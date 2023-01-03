«Тайный Орден. Исчезновение в Рождество»: семейная детективная игра

Переместиться во времени, распутать загадочное дело, а заодно узнать об истории Нового года

Москва, 1890 год.

При загадочных обстоятельствах пропадает профессор кафедры словесности Императорского Московского университета. Полиция зашла в тупик в расследовании, и дальше за дело берется Тайное общество 8.6.2. Почему именно оно? Вы узнаете об этом по ходу игры.

И более того, сами станете членами этого общества, чтобы помочь разгадать историю исчезновения Антона Павловича.
«Тайный Орден. Исчезновение в Рождество»: семейная детективная игра
«Тайный Орден. Исчезновение в Рождество»: семейная детективная игра
«Тайный Орден. Исчезновение в Рождество»: семейная детективная игра
«Тайный Орден. Исчезновение в Рождество»: семейная детективная игра
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Описание

Что вас ожидает

Вперед, в игру!

Вас ждет увлекательное детективное приключение 3в1: квест, настольная игра и иммерсивный перфоманс. В антуражном помещении командой из 2-6 человек вы распутываете многогранную детективную историю. Ведет вас мастер игры, член Тайного общества 8.6.2. Помимо самого квеста, в сюжет интегрирована занимательная образовательная часть. Вы узнаете о традициях празднования и истории Нового года, как этот праздник изменялся с течением времени и какие порой странные решения принимали правители в его отношении.

Сюжет и условия квеста

За 1,5 часа вам предстоит восстановить хронологию последнего дня, когда профессора видели в Москве, с помощью улик, показаний свидетелей и собственной логики. В первой части игры вы распределите улики и подозреваемых (и разместите их на стене). А затем решите целый ряд квестовых загадок, которые приблизят вас к ответу. А может быть, только сильнее запутают… И, наконец, финальная часть, в которой все встанет на свои места.
В игре задействованы актеры, их появление порой будет неожиданным, но совсем не страшным. Они здесь, чтобы помочь вам узнать, что же случилось с профессором и при чем здесь рукопись, пропавшая вместе с ним…

Организационные детали

  • Игра подходит детям 9+, детям вместе с родителями или только взрослым. Игровые задания адаптируются по возрасту игроков. Количество участников от 2 до 6 человек (чем вас больше, тем интереснее).
  • Родители могут привести детей и, если не хотят участвовать, выпить кофе или просекко в кафе в соседнем здании, пока дети играют.
  • Игра проходит в теплом помещении в старинном здании на Ленинском проспекте. Есть туалет, вода, чай и перекус.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро «Шаболовская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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