Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вперед, в игру!
Вас ждет увлекательное детективное приключение 3в1: квест, настольная игра и иммерсивный перфоманс. В антуражном помещении командой из 2-6 человек вы распутываете многогранную детективную историю. Ведет вас мастер игры, член Тайного общества 8.6.2. Помимо самого квеста, в сюжет интегрирована занимательная образовательная часть. Вы узнаете о традициях празднования и истории Нового года, как этот праздник изменялся с течением времени и какие порой странные решения принимали правители в его отношении.
Сюжет и условия квеста
За 1,5 часа вам предстоит восстановить хронологию последнего дня, когда профессора видели в Москве, с помощью улик, показаний свидетелей и собственной логики. В первой части игры вы распределите улики и подозреваемых (и разместите их на стене). А затем решите целый ряд квестовых загадок, которые приблизят вас к ответу. А может быть, только сильнее запутают… И, наконец, финальная часть, в которой все встанет на свои места. В игре задействованы актеры, их появление порой будет неожиданным, но совсем не страшным. Они здесь, чтобы помочь вам узнать, что же случилось с профессором и при чем здесь рукопись, пропавшая вместе с ним…
Организационные детали
Игра подходит детям 9+, детям вместе с родителями или только взрослым. Игровые задания адаптируются по возрасту игроков. Количество участников от 2 до 6 человек (чем вас больше, тем интереснее).
Родители могут привести детей и, если не хотят участвовать, выпить кофе или просекко в кафе в соседнем здании, пока дети играют.
Игра проходит в теплом помещении в старинном здании на Ленинском проспекте. Есть туалет, вода, чай и перекус.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе метро «Шаболовская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Москве
Провела 14 экскурсий для 31 туриста
Меня зовут Анна, я организую экскурсии и путешествия для семей с детьми и для классов по темам школьной программы. Всю жизнь прожив в Москве, будучи по профессии преподавателем русского языка и литературы и имея большой опыт работы в туризме, я хотела сделать продукт, где будет и польза, и развлечение. Привлекая вовлеченных педагогов в качестве гидов, мы показываем детям другую плоскость изучаемых в школе предметов — нескучную и применимую в жизни. Но по-прежнему соответствующую ФГОС:)