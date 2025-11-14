Мясницкая — одна из старейших улиц Москвы, которая ярко и самобытно отражает сложную и интересную историю города. Каждый дом здесь имеет своё лицо и характер.
Я расскажу, как менялся облик Мясницкой, где был сквот художников и где проходили тайные масонские встречи. А по пути мы найдём стильные и необычные локации для выразительных портретных фотографий.
Описание фото-прогулки
На нашем маршруте:
- Чайный дом Перлова — первый в Российской империи дом в псевдокитайском стиле
- Старинные палаты 17 века — мы рассмотрим атмосферную лестницу и модные кафе
- Усадьба Черткова — одно из самых старых строений Мясницкой — с величественными атлантами и монументальной лестницей
- Здание первой телефонной станции в Москве — найдём следы революции на его фасаде
- Французский квартал — рассмотрим собор Святого Людовика и французский лицей
- Дом страхового общества «Россия» — один из самых красивых домов Москвы с необычной историей. Будем разглядывать его барельефы и ограду 19 века
Вы узнаете:
- Об истории Чистых прудов и их названия
- Тайных собраниях масонов и мистических местах Мясницкой улицы — её обратной, непарадной стороне
- Что скрывается во двориках и как выглядит сквот художников, который существует с советского периода
- Почему поругались известные братья-чаеторговцы
- Где прятался Гоголь от своих поклонниц
- Где проходили самые ожесточённые бои революции
- За что москвичи невзлюбили Александра Меньшикова
Организационные детали
- Все объекты мы осмотрим снаружи
- Я фотографирую на профессиональный беззеркальный фотоаппарат фирмы Canon
- Вы получите около 50 обработанных снимков на почту в течение 7 рабочих дней после прогулки
- Также можно увеличить число участников, доплата составит 1000 ₽ за чел., для компании от 10 человек — 800 ₽ за чел. Если вас больше 7 человек, время экскурсии увеличивается до 2 часов
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Чистые пруды»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваш гид в Москве
Я аттестованный гид-фотограф в Москве. Очень люблю свой город, его архитектуру и истории людей, которые жили здесь до нас. Поэтому, основная моя миссия — вдохновить вас на прогулки по Москве, научить видеть красоту в деталях и уметь их замечать.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
14 ноя 2025
Замечательная экскурсия! Алена рассказывает очень увлеченно и детально, видно, что горит своим делом и обладает огромными знаниями! Узнали много нового и интересного, открыли для себя город с необычной стороны. Фотографий получилось больше, чем заявлено, при этом все они отличного качества! Спасибо за прекрасно проведенное время!
Н
Наталья
11 авг 2025
Потрясающая экскурсия!!!
Прекрасный рассказчик!!!
Открыли для себя совершенно другую Москву.
Побывали в таких интересных местах, что сами бы туда низачто не додумались дойти.
Алёна очень аккуратный, пунктуальный и внимательный гид!
Настоящий профессионал.
Может найти подход к туристам и понять что именно интересно будет для рассказа.
Очень рекомендуем экскурсию!
Обязательно воспользуйся возможностью заказать у неё и другие маршруты.
Их у неё много!
Входит в следующие категории Москвы
