывов
Побывать во всех французских местечках столицы и почувствовать дух Парижа на необычной прогулке
Французские бульвары, легендарные парфюмерные фабрики, католические церкви, маленькие бистро с круассанами и даже Эйфелева башня — всё это можно найти в Москве. За чашечкой кофе с эклером вы узнаете подлинные истории французов, которые отыскали в столице свое дело жизни: открыли рестораны и театры, кинофабрику и парфюмерные магазины. А еще пройдетесь по французскому кварталу и почувствуете настоящую атмосферу Парижа. Бонжур, боншанс!
ГУМ и советская модаГУМ и советская модаГУМ и советская мода
От 3000 за экскурсию
1.5 часа
9 отзывов
Взглянуть на моду в СССР через историю о главном магазине страны
Огромный, сверкающий огнями, манящий мороженым и фонтаном ГУМ. Главный магазин страны, знакомый многим с детства. Сейчас здесь все, как в павильоне с кинодекорациями или в мастерской художника-мечтателя: Красная площадь из больших окон, румяные буфетчицы в накрахмаленных фартуках, запах свежей выпечки, исторические туалеты и роскошные бутики. О том, какие этапы прошел ГУМ, какие задачи перед ним ставились в разные времена и существовала ли вообще советская мода, вы узнаете на моей авторской экскурсии.
11 неожиданных дворов Москвы11 неожиданных дворов Москвы11 неожиданных дворов Москвы
От 4550 за экскурсию
3 часа
49 отзывов
Почувствовать дух Москвы, еще оставшийся на задворках и пустырях центра
Удивляться и еще раз удивляться! Вы обнаружите, что, гуляя задворками в двух минутах у Кремля, можно наткнуться на очень интересные и неожиданные достопримечательности. Это самая настоящая Москва, непричесанная, контрастная, разная. По пути вас также будут ждать сюрпризы: барельефы с котом из советского мультфильма, «памятник» любовному треугольнику Осип-Лиля-Маяковский, бассейн и секретная европейская улочка. А в конце вас будет ждать еще один большой сюрприз.
Большая прогулка по маленьким переулкамБольшая прогулка по маленьким переулкамБольшая прогулка по маленьким переулкам
5200 за экскурсию
2.5 часа
81 отзыв
Прогулка по атмосферным местам в центре Москвы
Вы готовы к тому, чтобы увидеть Москву такой, какой не видели никогда? Старинной, без современных домов, пустынной, с абсолютной тишиной, и при этом в самом центре? Мы будем безудержно петлять по узким переулкам, живописно ползущим то вверх, то вниз, заглядывать в крохотные цветущие сады, спрятанные в каменных джунглях, в секретные дворики, где живут коренные москвичи и где, кажется, время остановилось. Мы наберемся вдохновения из мест силы, о которых знают единицы.

Выбирайте и другие экскурсии по Москве

ОбзорныеМосква-СитиИстория и архитектураТрансферыГастрономическиеПарки и усадьбыНа автобусеМистическиеЗарядьеНеобычные маршрутыМонастыри, церкви, храмыДля детейПодземныеЗа городомБольшой театрНа автомобилеДля школьниковРомантическиеВДНХКвестыБулгаковМузеи и искусствоСталинские высоткиТеатральныеКремльНочныеЦарицыноВсеНоводевичий монастырьМетроКладбищаПоклонная гораПалаты РомановыхОстанкинская башняХрам Христа СпасителяСтарый АрбатПешкомМастер и МаргаритаСо скидкойВоробьевы горыИндивидуальныеУсадьбы и дворцыБородиноХрам Василия БлаженногоГрупповыеКрасная площадьБилеты в музеиКрыши и панорамы