Что вас ожидает

Путешествие во времени

Нескучный сад образовался в 1820-40-х годах, когда объединились три дворянские усадьбы. Проходя по уютным тропинкам и мимо павильонов, мы поговорим об истории 📖 имений, бывших частях сада, и об их владельцах, оставивших след в биографии не только Нескучного, но Москвы и России. О советской эпохе сада и современной части парка Горького.

Мосты-победители

Вы увидите три садовых мостика — прекрасный пример архитектуры малых форм. Каждый из них превосходит по размеру предыдущий в направлении от Москвы-реки к Ленинскому проспекту, что создает захватывающую перспективу. А после работ 2016-17 годов они заслуженно стали лауреатами конкурса «Московская реставрация»!

Нескучный сад в деталях

У Театра музыки и драмы я расскажу о прославивших его людях. Построенная в классическом стиле летняя усадьба графа Орлова погрузит вас в историю 18 века, а символические часы на Аллее Любви напомнят о классике русской литературы.