Палаты Аверкия Кириллова – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Палаты Аверкия Кириллова» в Москве
Остров Балчуг: прошлое, настоящее, будущее
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Остров Балчуг: прошлое, настоящее, будущее
Начало: Метро Кропоткинская, на улице, выход №2
Расписание: Любой день недели с 10.00 до 20.00
Завтра в 09:00
30 окт в 09:00
8000 ₽ за всё до 15 чел.
Царский русский стиль: авторская экскурсия вокруг Храма Христа Спасителя
Пешая
2 часа
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Царский русский стиль: авторская экскурсия вокруг Храма Христа Спасителя
Начало: Метро Кропоткинская
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
30 окт в 09:00
5400 ₽6000 ₽ за всё до 10 чел.
Таинственные палаты и ГЭС-2: когда все вокруг не то, чем кажется
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Таинственные палаты и ГЭС-2: когда все вокруг не то, чем кажется
Начало: У памятника Ф. Энгельсу на площади Пречистенские в...
Расписание: Ежедневно по запросу.
12 янв в 12:00
13 янв в 12:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Полина
    19 августа 2025
    Остров Балчуг: прошлое, настоящее, будущее
    В июле я воспользовалась услугой пешей экскурсии с личным гидом и осталась в полном восторге!
    Это прекрасный выбор для тех кто
    читать дальше

    хочет прогуляться с друзьями с пользой, необычно и интересно
    Прежде всего, хочу отметить индивидуальный подход.
    Особенно порадовала возможность задавать вопросы – Виктория с удовольствием делилась своими знаниями и приводила интересные факты, которые невозможно найти в обычных путеводителях. Благодаря этому экскурсия превратилась в увлекательную беседу, где каждый момент был наполнен новой информацией.
    Также огромным плюсом стало отсутствие спешки – мы не бежали от одной точки к другой, а могли задержаться у понравившегося здания или сделать красивые фотографии.

    Определённо рекомендую всем, кто ценит персонализированный подход и хочет получить максимум впечатлений от знакомства с новым местом!

  • Е
    Евгения
    4 апреля 2025
    Остров Балчуг: прошлое, настоящее, будущее
    Интересная тема, качественная подача, приятный экскурсовод, много нового и интересного вынесли для себя. Понравилось. Ещё придём.

