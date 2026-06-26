Описание Фото Ответы на вопросы Игровой квест познакомит детей с жизнью царя, дворянина и крестьянина.



Участники узнают интересные факты о традициях и быте разных сословий и попробуют найти спрятанный сундук с сокровищами.

ЗАЛИНА Ваш гид в Москве Задать вопрос Билеты 19 750 ₽ за экскурсию Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. Пешком Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание билета Кто спрятал сундук с сокровищами? Жили-были царь, дворянин и крестьянин. Каждый жил в своём доме, носил свою одежду и занимался своими делами. Но однажды они спрятали сундук с сокровищами. Чтобы его найти, участникам квеста предстоит отправиться в гости к каждому из героев, познакомиться с их жизнью, традициями и обычаями. Во время путешествия ребята будут выполнять задания, искать подсказки и постепенно приближаться к разгадке главной тайны. А заодно узнают, чем отличалась жизнь царя, дворянина и крестьянина в старину. В поисках сокровищ через историю и игру Участники выяснят, кто такие дворяне и при каком «дворе» они состояли, зачем Пётр I велел боярам брить бороды и с чего начиналось утро дам высшего света. Узнают, зачем на балу нужна была записная книжка и почему гусары не расставались со шпагой. Не останется без внимания и крестьянский быт. Ребята узнают, почему печь называли «царицей дома», во что играли крестьянские дети и как проходила повседневная жизнь в русской избе. А ещё познакомятся с традициями русских царей и узнают, как проходила их коронация. Собрав все подсказки и выполнив задания, участники смогут раскрыть главный секрет квеста и узнать, кто же хранит сокровища.

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