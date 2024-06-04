Нескучный Сад – экскурсии в Москве

Найдено 6 экскурсий в категории «Нескучный Сад» в Москве, цены от 990 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нескучный сад хранит свои стволы
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
21 отзыв
Нескучный сад хранит свои стволы
Увидеть больше, чем уютный московский парк, и вдохновиться его поэзией
Начало: В районе метро Ленинский проспект
Расписание: в понедельник в 11:00
10 июня в 11:00
24 июня в 11:00
1 000 за человека
Знакомство с матушкой Москвой. Групповой обзорный тур на автобусе
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
2 часа
94 отзыва
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе с гидами канала Москва 24
Погрузитесь в историю и современность Москвы в комфортной обзорной поездке с профессиональными гидами
Начало: Возле парка «Зарядье»
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
13301 197 за человека
Аудиоэкскурсия «Нескучный Парк Горького»: фотопрогулка по главному парку столицы
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
2 отзыва
Аудиоэкскурсия «Нескучный Парк Горького»: фотопрогулка по главному парку столицы
Начало: Крымский Вал, 9
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990 за человека
Парк Горького и Музеон: экскурсия с фотографом
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
9 отзывов
Экскурсия с фотографом: Парк Горького и Музеон, Москва
Получите уникальный опыт от прогулки по историческим паркам Москвы и профессиональные фото в качестве бонуса
Начало: В районе метро Парк Культуры (кольцевая)
9 июня в 10:00
10 июня в 10:30
67006 030 за всё до 4 чел.
Фотосессия с Москвой
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
36 отзывов
Фотосессия с Москвой
От Воробьевых гор до ВДНХ - выбрать маршрут и получить отличные кадры на фоне столицы
Завтра в 13:30
9 июня в 09:30
6 000 за всё до 5 чел.
Сюжеты Нескучного сада: от Андреевского монастыря до Президиума РАН
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Сюжеты Нескучного сада: от Андреевского монастыря до Президиума РАН
Увидеть больше, чем просто красивый парк, и насладиться прогулкой в любое время года
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    4 июня 2024
    Парк Горького и Музеон: экскурсия с фотографом
    Нам всё понравилось. И прогулка, и фотки получились просто замечательные.
  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    Парк Горького и Музеон: экскурсия с фотографом
    Спасибо за прекрасную прогулку Александру. Все очень душевно и позитивно.
  • Н
    Наталья
    25 мая 2024
    Сюжеты Нескучного сада: от Андреевского монастыря до Президиума РАН
    Экскурсию проводила Светлана Николаевна, все было на высшем уровне, ее магический голос, погрузил нас в атмосферу 18-19 вв. Отдохнули духовно, получили положительные эмоции, обязательно буду рекомендовать своим друзьям и знакомым.
  • M
    Maрина
    20 мая 2024
    Нескучный сад хранит свои стволы
    Хорошая, легкая прогулка по Нескучному саду в сочетании с интересным экскурсом в историю! Жаль, что многие объекты очень долго ждут реставрацию. . но это уже другая история!
    Хорошая, легкая прогулка по Нескучному саду в сочетании с интересным экскурсом в историю! Жаль, что многиеХорошая, легкая прогулка по Нескучному саду в сочетании с интересным экскурсом в историю! Жаль, что многиеХорошая, легкая прогулка по Нескучному саду в сочетании с интересным экскурсом в историю! Жаль, что многиеХорошая, легкая прогулка по Нескучному саду в сочетании с интересным экскурсом в историю! Жаль, что многиеХорошая, легкая прогулка по Нескучному саду в сочетании с интересным экскурсом в историю! Жаль, что многиеХорошая, легкая прогулка по Нескучному саду в сочетании с интересным экскурсом в историю! Жаль, что многиеХорошая, легкая прогулка по Нескучному саду в сочетании с интересным экскурсом в историю! Жаль, что многиеХорошая, легкая прогулка по Нескучному саду в сочетании с интересным экскурсом в историю! Жаль, что многиеХорошая, легкая прогулка по Нескучному саду в сочетании с интересным экскурсом в историю! Жаль, что многиеХорошая, легкая прогулка по Нескучному саду в сочетании с интересным экскурсом в историю! Жаль, что многие
  • И
    Ирина
    18 мая 2024
    Парк Горького и Музеон: экскурсия с фотографом
    Спасибо большое гиду Александру! Невзирая на малоснежный в этом году май, ему удалось создать приятную атмосферу во время прогулки, рассказывая нам о интересных событиях из жизни столицы, истории парка и Крымского моста! Полученные фотографии порадовали неожиданными ракурсами. Спасибо!
  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    Нескучный сад хранит свои стволы
    В холодную майскую пору решили прогуляться по Нескучному саду, узнать причину названия. Получили исчерпывающий ответ, сдобренный историей про его прежних
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    владельцев, некогда построенных усадеб; увидели сохранившиеся до наших дней постройки и надеемся, что большинство из них всё же отреставрируют должным образом. Несколько одичавший парк, как сказала нам экскурсовод, не теряет своей прелести, оставаясь прекрасным местом для прогулок и философских раздумий под шум шуршащей листвы и пения птиц…. Очень познавательной получилась прогулка! Отдельное спасибо экскурсоводу, что объяснила, как нам добраться на метро.

  • М
    Марина
    6 мая 2024
    Знакомство с матушкой Москвой. Групповой обзорный тур на автобусе
    Не понятно что мы делали на Воробьёвых горах. Смотрели трубы и крыши домов. Не понравилось. Это единственный минус.
  • М
    Марина
    2 мая 2024
    Знакомство с матушкой Москвой. Групповой обзорный тур на автобусе
    Экскурсия была очень познавательная! Экскурсовод Оля очень доступно и интересно рассказывала. Много нового узнали и увидели. Маршрут интересный. Спасибо всем организаторам!!!
  • Ю
    Юлия
    30 апреля 2024
    Знакомство с матушкой Москвой. Групповой обзорный тур на автобусе
    Супер!!!!!
  • Н
    Наталья
    24 марта 2024
    Фотосессия с Москвой
    Добрый день! Сегодня была фотосессия с Оксаной. Спасибо большое! Были учтены все пожелания и бонусом получили несколько фотографий уже через несколько часов после окончания прогулки! Фотографии и эмоции - прекрасны! Спасибо еще раз!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Нескучный Сад»

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  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
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