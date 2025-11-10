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«Тайный орден. Исчезнувший»: игра-расследование

Оказаться в роли настоящих детективов и раскрыть дело о таинственном исчезновении профессора
Москва, 1890 год.

При загадочных обстоятельствах пропадает профессор кафедры словесности Императорского Московского университета. Полиция зашла в тупик в расследовании, и дальше за дело берется Тайное общество 8.6.2. Почему именно оно? Вы узнаете об этом по ходу игры.

И более того, сами станете членами этого общества, чтобы помочь разгадать историю исчезновения Антона Павловича.
4.9
19 отзывов
«Тайный орден. Исчезнувший»: игра-расследование
«Тайный орден. Исчезнувший»: игра-расследование
«Тайный орден. Исчезнувший»: игра-расследование

Описание экскурсии

Вперед, в игру!

Это увлекательное детективное приключение 3в1: настольная игра, квестовые задания и театрализованное представление. В антуражном помещении командой из 2-7 человек вас ждет игра-расследование, где вы сами станете детективами. Изучая улики, досье и показания, вы восстановите хронологию событий декабрьского дня 1890 года, чтобы распутать таинственную историю исчезновения профессора.

Сюжет и условия игры

Вам предстоит восстановить хронологию последнего дня, когда профессора видели в Москве. В первой части игры вы распределите улики и подозреваемых (и разместите их на стене). А затем решите целый ряд квестовых загадок, которые приблизят вас к ответу. А может быть, только сильнее запутают… И наконец, финальная часть, в которой всё встанет на свои места. В игре задействован актер: он здесь, чтобы помочь вам узнать, что же случилось с профессором и при чем здесь рукопись, пропавшая вместе с ним.

Организационные детали

  • Продолжительность игры — 75 минут
  • Игра нравится взрослым (особенно папам) и подросткам. Рекомендуемый возраст участников 12+ (дети 9-12 лет могут участвовать вместе со взрослыми).
  • Возможно проведение экскурсии для группы до 7 человек (чем вас больше, тем интереснее). Доплата за 5-ого и каждого следующего участника — 1200 руб. /чел.
  • Родители могут привести детей и, если не хотят участвовать, выпить кофе или просекко в кафе в соседнем здании, пока дети играют.
  • Игра проходит в теплом помещении в старинном здании на Ленинском проспекте. Есть туалет, вода, чай.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро «Шаболовская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 1891 туриста
Я организую экскурсии и путешествия для семей с детьми и для классов по темам школьной программы. Всю жизнь прожив в Москве, будучи по профессии преподавателем русского языка и литературы и
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имея большой опыт работы в туризме, я хотела сделать продукт, где будет и польза, и развлечение. Привлекая вовлеченных педагогов в качестве гидов, мы показываем детям другую плоскость изучаемых в школе предметов — нескучную и применимую в жизни. Но по-прежнему соответствующую ФГОС:)

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
3
2
1
Д
Были семьей, включая студента и пенсионера - увлекло всех. Потеряли счет времени и действительно погрузились в разгадывание тайны исчезновения профессора.
Нетривиальный сюжет, где подозрение падает на всех и каждого, но всегда
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чего-то не хватает, чтобы укрепиться в своем мнении..
После квеста почти весь вечер нет-нет, да и всплывал в разговоре какой-то нюанс из истории..
С удовольствием посетим и другие квесты в данной локации.

Сергею отдельное спасибо за атмосферу и менторство)

Были семьей, включая студента и пенсионера - увлекло всех. Потеряли счет времени и действительно погрузились в
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И
Очень интересно, нестандартно, время пролетело как один миг
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В
Были семьей, три человека в том числе ребенок 10 лет.
Театр начался прямо с вешалки!) Невероятно харизматичный ведущий Сергей - просто Душа этого места.
Вначале было немного жутко, потом мы вошли во
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вкус.
На мой взгляд для ребенка 10 лет сложновато тем, что много печатной информации. Но ведущий грамотно направил его усилия на разгадку другой вещественной улики.
Ну а взрослые оторвались по полной! Проверили кучу гипотез, опровергли кучу фактов - поиграли уликами.
Особенно понравились моменты с криптографией.
Было очень круто! Спасибо организаторам и автору квеста!)
Придём ещё на другие квесты.

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Фёдор
Отлично провели время! Я обожаю интеллектуальную работу мозга. Здесь кроме этого нужно было ещё и суметь организоваться внутри команды, так что дружеский тимбилд тоже прокачали. Сама история очень круто проработана.
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Сопровождение немного странноватое было и реалистичность хромала, но я лично решил не слишком фокусироваться на этом и допустить условность антуража, поэтому игрой доволен.

Ждём ещё подобных интеллектуальных историй в духе Агаты Кристи или Конан Дойла — с убийством и поиском преступника 😈

Отлично провели время! Я обожаю интеллектуальную работу мозга. Здесь кроме этого нужно было ещё и суметь
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Наталия
Поставила хорошо, потому что были нюансы, которые сыграли в минус, но не критично. Сама история очень интересная, хорошо продумана, личности, детали, всё довольно натуралистично. Подходит больше для взрослых. Актёр, сопровождавший
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действо был недостаточно в образе, чтобы поверить. Немного поверхностно находился в роли. И ещё - по поводу чая и перекуса(ну купите набор недорогих кружек и пакет пряников/печенья/конфет). Это совершенно не обременительно. А то это прям грусть - как-то в коридоре бумажные стаканчики и пакетики чая, неуютно и одиноко лежащие. Собственно, «перекус» заявленный и вовсе ни на что не похож. Был ДР у ребенка, при переписке говорили, что ещё какие-то подарочки маленькие будут, а вышли после игры, никто ничего не сказал, спросила по поводу этого, администратор говорит - а, вот это, указывая на шоколадки размером 1х1 см, как к кофе или чаю в кафе дают) взяли две, двое детей с нами было) ну финиш 🤷♀️

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Д
Здравствуйте! вчера была на квесте вместе с подружками, праздновали моё прошедшее день рождения.) Организатор был очень мил и приветлив, с юмором и умеет заинтересовать! Интрига о самой сути квеста держалась
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с первых дверей, когда мы только зашли, и продолжалась вплоть до начала самого мероприятия! Ведущий тоже был душкой, нам с подругами очень понравился его стиль рассказа истории и нам действительно было интересно присутствовать. Атмосфера — отдельное произведение искусства, так хорошо совместить ретро-стиль (если я правильно в них разбираюсь) с современностью — нужно уметь. В общем оценка моя 1000/100, обязательно приду на какой-нибудь другой квест, а подружки сказали, что обязательно сами бы купили там билет и сходили с семьёй.) Всем советую!!

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