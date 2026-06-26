Игровой квест познакомит детей с жизнью царя, дворянина и крестьянина.
Участники узнают интересные факты о традициях и быте разных сословий и попробуют найти спрятанный сундук с сокровищами.
Участники узнают интересные факты о традициях и быте разных сословий и попробуют найти спрятанный сундук с сокровищами.
Описание билетаКто спрятал сундук с сокровищами? Жили-были царь, дворянин и крестьянин. Каждый жил в своём доме, носил свою одежду и занимался своими делами. Но однажды они спрятали сундук с сокровищами. Чтобы его найти, участникам квеста предстоит отправиться в гости к каждому из героев, познакомиться с их жизнью, традициями и обычаями. Во время путешествия ребята будут выполнять задания, искать подсказки и постепенно приближаться к разгадке главной тайны. А заодно узнают, чем отличалась жизнь царя, дворянина и крестьянина в старину. В поисках сокровищ через историю и игру Участники выяснят, кто такие дворяне и при каком «дворе» они состояли, зачем Пётр I велел боярам брить бороды и с чего начиналось утро дам высшего света. Узнают, зачем на балу нужна была записная книжка и почему гусары не расставались со шпагой. Не останется без внимания и крестьянский быт. Ребята узнают, почему печь называли «царицей дома», во что играли крестьянские дети и как проходила повседневная жизнь в русской избе. А ещё познакомятся с традициями русских царей и узнают, как проходила их коронация. Собрав все подсказки и выполнив задания, участники смогут раскрыть главный секрет квеста и узнать, кто же хранит сокровища.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом царя
- Дом дворянина
- Крестьянская изба
Что включено
- Услуги гида
- Входные билеты
- Памятные сувениры
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Улица Волхонка, 13с2
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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