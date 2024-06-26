О Ольга Очень понравилась экскурсовод Юлия. Я была с ребенком девяти лет, и она сумела адаптировать свой рассказ под него. Это было что-то вроде квеста. Очень здорово, даже мне, взрослому человеку, очень понравилось. Два часа пролетели, как и не было.

Е Елена Прекрасно провели время в компании с Юлей. У меня был День Рождение и это был прекрасный подарок для меня -посетить Кремль и Оружейную палату. Получили много новой для нас информации и впечатлений от экспонатов выставки. Благодарим🙏🥰. Елена и Геннадий Верховых

А Анна Посмотрели Оружейную палату с экскурсоводом Юлией. Остались под большим впечатлением. Обязательно обратимся к организаторам ещё за другими экскурсиями.

E Evgenia Юлии спасибо! Два часа пролетели незаметно. Очень интересная и познавательная экскурсия. Не утомительно и без лишней информации. Однозначно рекомендую.

М Максим Хорошая экскурсия. Много народу. Мало точек, где можно попить воды.

Н Николай В оружейную палату не попали. Спутник как всегда в последний момент все поменял. Экскурсия по Александровскому саду была в общем не плохая но слишком быстрая. Уже не первый раз сталкиваемся с таким положением вещей. Больше услугами спутника пользоваться не будем.

И Ирина

Е Елена У гида был простужен голос и отсутствовал гарнитур, позволяющий хорошо слышать информацию

Н Нина Несмотря на организационные спотыкания, экскурсию с лихвой компенсировала гид: Юлия прекрасно преподносит материал, вовлекает аудиторию в интерактив, открывает любопытные факты прошлого. Подача базируется не на акценте дат, а скорее на интересных нюансах, которые потом и вспоминаются. Гиду пятёрка. Организатору пожелаю откликаться поактивнее, заранее предоставлять детали встреч и время, если это не соответствует размещённой информации на сайте.

С Сергей

А Алексей Очень очень тихий гид

А Алексей 👍

И Ирина