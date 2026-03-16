29 отзывов оставили туристы

Хотите побывать в гостях у царя Алексея Михайловича и его семьи? Они обещают встретить по-царски. Вы окажетесь на пиру и заседании боярской думы. Узнаете, чему учили царевичей, как они отдыхали и ходили в баню.
А напоследок государь Алексей Михайлович приготовил подарок всем, кто сможет разгадать загадки, сориентироваться по плану и найти сундук.
А напоследок государь Алексей Михайлович приготовил подарок всем, кто сможет разгадать загадки, сориентироваться по плану и найти сундук.
Описание квеста
Увлекательный квест
- Вы пройдёте по залам мужской части дворца.
- Присмотритесь к подсказкам, которые царь зашифровал в интерьерах палат.
- Попадёте на виртуальные царский пир, приём иностранных послов, заседание боярской думы, в личную опочивальню царя и даже в баню.
- Посмотрите, как и чему учили детей 350 лет назад.
- Поймёте, чем отличалось детство царевичей от детства современных ребят.
- Выясните, по каким животным и птицам русский царь был ведущим специалистом страны.
- Узнаете, чем занимался любимый кот Алексея Михайловича в свободное от отдыха время.
- Используя шифр, полученные знания, план и смекалку, отыщете сундук с призами и найдёте царские подарки.
Интерактивная экскурсия
- Услышите, как и из чего строили дворцы в 17 веке.
- Узнаете, как Алексей Михайлович работал и отдыхал, чем он интересовался и как жила его семья.
- Откроете происхождение некоторых русских пословиц и поговорок.
- Запомните, кто придумал реформы Петра Первого.
- Поговорим и о боярах: что ели и пили, как проводили свой рабочий день и досуг.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в мужскую половину дворца — 700 ₽ за взрослого, 350 ₽ за ребёнка. Я пришлю ссылку для покупки билетов.
- Программа рассчитана на детей от 7 до 14 лет.
- Можем организовать экскурсию для большего количества участников: 6–12 детей — 1600 ₽ за чел., 13–24 детей — 1500 ₽ за чел., от 25 детей (с группой будет 2 гида) — 1400 ₽ за чел.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У дворца Алексея Михайловича в Коломенском
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 8 часов 50 минут
Провели экскурсии для 4834 туристов
Я историк, искусствовед и лицензированный экскурсовод по Сочи, Москве и некоторым московским музеям. Вместе с командой гидов создаем и проводим экскурсии, квесты и интерактивные программы — это наша любимая работа. Я
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 67 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Экскурсия очень понравилась и взрослым и 10-летнему ребенку. Нашим гидом была Виктория, позитивная, легкая и приятная в общении, экскурсию проводила в форме комфортного, живого диалога. С удовольствием сходим с ней и на другие экскурсии.
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Были на экскурсии семье, ребёнку 7 лет. Нашим гидом была Алёна. Дочь была очень включена в экскурсию, а Алене удалось очень гибко и чутко ее сопровождать. Информация подана не в
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E
Татьяна провела великолепную экскурсию для нашей многочисленной группы, состоящей из детей возраста от 8 до 17 лет и нескольких взрослых. Всем было интересно! Татьяна совершенно верно рассчитала направить свой рассказ
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Виктория провела нам сегодня экскурсию по дворцу Алексея Михайловича в Коломенском. В восторге и дети, и взрослые! Экскурсия длилась 2 часа, и мы до нее переживали, как дети выдержат. Но
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О
Экскурсия замечательная: и интересная,и увлекательная, и позновательная, и впечетляющая! Но особое спасибо нашему экскурсаводу Юле! Ей удалось рассказывать столь интересно, что и взрослые, и 16-летний подросток, и 5-летний ребенок слушашали
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А
Экскурсия нам очень понравилась, Измайловский кремль стал для нас эдакой зимней сказкой, узнали историю этого места и Татьяна смогла заинтересовать меня, 12-летнего подростка, а также подготовила небольшой текстовый файл для
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