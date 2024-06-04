1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Нескучный сад хранит свои стволы
Увидеть больше, чем уютный московский парк, и вдохновиться его поэзией
Начало: В районе метро Ленинский проспект
Расписание: в понедельник в 11:00
10 июня в 11:00
24 июня в 11:00
1 000₽ за человека
скидка
10%
Групповая
2 часа
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе с гидами канала Москва 24
Погрузитесь в историю и современность Москвы в комфортной обзорной поездке с профессиональными гидами
Начало: Возле парка «Зарядье»
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
13301 197₽ за человека
Фотопрогулка
2 часа
Аудиоэкскурсия «Нескучный Парк Горького»: фотопрогулка по главному парку столицы
Начало: Крымский Вал, 9
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990₽ за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Экскурсия с фотографом: Парк Горького и Музеон, Москва
Получите уникальный опыт от прогулки по историческим паркам Москвы и профессиональные фото в качестве бонуса
Начало: В районе метро Парк Культуры (кольцевая)
9 июня в 10:00
10 июня в 10:30
67006 030₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотосессия с Москвой
От Воробьевых гор до ВДНХ - выбрать маршрут и получить отличные кадры на фоне столицы
Завтра в 13:30
9 июня в 09:30
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сюжеты Нескучного сада: от Андреевского монастыря до Президиума РАН
Увидеть больше, чем просто красивый парк, и насладиться прогулкой в любое время года
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис4 июня 2024Нам всё понравилось. И прогулка, и фотки получились просто замечательные.
- ЮЮлия27 мая 2024Спасибо за прекрасную прогулку Александру. Все очень душевно и позитивно.
- ННаталья25 мая 2024Экскурсию проводила Светлана Николаевна, все было на высшем уровне, ее магический голос, погрузил нас в атмосферу 18-19 вв. Отдохнули духовно, получили положительные эмоции, обязательно буду рекомендовать своим друзьям и знакомым.
- MMaрина20 мая 2024Хорошая, легкая прогулка по Нескучному саду в сочетании с интересным экскурсом в историю! Жаль, что многие объекты очень долго ждут реставрацию. . но это уже другая история!
- ИИрина18 мая 2024Спасибо большое гиду Александру! Невзирая на малоснежный в этом году май, ему удалось создать приятную атмосферу во время прогулки, рассказывая нам о интересных событиях из жизни столицы, истории парка и Крымского моста! Полученные фотографии порадовали неожиданными ракурсами. Спасибо!
- ННаталья13 мая 2024В холодную майскую пору решили прогуляться по Нескучному саду, узнать причину названия. Получили исчерпывающий ответ, сдобренный историей про его прежних
- ММарина6 мая 2024Не понятно что мы делали на Воробьёвых горах. Смотрели трубы и крыши домов. Не понравилось. Это единственный минус.
- ММарина2 мая 2024Экскурсия была очень познавательная! Экскурсовод Оля очень доступно и интересно рассказывала. Много нового узнали и увидели. Маршрут интересный. Спасибо всем организаторам!!!
- ЮЮлия30 апреля 2024Супер!!!!!
- ННаталья24 марта 2024Добрый день! Сегодня была фотосессия с Оксаной. Спасибо большое! Были учтены все пожелания и бонусом получили несколько фотографий уже через несколько часов после окончания прогулки! Фотографии и эмоции - прекрасны! Спасибо еще раз!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Нескучный Сад»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Нескучный Сад" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 990 до 6 030 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 167 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Москве на 2024 год по теме «Нескучный Сад», 167 ⭐ отзывов, цены от 990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август