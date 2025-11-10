Приглашаю вас отправиться в захватывающее экскурсионное путешествие к легендарной ГЭС-2.
Мы узнаем, по каким причинам прежде это архитектурные сокровище было сокрыто от нас, почему здание потеряло грандиозные узорчатые трубы; что происходит сегодня в подземной части архитектурного комплекса и при чем здесь Висячие сады Семирамиды.
Время начала: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание экскурсии
В процессе нашей прогулки мы:
- познакомимся с ошеломительными подробностями из истории главных московских дворянский улиц — Пречистенки, Остоженки и Волхонки;
- подивимся необычайным особенностям строительства и устройства стены московского Белого города;
- выясним, почему у главной столичной реки целых два русла;
- прогуляемся рядом с самыми загадочным древними палатами Москвы и увидим необычайно красивый, узорчато расписанный по внешним стенам старинный храм;
- погрузимся в хитросплетения истории самого высокого действующего храма православного мира;
- выясним, как и почему название самого драгоценного плода на Руси вошло в основу наименования целой местности;
- поговорим об империи шоколадного дела и выясним какое отношение ко всему этому имеет мальчишка с солидной дубиной;
- полюбуемся на самый сказочный московский дом;
- разберёмся в особенностях устройства и размещения самых высоких памятников;
- узнаем главный секрет одной из башен Московского Кремля;
- ужаснёмся леденящим душу подробностям проектирования и существования грандиозного Дома на набережной, именующегося, на самом деле, совсем иначе;
- подивимся на необычайные и неожиданные находки, сделанные при демонтаже комплекса зданий в этой местности;
- узнаем как внутри одной постройки скрывается совсем другая;
- поговорим об удивительных нюансах посольской жизни;
познакомимся с особенностями осознания художником себя в современном искусстве. А главной изюминкой нашего путешествия станет легендарная ГЭС-2 — электростанция ставшая вдруг в наши дни ультрасовременным Домом культуры. Важная информация:.
- Экскурсия проводится с использованием радиогидов. Для вашего комфорта мы рекомендуем иметь при себе собственные наушники.
- Перед входом в ГЭС-2, в соответствии с установленными организацией правилами, мы снимаем приемные и транслирующие радиоустройства. По территории ГЭС-2 мы осуществляем путешествие без оборудования, в форме прогулки с беседой, посвящённой рассказу об этом грандиозном сооружении и вопросам, интересующим путешественников.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Пречистенские ворота
- Храм Христа Спасителя
- Патриарший мост
- Палаты Аверкия Кириллова
- ГЭС-2
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: У памятника Ф. Энгельсу на площади Пречистенские ворота (СТ.М. «Кропоткинская»)
Завершение: ГЭС-2
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
