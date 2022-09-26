Нескучный сад - это место, где история встречается с современностью. Участники экскурсии узнают о дворянских усадьбах 18 века, прогуляются по аллеям, полюбовавшись видами современной Москвы. В программе также посещение Андреевского монастыря, одного из старейших в столице, где можно увидеть три его главных храма. Экскурсия обещает быть насыщенной и интересной, с погружением в атмосферу прошлого и настоящего

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Путешествие во времени

Наша экскурсия начнется с одной из лучших обзорных площадок Москвы рядом с Российской академией наук, где как на ладони видны Лужники, Воробьёвы горы и Москва-Сити.

Полюбовавшись видами современного города, мы углубимся в историю и спустимся по ступеням к Андреевскому монастырю, одному из старейших монастырей Москвы. Тихое и живописное место на высоком берегу Москвы-реки было патриаршим подворьем: когда-то здесь находились личные покои патриархов Алексия и Кирилла, а сейчас — синодальная библиотека РПЦ. Во время посещения монастыря вы сможете увидеть три его главных храма: старейшую церковь Андрея Стратилата, многоярусную колокольню Иоанна Богослова и собор Воскресения.

Нескучный сад в деталях

Нескучный сад образовался в 1820-40-х годах из трех дворянских усадеб, принадлежавших некогда Голицыным, Демидовым и Трубецким. Проходя по уютным тропинкам и мимо павильонов, мы поговорим об истории имений, бывших частями сада, и об их владельцах, оставивших след в биографии не только Нескучного, но Москвы и России. А ещё — о советской эпохе сада и современной части парка Горького.

Построенная в классическом стиле летняя усадьба графа Орлова погрузит вас в историю 18 века, а символические часы на Аллее Любви напомнят о классике русской литературы. Кроме того, я расскажу историю одного бала, сыгравшего важную роль в истории Нескучного сада, и о том, как «каменные палаты» Демидова превратились в здание Президиума РАН.