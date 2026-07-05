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вопрос, который был задан, не остался без ответа. Я ничего не знала о районе, в котором сегодня гуляла. Сейчас понимаю, что запомнила всё, о чём услышала во время экскурсии: интересные истории из жизни людей, живших здесь в разные эпохи, о зданиях, построенных известными архитекторами, легенды и байки, которые ходили по Москве, связанные с этим районом. Собираюсь посетить и другие экскурсии Татьяны и конечно рекомендую эту экскурсию всем!