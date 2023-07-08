Сравнить «век нынешний и век минувший» в окружении бывших усадеб и фабрик
Район в окрестностях Басманных улиц — редкий для Москвы случай, когда окружающая панорама почти не менялась веками. Здешние топонимы дают ключ к разгадке множества тайн.
Как появилась здесь Немецкая слобода? Где она находилась и почему район окрестили Кукуем? Правда ли, что жили там не только выходцы из Германии? Об этом и многом другом — на моей экскурсии!
Как появилась здесь Немецкая слобода? Где она находилась и почему район окрестили Кукуем? Правда ли, что жили там не только выходцы из Германии? Об этом и многом другом — на моей экскурсии!
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Описание
Что вас ожидает
От Царской вотчины до фабричной окраины
Я покажу вам уникальный район, по которому можно изучать историю архитектуры Москвы. От палат 15-17 веков до модерна и сталинского классицизма — всё это есть в Басманном районе. В группе до 10 человек мы прогуляемся по переулкам Горохового поля, увидим огромный деревянный дворец, удивительную старообрядческую церковь, бани в «мавританском» стиле и прекрасно сохранившуюся промышленную архитектуру. Отыщем клеймённые кирпичи бывшей текстильной фабрики, а также заглянем в одну сохранившуюся церковь 18-го века, чтобы увидеть древние артефакты столицы.
Во время прогулки вы узнаете:
- Какое необычное событие произошло на территории Газового завода в 1920-х годах и какое отношение к этому имеет Сергей Эйзенштейн?
- Почему племянница Наполеона получала деньги с уральских заводов?
- Что за церковь построили из камней исчезнувшего древнего монастыря?
- Какому жителю Москвы поставили памятник во Флоренции?
- Какой пансион для девочек получил название «Варенёк»?
- Хозяин какой усадьбы запрещал слугам чистить пыль в своём кабинете?
- Кому из фабрикантов гений московского модерна Фёдор Шехтель построил особняк?
Организационные детали
- Это пешеходная прогулка без обязательных дополнительных расходов
- В зависимости от погоды, темпа ходьбы и других факторов длительность экскурсии может незначительно меняться
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Курская / Чкаловская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 223 туристов
Всем привет! Меня зовут Татьяна. Я родилась и выросла в Москве. Я дипломированный экскурсовод, закончила школу «Москвагид» музея Москвы. Будучи историком по образованию, я знаю, что мой город — это многовековая история, которая соткана из маленьких и больших историй отдельных улиц, домов и человеческих судеб. Предлагаю вместе совершить прогулку, на которой я познакомлю вас не только с историческими фактами, но и с городскими легендами и интересными историями о жизни и быте горожан прошлого и настоящего.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
8 июля 2023
Огромное спасибо Татьяне за интереснейшую экскурсию. Столько нового и малоизвестного мы узнали. Обязательно пойдём с Татьяной на экскурсии снова и снова!!!
Г
Галина
8 июля 2023
Татьяна очень внимательный и подготовленный экскурсовод, с обширными знаниями, время пролетело незаметно, узнала много интересного.
Е
Елена
5 июля 2023
Экскурсия потрясающая! Для тех, кому интересны районы Москвы, посетить обязательно! Татьяна очень грамотная, обаятельная и просто красивая женщина, с которой приятно прогуляться по столь увлекательному району!
А
Анна
3 июля 2023
Понравились глубокие знания экскурсовода, было интересно прогуляться по Москве и узнать тайны некоторых исторических построек.
И
Ирина
30 июня 2023
Получила огромное удовольствие от прогулки с гидом Татьяной! Прекрасная подача материала по маршруту экскурсии, интересная и увлекательная беседа на разные темы вне экскурсии. Татьяна настолько много знает, что ни один вопрос, который был задан, не остался без ответа. Я ничего не знала о районе, в котором сегодня гуляла. Сейчас понимаю, что запомнила всё, о чём услышала во время экскурсии: интересные истории из жизни людей, живших здесь в разные эпохи, о зданиях, построенных известными архитекторами, легенды и байки, которые ходили по Москве, связанные с этим районом. Собираюсь посетить и другие экскурсии Татьяны и конечно рекомендую эту экскурсию всем!
А
Анастасия
29 июня 2023
Потрясающая экскурсия!
Татьяна замечательный и знающий экскурсовод и безумно приятный человек. Экскурсия по тем местам,мимо которых мы проходим каждый день,но не обращаем на них внимания ввиду занятости. Мы получили огромное удовольствие,узнали много нового и интересного!
Благодарим Татьяну,придём к Вам и на другие экскурсии и всем рекомендуем!
Татьяна замечательный и знающий экскурсовод и безумно приятный человек. Экскурсия по тем местам,мимо которых мы проходим каждый день,но не обращаем на них внимания ввиду занятости. Мы получили огромное удовольствие,узнали много нового и интересного!
Благодарим Татьяну,придём к Вам и на другие экскурсии и всем рекомендуем!
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