Замечательная экскурсия! Алена рассказывает очень увлеченно и детально, видно, что горит своим делом и обладает огромными знаниями! Узнали много нового и интересного, открыли для себя город с необычной стороны. Фотографий получилось больше, чем заявлено, при этом все они отличного качества! Спасибо за прекрасно проведенное время!

Н Наталья

Потрясающая экскурсия!!!

Прекрасный рассказчик!!!

Открыли для себя совершенно другую Москву.

Побывали в таких интересных местах, что сами бы туда низачто не додумались дойти.

Алёна очень аккуратный, пунктуальный и внимательный гид!

Настоящий профессионал.

Может найти подход к туристам и понять что именно интересно будет для рассказа.

Очень рекомендуем экскурсию!

Обязательно воспользуйся возможностью заказать у неё и другие маршруты.

Их у неё много!