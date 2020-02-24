Задача нашего мини-путешествия — встретиться с волшебной реальностью кинематографа. На моей экскурсии каждый может почувствовать себя частью этого мира, примеряя разные роли и воссоздавая кадры с киноэкрана. Вы увидите места съёмок известных фильмов, узнаете о тонкостях кинопроизводства и закулисных историях. Но главное — мы «сыграем в синематограф», используя костюмы, реквизит и настоящую хлопушку!

Что вас ожидает

Москва в кадре

В ходе интерактивного путешествия по городу вам встретится множество мест, которые вы когда-то видели на теле- и киноэкранах: дом со львами, роддом Грауэрмана, дом у Покровских ворот, площади и переулки, мелькавшие в фильмах. Не все из этих локаций отображали именно Москву — я покажу, где столичные здания «играли» Берлин. Вы узнаете, как создаются фильмы, научитесь правильно заполнять хлопушку и услышите закулисные истории. Как сложилась судьба «мальчика из Офицеров»? Почему Алиса Фрейндлих не получила премию за роль в «Служебном романе»? Кто исполнял роль младенца в «17 мгновений весны»? Я поделюсь с вами такими жизненными сюжетами из кухни кино.

Камера, мотор!

Вы сами станете на время съёмочной группой — операторами, режиссёрами и актёрами — и «снимете» свою версию знаковых эпизодов из широко известных советских кинолент. Вы навестите радистку Кэт, сбежите от Промокашки с журналом «Огонёк» под мышкой и проводите к автобусу профессора, гадая, в котором часу приходить завтра. Взгляд изнутри кадра — совсем не то же, что взгляд на киноэкран: вас ждут новые впечатления, благодаря которым вы, может быть, с интересом пересмотрите любимые киноленты или начнёте отмечать в почерке известных кинематографистов различные приёмы.