29 отзывов оставили туристы

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Детская экскурсия-квест «В гостях у царя Алексея Михайловича в Коломенском»

Разгадать головоломки и не попасться на уловки любимого царского кота
Хотите побывать в гостях у царя Алексея Михайловича и его семьи? Они обещают встретить по-царски. Вы окажетесь на пиру и заседании боярской думы. Узнаете, чему учили царевичей, как они отдыхали и ходили в баню.

А напоследок государь Алексей Михайлович приготовил подарок всем, кто сможет разгадать загадки, сориентироваться по плану и найти сундук.
4.7
67 отзывов
Детская экскурсия-квест «В гостях у царя Алексея Михайловича в Коломенском»
Детская экскурсия-квест «В гостях у царя Алексея Михайловича в Коломенском»
Детская экскурсия-квест «В гостях у царя Алексея Михайловича в Коломенском»

Описание квеста

Увлекательный квест

  • Вы пройдёте по залам мужской части дворца.
  • Присмотритесь к подсказкам, которые царь зашифровал в интерьерах палат.
  • Попадёте на виртуальные царский пир, приём иностранных послов, заседание боярской думы, в личную опочивальню царя и даже в баню.
  • Посмотрите, как и чему учили детей 350 лет назад.
  • Поймёте, чем отличалось детство царевичей от детства современных ребят.
  • Выясните, по каким животным и птицам русский царь был ведущим специалистом страны.
  • Узнаете, чем занимался любимый кот Алексея Михайловича в свободное от отдыха время.
  • Используя шифр, полученные знания, план и смекалку, отыщете сундук с призами и найдёте царские подарки.

Интерактивная экскурсия

  • Услышите, как и из чего строили дворцы в 17 веке.
  • Узнаете, как Алексей Михайлович работал и отдыхал, чем он интересовался и как жила его семья.
  • Откроете происхождение некоторых русских пословиц и поговорок.
  • Запомните, кто придумал реформы Петра Первого.
  • Поговорим и о боярах: что ели и пили, как проводили свой рабочий день и досуг.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в мужскую половину дворца — 700 ₽ за взрослого, 350 ₽ за ребёнка. Я пришлю ссылку для покупки билетов.
  • Программа рассчитана на детей от 7 до 14 лет.
  • Можем организовать экскурсию для большего количества участников: 6–12 детей — 1600 ₽ за чел., 13–24 детей — 1500 ₽ за чел., от 25 детей (с группой будет 2 гида) — 1400 ₽ за чел.
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У дворца Алексея Михайловича в Коломенском
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 8 часов 50 минут
Провели экскурсии для 4834 туристов
Я историк, искусствовед и лицензированный экскурсовод по Сочи, Москве и некоторым московским музеям. Вместе с командой гидов создаем и проводим экскурсии, квесты и интерактивные программы — это наша любимая работа. Я
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люблю работать с людьми любого возраста, но особенно я люблю работать с детьми! И дети отвечают мне взаимностью) Хотя, по моим наблюдениям, взрослые с интересом слушают детские экскурсии и активно отвечают на вопросы, задаваемые детям. Если вы хотите увидеть Москву и Сочи глазами местной жительницы, узнать забавные истории и сделать это в рамках семейной прогулки или школьного выезда, я буду рада вам организовать такой познавательно-развлекательный досуг!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 67 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
61
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4
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М
Экскурсия очень понравилась и взрослым и 10-летнему ребенку. Нашим гидом была Виктория, позитивная, легкая и приятная в общении, экскурсию проводила в форме комфортного, живого диалога. С удовольствием сходим с ней и на другие экскурсии.
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Татьяна
Были на экскурсии семье, ребёнку 7 лет. Нашим гидом была Алёна. Дочь была очень включена в экскурсию, а Алене удалось очень гибко и чутко ее сопровождать. Информация подана не в
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видео монолога гида, а как диалог с ребёнком с множеством вопросов на размышление. Экскурсия построена как увлекательный квест с отгадыванием различных заданий, конечная цель- узнать место, где спрятан клад, небольшой подарок для ребёнка.
Простота и доступность исторической информации позволила узнать и дочери, и нам много интересного о быте царской семьи, при этом не было ощущения перегруза фактами.
Однозначно рекомендую побывать на этой экскурсии!
Спасибо, Алёна!

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E
Татьяна провела великолепную экскурсию для нашей многочисленной группы, состоящей из детей возраста от 8 до 17 лет и нескольких взрослых. Всем было интересно! Татьяна совершенно верно рассчитала направить свой рассказ
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на самого младшего члена группы, он был увлечён и очарован, и при этом никто не остался без внимания. Татьяна обладает обаянием и умением общаться с клиентами с разным уровнем знаний и понимания контекста. С Татьяной было легко и удобно связываться, она была пунктуальна, рассказывала с душой. А уж призы и сюрприз просто стали "вишенкой на торте". Очень рекомендуем!

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Ольга
Виктория провела нам сегодня экскурсию по дворцу Алексея Михайловича в Коломенском. В восторге и дети, и взрослые! Экскурсия длилась 2 часа, и мы до нее переживали, как дети выдержат. Но
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время пролетело абсолютно незаметно, потому что Виктория вовлекала всех и вопросами, и интересными историями. Экскурсия проходит в виде квеста с разгадыванием загадок. Особенно хотелось бы отметить отношение гида - очень добрая, открытая, увлечённая своим делом и увлекающая других! Спасибо, мы очень довольны!

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О
Экскурсия замечательная: и интересная,и увлекательная, и позновательная, и впечетляющая! Но особое спасибо нашему экскурсаводу Юле! Ей удалось рассказывать столь интересно, что и взрослые, и 16-летний подросток, и 5-летний ребенок слушашали
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ее рассказы одинаково заинтересовано, не пропуская ни одного ее слова! Ей особенная благодарность за это, а также за ее доброжелательность и приветливость! Спасибо Вам за возможность побывать на такой эккскурсии и такие яркие позитивные впечатления от нее!!!

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А
Экскурсия нам очень понравилась, Измайловский кремль стал для нас эдакой зимней сказкой, узнали историю этого места и Татьяна смогла заинтересовать меня, 12-летнего подростка, а также подготовила небольшой текстовый файл для
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слабослышащего мужчины с нами. Переживали, что за 2,5 часа прогулки замёрзнем, но Татьяна несколько раз приглашала нас погреться в разных местах. После экскурсии нам порекомендовали, где покушать и куда ещё сходить с подростком. Спасибо большое за экскурсию!

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