Экскурсия и фотосессия в районе Мясницкой улицы и Чистых прудов

Узнать историю помпезных московских усадеб и доходных домов и сделать на их фоне атмосферные снимки
Мясницкая — одна из старейших улиц Москвы, которая ярко и самобытно отражает сложную и интересную историю города. Каждый дом здесь имеет своё лицо и характер.

Я расскажу, как менялся облик Мясницкой, где был сквот художников и где проходили тайные масонские встречи. А по пути мы найдём стильные и необычные локации для выразительных портретных фотографий.
Описание фото-прогулки

На нашем маршруте:

  • Чайный дом Перлова — первый в Российской империи дом в псевдокитайском стиле
  • Старинные палаты 17 века — мы рассмотрим атмосферную лестницу и модные кафе
  • Усадьба Черткова — одно из самых старых строений Мясницкой — с величественными атлантами и монументальной лестницей
  • Здание первой телефонной станции в Москве — найдём следы революции на его фасаде
  • Французский квартал — рассмотрим собор Святого Людовика и французский лицей
  • Дом страхового общества «Россия» — один из самых красивых домов Москвы с необычной историей. Будем разглядывать его барельефы и ограду 19 века

Вы узнаете:

  • Об истории Чистых прудов и их названия
  • Тайных собраниях масонов и мистических местах Мясницкой улицы — её обратной, непарадной стороне
  • Что скрывается во двориках и как выглядит сквот художников, который существует с советского периода
  • Почему поругались известные братья-чаеторговцы
  • Где прятался Гоголь от своих поклонниц
  • Где проходили самые ожесточённые бои революции
  • За что москвичи невзлюбили Александра Меньшикова

Организационные детали

  • Все объекты мы осмотрим снаружи
  • Я фотографирую на профессиональный беззеркальный фотоаппарат фирмы Canon
  • Вы получите около 50 обработанных снимков на почту в течение 7 рабочих дней после прогулки
  • Также можно увеличить число участников, доплата составит 1000 ₽ за чел., для компании от 10 человек — 800 ₽ за чел. Если вас больше 7 человек, время экскурсии увеличивается до 2 часов

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Чистые пруды»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна
Алёна — ваш гид в Москве
Я аттестованный гид-фотограф в Москве. Очень люблю свой город, его архитектуру и истории людей, которые жили здесь до нас. Поэтому, основная моя миссия — вдохновить вас на прогулки по Москве, научить видеть красоту в деталях и уметь их замечать.

Отзывы и рейтинг

Екатерина
14 ноя 2025
Замечательная экскурсия! Алена рассказывает очень увлеченно и детально, видно, что горит своим делом и обладает огромными знаниями! Узнали много нового и интересного, открыли для себя город с необычной стороны. Фотографий получилось больше, чем заявлено, при этом все они отличного качества! Спасибо за прекрасно проведенное время!
Наталья
11 авг 2025
Потрясающая экскурсия!!!
Прекрасный рассказчик!!!
Открыли для себя совершенно другую Москву.
Побывали в таких интересных местах, что сами бы туда низачто не додумались дойти.
Алёна очень аккуратный, пунктуальный и внимательный гид!
Настоящий профессионал.
Может найти подход к туристам и понять что именно интересно будет для рассказа.
Очень рекомендуем экскурсию!
Обязательно воспользуйся возможностью заказать у неё и другие маршруты.
Их у неё много!

