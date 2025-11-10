Москва, 1890 год. При загадочных обстоятельствах пропадает профессор кафедры словесности Императорского Московского университета. Полиция зашла в тупик в расследовании, и дальше за дело берется Тайное общество 8.6.2. Почему именно оно? Вы узнаете об этом по ходу игры. И более того, сами станете членами этого общества, чтобы помочь разгадать историю исчезновения Антона Павловича.

Цена если вас не более 4 человек, но есть вариант до 4 чел.

Описание экскурсии

Вперед, в игру!

Это увлекательное детективное приключение 3в1: настольная игра, квестовые задания и театрализованное представление. В антуражном помещении командой из 2-7 человек вас ждет игра-расследование, где вы сами станете детективами. Изучая улики, досье и показания, вы восстановите хронологию событий декабрьского дня 1890 года, чтобы распутать таинственную историю исчезновения профессора.

Сюжет и условия игры

Вам предстоит восстановить хронологию последнего дня, когда профессора видели в Москве. В первой части игры вы распределите улики и подозреваемых (и разместите их на стене). А затем решите целый ряд квестовых загадок, которые приблизят вас к ответу. А может быть, только сильнее запутают… И наконец, финальная часть, в которой всё встанет на свои места. В игре задействован актер: он здесь, чтобы помочь вам узнать, что же случилось с профессором и при чем здесь рукопись, пропавшая вместе с ним.

Организационные детали