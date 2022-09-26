Сюжеты Нескучного сада: от Андреевского монастыря до Президиума РАН
Нескучный сад оправдывает свое имя - это действительно любопытный уголок Москвы. Раскройте все версии его названия и насладитесь видами столицы
Нескучный сад - это место, где история встречается с современностью.
Участники экскурсии узнают о дворянских усадьбах 18 века, прогуляются по аллеям, полюбовавшись видами современной Москвы.
В программе также посещение Андреевского монастыря, одного из старейших в столице, где можно увидеть три его главных храма. Экскурсия обещает быть насыщенной и интересной, с погружением в атмосферу прошлого и настоящего
Наша экскурсия начнется с одной из лучших обзорных площадок Москвы рядом с Российской академией наук, где как на ладони видны Лужники, Воробьёвы горы и Москва-Сити.
Полюбовавшись видами современного города, мы углубимся в историю и спустимся по ступеням к Андреевскому монастырю, одному из старейших монастырей Москвы. Тихое и живописное место на высоком берегу Москвы-реки было патриаршим подворьем: когда-то здесь находились личные покои патриархов Алексия и Кирилла, а сейчас — синодальная библиотека РПЦ. Во время посещения монастыря вы сможете увидеть три его главных храма: старейшую церковь Андрея Стратилата, многоярусную колокольню Иоанна Богослова и собор Воскресения.
Нескучный сад в деталях
Нескучный сад образовался в 1820-40-х годах из трех дворянских усадеб, принадлежавших некогда Голицыным, Демидовым и Трубецким. Проходя по уютным тропинкам и мимо павильонов, мы поговорим об истории имений, бывших частями сада, и об их владельцах, оставивших след в биографии не только Нескучного, но Москвы и России. А ещё — о советской эпохе сада и современной части парка Горького.
Построенная в классическом стиле летняя усадьба графа Орлова погрузит вас в историю 18 века, а символические часы на Аллее Любви напомнят о классике русской литературы. Кроме того, я расскажу историю одного бала, сыгравшего важную роль в истории Нескучного сада, и о том, как «каменные палаты» Демидова превратились в здание Президиума РАН.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
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Провели экскурсии для 9380 туристов
Я Александр — историк, аттестованный гид-переводчик на французском языке по Москве, кандидат исторических наук. Работаю с командой профессиональных аттестованных гидов, влюблённых в свою профессию. У нас многолетний опыт работы экскурсоводами читать дальшеуменьшить
или гидами-переводчиками, мы аккредитованы на многих московских площадках и в музеях.
Можем организовать практически любую экскурсию пешком или на транспорте, индивидуально и для группы, на русском и практически на любом иностранном языке.
Ждём встречи с вами!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывах
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Natalia
Я сама москвичка,но к своему стыду ни разу не гуляла в Нескучном саду. Просто живу рядом с Коломенском и туда ближе)). Ну вот как то в выходные решили с друзьями читать дальшеуменьшить
прогуляться в парке и решили погулять в Нескучном. А что бы еще интереснее было, решили взять экскурсию, чтобы узнать почему же сад Нескучный и еще какие то интересные моменты. Так получилось, что друзья отказались в последний момент (они бежали в этот день марафон) и экскурсия получилась только для меня и ребенка. Нам понравилось. Наш экскурсовод Мария приятная девушка)) Не спеша, нежно и лирично (даже читала нам стихи) рассказала про парк, с собой у нее были фотографии, чтобы посмотреть некоторые моменты как выглядел парк до. Вообщем два часа экскурсии пролетели незаметно! Очень ребенка впечатлили белки (Спасибо Марии, у нее с собой пакетик с орешками был) и аллея лопухов (меня кстати тоже!). Спасибо, мне такой формат прогулки очень понравился)). Если бы гуляли с друзьями (без экскурсии), все бы скатилось до банальных обсуждений дел (школа, уроки, проблемы), а тут погуляли и много интересного узнали.
+2
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Вячеслав
На эту экскурсию я пришел со своими однокурсниками по факультету Вычислительной математики и кибернетики МГУ. В год празднования 300-летия российской науки нам захотелось побольше узнать об истории создания старого и читать дальшеуменьшить
нового зданий Президиума РАН. Экскурсовод Николай очень профессионально, с интересными подробностями, удовлетворил наше любопытство. Попутно мы посетили в Нескучном саду павильон, где снимается передача "Что? Где? Когда?", ротонду, выстроенную к 800-летию Москвы, чайный домик графа Орлова начала XIX века. Полуторачасовая экскурсионная прогулка перед традиционным банкетом была и интересна, и полезна для здоровья!
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Н
Наталья
Экскурсию проводила Светлана Николаевна, все было на высшем уровне, ее магический голос, погрузил нас в атмосферу 18-19 вв. Отдохнули духовно, получили положительные эмоции, обязательно буду рекомендовать своим друзьям и знакомым.
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Ольга
Были вчера в Нескучном саду с Марией. Экскурсия очень понравилась - интересно, живо, много информации, но подано легко и не утомительно. Прекрасный маршрут. Всем рекомендую! Обязательно пойдем и на другие экскурсии с Марией.
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Е
Екатерина
Большое спасибо. Очень интересная экскурсия. Много интересных фактов, относящихся к Нескучному саду. Доступная и живая подача информации.
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В
Виталий
Хорошая экскурсия с профессионалом своего дела. Непринужденная беседа
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