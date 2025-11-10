В процессе нашей прогулки мы:

познакомимся с ошеломительными подробностями из истории главных московских дворянский улиц — Пречистенки, Остоженки и Волхонки;

подивимся необычайным особенностям строительства и устройства стены московского Белого города;

выясним, почему у главной столичной реки целых два русла;

прогуляемся рядом с самыми загадочным древними палатами Москвы и увидим необычайно красивый, узорчато расписанный по внешним стенам старинный храм;

погрузимся в хитросплетения истории самого высокого действующего храма православного мира;

выясним, как и почему название самого драгоценного плода на Руси вошло в основу наименования целой местности;

поговорим об империи шоколадного дела и выясним какое отношение ко всему этому имеет мальчишка с солидной дубиной;

полюбуемся на самый сказочный московский дом;

разберёмся в особенностях устройства и размещения самых высоких памятников;

узнаем главный секрет одной из башен Московского Кремля;

ужаснёмся леденящим душу подробностям проектирования и существования грандиозного Дома на набережной, именующегося, на самом деле, совсем иначе;

подивимся на необычайные и неожиданные находки, сделанные при демонтаже комплекса зданий в этой местности;

узнаем как внутри одной постройки скрывается совсем другая;

поговорим об удивительных нюансах посольской жизни;

познакомимся с особенностями осознания художником себя в современном искусстве. А главной изюминкой нашего путешествия станет легендарная ГЭС-2 — электростанция ставшая вдруг в наши дни ультрасовременным Домом культуры. Важная информация:.

познакомимся с особенностями осознания художником себя в современном искусстве. А главной изюминкой нашего путешествия станет легендарная ГЭС-2 — электростанция ставшая вдруг в наши дни ультрасовременным Домом культуры. Важная информация:.

• познакомимся с особенностями осознания художником себя в современном искусстве. А главной изюминкой нашего путешествия станет легендарная ГЭС-2 — электростанция ставшая вдруг в наши дни ультрасовременным Домом культуры. Важная информация: