Москва, 1890 год. При загадочных обстоятельствах пропадает профессор кафедры словесности Императорского Московского университета. Полиция зашла в тупик в расследовании, и дальше за дело берется Тайное общество 8.6.2. Почему именно оно? Вы узнаете об этом по ходу игры. И более того, сами станете членами этого общества, чтобы помочь разгадать историю исчезновения Антона Павловича.

Описание

Что вас ожидает

Вперед, в игру!

Вас ждет увлекательное детективное приключение 3в1: квест, настольная игра и иммерсивный перфоманс. В антуражном помещении командой из 2-6 человек вы распутываете многогранную детективную историю. Ведет вас мастер игры, член Тайного общества 8.6.2. Помимо самого квеста, в сюжет интегрирована занимательная образовательная часть. Вы узнаете о традициях празднования и истории Нового года, как этот праздник изменялся с течением времени и какие порой странные решения принимали правители в его отношении.

Сюжет и условия квеста

За 1,5 часа вам предстоит восстановить хронологию последнего дня, когда профессора видели в Москве, с помощью улик, показаний свидетелей и собственной логики. В первой части игры вы распределите улики и подозреваемых (и разместите их на стене). А затем решите целый ряд квестовых загадок, которые приблизят вас к ответу. А может быть, только сильнее запутают… И, наконец, финальная часть, в которой все встанет на свои места.

В игре задействованы актеры, их появление порой будет неожиданным, но совсем не страшным. Они здесь, чтобы помочь вам узнать, что же случилось с профессором и при чем здесь рукопись, пропавшая вместе с ним…

Организационные детали