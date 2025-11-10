При загадочных обстоятельствах пропадает профессор кафедры словесности Императорского Московского университета. Полиция зашла в тупик в расследовании, и дальше за дело берется Тайное общество 8.6.2. Почему именно оно? Вы узнаете об этом по ходу игры.
И более того, сами станете членами этого общества, чтобы помочь разгадать историю исчезновения Антона Павловича.
Описание экскурсии
Вперед, в игру!
Это увлекательное детективное приключение 3в1: настольная игра, квестовые задания и театрализованное представление. В антуражном помещении командой из 2-7 человек вас ждет игра-расследование, где вы сами станете детективами. Изучая улики, досье и показания, вы восстановите хронологию событий декабрьского дня 1890 года, чтобы распутать таинственную историю исчезновения профессора.
Сюжет и условия игры
Вам предстоит восстановить хронологию последнего дня, когда профессора видели в Москве. В первой части игры вы распределите улики и подозреваемых (и разместите их на стене). А затем решите целый ряд квестовых загадок, которые приблизят вас к ответу. А может быть, только сильнее запутают… И наконец, финальная часть, в которой всё встанет на свои места. В игре задействован актер: он здесь, чтобы помочь вам узнать, что же случилось с профессором и при чем здесь рукопись, пропавшая вместе с ним.
Организационные детали
- Продолжительность игры — 75 минут
- Игра нравится взрослым (особенно папам) и подросткам. Рекомендуемый возраст участников 12+ (дети 9-12 лет могут участвовать вместе со взрослыми).
- Возможно проведение экскурсии для группы до 7 человек (чем вас больше, тем интереснее). Доплата за 5-ого и каждого следующего участника — 1200 руб. /чел.
- Родители могут привести детей и, если не хотят участвовать, выпить кофе или просекко в кафе в соседнем здании, пока дети играют.
- Игра проходит в теплом помещении в старинном здании на Ленинском проспекте. Есть туалет, вода, чай.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Нетривиальный сюжет, где подозрение падает на всех и каждого, но всегда
Театр начался прямо с вешалки!) Невероятно харизматичный ведущий Сергей - просто Душа этого места.
Вначале было немного жутко, потом мы вошли во