Район в окрестностях Басманных улиц — редкий для Москвы случай, когда окружающая панорама почти не менялась веками. Здешние топонимы дают ключ к разгадке множества тайн.
Как появилась здесь Немецкая слобода? Где она находилась и почему район окрестили Кукуем? Правда ли, что жили там не только выходцы из Германии? Об этом и многом другом — на моей экскурсии!
Как появилась здесь Немецкая слобода? Где она находилась и почему район окрестили Кукуем? Правда ли, что жили там не только выходцы из Германии? Об этом и многом другом — на моей экскурсии!
Описание экскурсии
От Царской вотчины до фабричной окраины
Я покажу вам уникальный район, по которому можно изучать историю архитектуры Москвы. Классические усадьбы, модерн и сталинский классицизм — всё это есть в Басманном районе. Мы прогуляемся по переулкам Горохового поля, увидим огромный деревянный дворец, удивительную старообрядческую церковь, бани в «мавританском» стиле и прекрасно сохранившуюся промышленную архитектуру. Отыщем клеймённые кирпичи бывшей текстильной фабрики и старинные рекламные люки, а также заглянем в одну сохранившуюся церковь 18-го века, чтобы увидеть древние артефакты столицы.
Во время прогулки вы узнаете:
- Какое необычное событие произошло на территории Газового завода в 1920-х годах и какое отношение к этому имеет Сергей Эйзенштейн?
- Почему племянница Наполеона получала деньги с уральских заводов?
- Что за церковь построили из камней исчезнувшего древнего монастыря?
- Где готовили восточные сладости?
- Какой пансион для девочек получил название «Варенёк»?
- И кому из фабрикантов гений московского модерна Фёдор Шехтель построил особняк?
Организационные детали
- Это пешеходная прогулка без обязательных дополнительных расходов
- Экскурсия проходит с радиогидами. Можно захватить собственные проводные наушники со стандартным разъёмом либо гид выдаст вам одноразовые
- В зависимости от погоды, темпа ходьбы и других факторов длительность экскурсии может незначительно меняться
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Курская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 727 туристов
Всем привет! Меня зовут Татьяна. Я родилась и выросла в Москве. Я дипломированный экскурсовод, закончила школу «Москвагид» музея Москвы. Будучи историком по образованию, я знаю, что мой город — это
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна - прекрасна, обстоятельна, глубока! Это вторая наша экскурсия с ней, каждый раз открываем для себя город с другой стороны… Очень рекомендую!
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Е
Очень интересный содержательный рассказ. Экскурсовод выше всяких похвал. Глубина знаний сочетается с умением доступно и увлекательно подать информацию.
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Татьяна очень внимательный и подготовленный экскурсовод, с обширными знаниями, время пролетело незаметно, узнала много интересного.
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И
Получила огромное удовольствие от прогулки с гидом Татьяной! Прекрасная подача материала по маршруту экскурсии, интересная и увлекательная беседа на разные темы вне экскурсии. Татьяна настолько много знает, что ни один
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Спасибо Татьяне за прекрасную экскурсию по Басманному району. Замечательная увлекательная экскурсия, информация доносится простым понятным языком, с юмором и интересными историями. Получали огромное удовольствие в течении всей прогулки. Желаю Татьяне успехов в таком непростом деле! Спасибо огромное!
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А
Потрясающая экскурсия!
Татьяна замечательный и знающий экскурсовод и безумно приятный человек. Экскурсия по тем местам,мимо которых мы проходим каждый день,но не обращаем на них внимания ввиду занятости. Мы получили огромное удовольствие,узнали много нового и интересного!
Благодарим Татьяну,придём к Вам и на другие экскурсии и всем рекомендуем!
Татьяна замечательный и знающий экскурсовод и безумно приятный человек. Экскурсия по тем местам,мимо которых мы проходим каждый день,но не обращаем на них внимания ввиду занятости. Мы получили огромное удовольствие,узнали много нового и интересного!
Благодарим Татьяну,придём к Вам и на другие экскурсии и всем рекомендуем!
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