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Сюжеты Нескучного сада

Увидеть больше, чем просто красивый парк, и насладиться прогулкой в любое время года

Александр
Александр – представитель из Москвы
Нескучный сад оправдывает свое имя — это действительно любопытный уголок Москвы.

Почему его так назвали? Вы раскроете все версии, найдете не одну достопримечательность 🏛️ за поворотами аллей, перенесетесь в дворянские усадьбы 18 века и насладитесь тишиной пейзажного парка в центре столицы ⭐️.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Сюжеты Нескучного сада
Сюжеты Нескучного сада

Что вас ожидает

Путешествие во времени
Нескучный сад образовался в 1820-40-х годах, когда объединились три дворянские усадьбы. Проходя по уютным тропинкам и мимо павильонов, мы поговорим об истории 📖 имений, бывших частях сада, и об их владельцах, оставивших след в биографии не только Нескучного, но Москвы и России. О советской эпохе сада и современной части парка Горького.

Мосты-победители
Вы увидите три садовых мостика — прекрасный пример архитектуры малых форм. Каждый из них превосходит по размеру предыдущий в направлении от Москвы-реки к Ленинскому проспекту, что создает захватывающую перспективу. А после работ 2016-17 годов они заслуженно стали лауреатами конкурса «Московская реставрация»!

Нескучный сад в деталях
У Театра музыки и драмы я расскажу о прославивших его людях. Построенная в классическом стиле летняя усадьба графа Орлова погрузит вас в историю 18 века, а символические часы на Аллее Любви напомнят о классике русской литературы.

Сюжеты Нескучного сада
Сюжеты Нескучного сада
Сюжеты Нескучного сада
Сюжеты Нескучного сада
Сюжеты Нескучного сада
Сюжеты Нескучного сада
Сюжеты Нескучного сада
Сюжеты Нескучного сада
Сюжеты Нескучного сада
Сюжеты Нескучного сада
Сюжеты Нескучного сада
Сюжеты Нескучного сада

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Александр — историк, кандидат исторических наук (МГУ им. М. В. Ломоносова), старший преподаватель истории Московского Международного Университета, гид-переводчик по Москве. Работаю с командой гидов. Ждем встречи с вами в Москве!
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Александр проводит ещё 2 экскурсии

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