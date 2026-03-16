29 отзывов оставили туристы

читать дальше уменьшить

на самого младшего члена группы, он был увлечён и очарован, и при этом никто не остался без внимания. Татьяна обладает обаянием и умением общаться с клиентами с разным уровнем знаний и понимания контекста. С Татьяной было легко и удобно связываться, она была пунктуальна, рассказывала с душой. А уж призы и сюрприз просто стали "вишенкой на торте". Очень рекомендуем!