Москва в кадре В ходе интерактивного путешествия по городу вам встретится множество мест, которые вы когда-то видели на теле- и киноэкранах: дом со львами, роддом Грауэрмана, дом у Покровских ворот, площади и переулки, мелькавшие в фильмах. Не все из этих локаций отображали именно Москву — я покажу, где столичные здания «играли» Берлин. Вы узнаете, как создаются фильмы, научитесь правильно заполнять хлопушку и услышите закулисные истории. Как сложилась судьба «мальчика из Офицеров»? Почему Алиса Фрейндлих не получила премию за роль в «Служебном романе»? Кто исполнял роль младенца в «17 мгновений весны»? Я поделюсь с вами такими жизненными сюжетами из кухни кино.
Камера, мотор! Вы сами станете на время съёмочной группой — операторами, режиссёрами и актёрами — и «снимете» свою версию знаковых эпизодов из широко известных советских кинолент. Вы навестите радистку Кэт, сбежите от Промокашки с журналом «Огонёк» под мышкой и проводите к автобусу профессора, гадая, в котором часу приходить завтра. Взгляд изнутри кадра — совсем не то же, что взгляд на киноэкран: вас ждут новые впечатления, благодаря которым вы, может быть, с интересом пересмотрите любимые киноленты или начнёте отмечать в почерке известных кинематографистов различные приёмы.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура В районе ст. м. «Арбатская».
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я актриса театра и кино. Мои экскурсии объединяют две мои главные страсти: кино и игру. Мне самой очень интересно было отыскать на улицах любимого города места, столько раз виденные мной на экране, и я делюсь этим удовольствием со всеми желающими, а также раскрываю некоторые секреты съёмок фильмов. В общем: всё, что вы хотели знать о кино, но стеснялись спросить!
Наталья потрясающий гид! Подача материала, умение заинтересовать, чувство юмора - все прекрасно в этой экскурсии :) у нас была молодая компания и многие фильмы советской классики мы не смотрели, но все равно было безумно интересно прогуляться по неизвестным ранее переулкам Арбата, увидеть новые красивые здания и узнать много нового про советский кинематограф. Захотелось посмотреть многие фильмы :) спасибо большое Наталье за такую интересную прогулку!
Lamiya
5 января 2020
У нас было несколько экскурсий по Москве но эта запомнилась особенно,
Дети всю дорогу обратно просматривали запись и было еще масса разных впечатлений:)
Спасибо Наталии еще за исторические факты и интересные истории по Москве,
Анастасия
5 января 2020
Спасибо огромное! Очень интересная,увлекательная экскурсия и дети и взрослые остались довольны. Узнали много интересного с удовольствием провели время!
Ксения
3 декабря 2019
Замечательная экскурсия. Наталья с первых минут располагает к себе не только как разносторонний экскурсовод,знающий абсолютно все нюансы,касающиеся тематики экскурсии/кинематографа/истерических моментов,но и как замечательный и светлый человек. После «Айда в кино» появилось безумное желание пересмотреть фильмы,которые ранее были просмотрены,плюс в копилку добавилась ещё добрая пара-тройка картин (по совету Натальи),съемки которых проходили на локациях,которые мы сами же и посетили. Ещё раз огромное спасибо за столь приятное времяпрепровождение)
Евгения
5 ноября 2019
Экскурсия очень понравилась, Наталья подошла более чем ответственно - проконтролировала даже то, чтобы мы были тепло одеты.
С радостью вспоминаем и пересматриваем видео "съемок" наших фильмов, а также узнали новое не только о кино, но и домах Москвы.
Нашу экскурсию только немного подпортил дождь, но у природы нет плохой погоды)))))
Отличная экскурсия для небольшой компании!
Наталья
28 октября 2019
27 октября мы были на чудесной экскурсии в самом центре Москвы. Интересная идея не просто слушать, но и участвовать))). Очень приятный экскурсовод Наталья. Из рекомендаций-одевайтесь теплее осенью и зимой
Анастасия
27 октября 2019
Экскурсия интересная, необычная. Отлично погуляли по улицам и переулочкам Москвы. Много информации из различных областей - особенности процесса киносъемки, история создания любимых фильмов, истории из жизни актеров, режиссёров и зданий, попавших в кадр, интересные факты об архитектуре города, архитекторах. Доступная подача, много фотоматериалов и отличная идея со съёмкой в знакомых эпизодах советских фильмов. Было интересно и познавательно. Спасибо!
Александра
7 октября 2019
Нам очень понравилось! Наталья - отличный рассказчик, приятная и легкая в общении девушка. Знает «кухню» изнутри, творческий человек с индивидуальным подходом. Остались очень довольны и, безусловно, рекомендуем к посещению!
Виктория
30 августа 2019
Экскурсия просто замечательная, ходили с гостями, которые не живут в Москве. Всем очень понравилось - совместили прогулку по Москве с погружением в мир советского кино. Наталья - очень интересный и отлично разбирающийся в материале рассказчик - несколько часов экскурсии пролетели совершенно незаметно!
Елизавета
29 августа 2019
Сказать, что экскурсия понравилась,значит не сказать ничего! С первой минуты нашей встречи с гидом Натальей, началась увлекательная непринуждённая беседа как будто мы знали друг друга уже много лет, что говорит о высоком уровне коммуникабельности, умении увлечь и повести за собой. И действительно повела, и я не заметила как пролетели три часа, сотни шагов, а может и тысячи, я бы еще шла и слушала и отвечала на вопросы викторины, но увы, все хорошее когда-то заканчивается. На память остались фотографии, видео с кинопробами, и самое главное- незабываемые воспоминания о том, что поведала мне Наталья на этой великолепной экскурсии в мир кино! Спасибо ей за это огромное! Когда буду в Москве, с удовольствием повторю это путешествие в мою любимую страну под названием Кинематограф и уже только с любимым гидом Натальей!!!
Узнать о традиционных сладостях царской России и продегустировать их с чашечкой кофе
Стоит переступить порог музея конфектов — и вы окажетесь в типичной лавке сладостей русского городка 19 века. Вы узнаете, как выглядели и как готовились старинные лакомства, откроете секреты знаменитых конфетчиков, проследите победоносный путь кофе по России и, разумеется, отведаете сладости с чашечкой ароматного напитка.
Почувствовать себя пилотом и полюбоваться столицей с впечатляющего ракурса
Тех, кто обожает панорамы; тех, кто горит приключениями; тех мальчишек и девчонок, которые с детства мечтали покорять воздушные просторы, — приглашаем полетать над Москвой. Вас ждут без преувеличения яркие эмоции, возможность подержать штурвал, «горки» и «виражи». Опытный пилот обеспечит комфорт и безопасность, а также расскажет о самолете и аэродроме.
Побывать во всех французских местечках столицы и почувствовать дух Парижа на необычной прогулке
Французские бульвары, легендарные парфюмерные фабрики, католические церкви, маленькие бистро с круассанами и даже Эйфелева башня — всё это можно найти в Москве. За чашечкой кофе с эклером вы узнаете подлинные истории французов, которые отыскали в столице свое дело жизни: открыли рестораны и театры, кинофабрику и парфюмерные магазины. А еще пройдетесь по французскому кварталу и почувствуете настоящую атмосферу Парижа. Бонжур, боншанс!
Взглянуть на моду в СССР через историю о главном магазине страны
Огромный, сверкающий огнями, манящий мороженым и фонтаном ГУМ. Главный магазин страны, знакомый многим с детства. Сейчас здесь все, как в павильоне с кинодекорациями или в мастерской художника-мечтателя: Красная площадь из больших окон, румяные буфетчицы в накрахмаленных фартуках, запах свежей выпечки, исторические туалеты и роскошные бутики. О том, какие этапы прошел ГУМ, какие задачи перед ним ставились в разные времена и существовала ли вообще советская мода, вы узнаете на моей авторской экскурсии.
Почувствовать дух Москвы, еще оставшийся на задворках и пустырях центра
Удивляться и еще раз удивляться! Вы обнаружите, что, гуляя задворками в двух минутах у Кремля, можно наткнуться на очень интересные и неожиданные достопримечательности. Это самая настоящая Москва, непричесанная, контрастная, разная. По пути вас также будут ждать сюрпризы: барельефы с котом из советского мультфильма, «памятник» любовному треугольнику Осип-Лиля-Маяковский, бассейн и секретная европейская улочка. А в конце вас будет ждать еще один большой сюрприз.
Вы готовы к тому, чтобы увидеть Москву такой, какой не видели никогда? Старинной, без современных домов, пустынной, с абсолютной тишиной, и при этом в самом центре? Мы будем безудержно петлять по узким переулкам, живописно ползущим то вверх, то вниз, заглядывать в крохотные цветущие сады, спрятанные в каменных джунглях, в секретные дворики, где живут коренные москвичи и где, кажется, время остановилось. Мы наберемся вдохновения из мест силы, о которых знают единицы.