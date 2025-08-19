Индивидуальная
до 15 чел.
Остров Балчуг: прошлое, настоящее, будущее
Начало: Метро Кропоткинская, на улице, выход №2
Расписание: Любой день недели с 10.00 до 20.00
Завтра в 09:00
30 окт в 09:00
8000 ₽ за всё до 15 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Царский русский стиль: авторская экскурсия вокруг Храма Христа Спасителя
Начало: Метро Кропоткинская
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
30 окт в 09:00
5400 ₽
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Таинственные палаты и ГЭС-2: когда все вокруг не то, чем кажется
Начало: У памятника Ф. Энгельсу на площади Пречистенские в...
Расписание: Ежедневно по запросу.
12 янв в 12:00
13 янв в 12:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППолина19 августа 2025В июле я воспользовалась услугой пешей экскурсии с личным гидом и осталась в полном восторге!
Это прекрасный выбор для тех кто
- ЕЕвгения4 апреля 2025Интересная тема, качественная подача, приятный экскурсовод, много нового и интересного вынесли для себя. Понравилось. Ещё придём.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Палаты Аверкия Кириллова»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Москве в октябре 2025
Сейчас в Москве в категории "Палаты Аверкия Кириллова" можно забронировать 3 экскурсии от 5400 до 17 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2025 год по теме «Палаты Аверкия Кириллова», 4 ⭐ отзыва, цены от 5400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь