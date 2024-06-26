Экскурсия по самому защищенному и охраняемому музею России — Оружейной палате московского Кремля.
Именно здесь выставлены знаменитые императорские короны и символы самодержавия, а также фамильные драгоценности царской семьи. В оружейной палате вы увидите доспехи и оружие начиная с древних времён. Мы предлагаем выбрать удобное время и гарантированно попасть в фонд без очередей.
Именно здесь выставлены знаменитые императорские короны и символы самодержавия, а также фамильные драгоценности царской семьи. В оружейной палате вы увидите доспехи и оружие начиная с древних времён. Мы предлагаем выбрать удобное время и гарантированно попасть в фонд без очередей.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 14:00, 15:00
Описание билета
Оружейная палатаПопасть на экскурсию в Оружейную палату Московского Кремля — непростая задача. Организаторы начинают собирать группы за несколько недель до предполагаемого мероприятия. И за 4-5 до начала мест как правило в этих группах уже нет. Здесь вы можете приобрести комплект входных билетов, причем время посещения будет рассчитано так, чтобы вы смогли неспешно осмотреть экспозицию. Наш замечательный гид проведет для вас экскурсию по Александровскому саду и музею.
- Цены на нашем сайте на данную услугу отличаются от цен на билеты в кассах Кремля Если вы хотите приобрести билеты по номинальной цене это необходимо сделать придя лично в кассу музея в день посещения. Ожидание в очереди в кассу музея может растянуться на несколько часов;
- Стоимость билетов в кассах музея может быть ниже, а самих билетов может не быть в наличии. Покупая билет через наш сервис, Вы гарантированно его получите на нужную Вам дату. Если Вы решите купить билет самостоятельно в кассах музея, сообщите нам об этом не позднее 24 часов до начала экскурсии и мы вернем Вам деньги.
Кроме четверга, 9:00 и 13:00 - время выдачи билетов
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 000 ₽
|Взрослый с аудиогидом
|4 000 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Оружейная палата
- Красная площадь
- Александровский сад
Что включено
- Ваучер на посещение музеев
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Александровский сад
Завершение: Московский Кремль
Когда и как рано покупать?
Когда: Кроме четверга, 9:00 и 13:00 - время выдачи билетов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- На территорию Кремля, а также Оружейной палаты запрещено проносить большие сумки, рюкзаки, холодное и огнестрельное оружие, газовые баллончики, продукты питания, самокаты, ролики, велосипеды и даже любимого кота придется оставить дома. Фото и видео съемка в музеях также запрещена. Вещи можно сдать в камеру хранения у Троицких ворот, но это платное и долгое мероприятие, поэтому мы убедительно просим все перечисленное заблаговременно оставить дома
- Цены на нашем сайте на данную услугу действительно отличаются от цен в кассах Кремля или на сайте Оружейной палаты Кремля. Если вы хотите приобрести билеты по номинальной цене это необходимо сделать либо за несколько недель или месяцев на сайтах соответствующих музеев, или, придя лично, в кассе музея в день посещения. Ни в том ни в другом случае нельзя гарантировать ни наличие билетов ни отсутствие очередей
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
26 июня 2024
Очень понравилась экскурсовод Юлия. Я была с ребенком девяти лет, и она сумела адаптировать свой рассказ под него. Это было что-то вроде квеста. Очень здорово, даже мне, взрослому человеку, очень понравилось. Два часа пролетели, как и не было.
Е
Елена
6 июня 2024
Прекрасно провели время в компании с Юлей. У меня был День Рождение и это был прекрасный подарок для меня -посетить Кремль и Оружейную палату. Получили много новой для нас информации и впечатлений от экспонатов выставки. Благодарим🙏🥰. Елена и Геннадий Верховых
А
Анна
26 мая 2024
Посмотрели Оружейную палату с экскурсоводом Юлией. Остались под большим впечатлением. Обязательно обратимся к организаторам ещё за другими экскурсиями.
E
Evgenia
15 мая 2024
Юлии спасибо! Два часа пролетели незаметно. Очень интересная и познавательная экскурсия. Не утомительно и без лишней информации. Однозначно рекомендую.
М
Максим
6 мая 2024
Хорошая экскурсия. Много народу. Мало точек, где можно попить воды.
Н
Николай
1 мая 2024
В оружейную палату не попали. Спутник как всегда в последний момент все поменял. Экскурсия по Александровскому саду была в общем не плохая но слишком быстрая. Уже не первый раз сталкиваемся с таким положением вещей. Больше услугами спутника пользоваться не будем.
И
Ирина
26 апр 2024
Е
Елена
22 апр 2024
У гида был простужен голос и отсутствовал гарнитур, позволяющий хорошо слышать информацию
Н
Нина
11 апр 2024
Несмотря на организационные спотыкания, экскурсию с лихвой компенсировала гид: Юлия прекрасно преподносит материал, вовлекает аудиторию в интерактив, открывает любопытные факты прошлого. Подача базируется не на акценте дат, а скорее на интересных нюансах, которые потом и вспоминаются. Гиду пятёрка. Организатору пожелаю откликаться поактивнее, заранее предоставлять детали встреч и время, если это не соответствует размещённой информации на сайте.
С
Сергей
5 апр 2024
А
Алексей
1 апр 2024
Очень очень тихий гид
А
Алексей
31 мар 2024
👍
И
Ирина
14 мар 2024
Е
Елена
13 мар 2024
Все понравилось, экскурсовод Юлия очень подробно рассказала исторические факты, узнали и увидели много нового для себя и познали интересное. Спасибо.
Входит в следующие категории Москвы
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