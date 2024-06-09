Эва — ваш гид в Москве

Историк-генеалог, живу в Москве с 1991 года, выросла в Ленинграде. Мои предки жили в Москве минимум с 1749 года, были среди них и ярославские дворяне Мусины-Пушкины. Люблю мой район Замоскворечье, сохранивший очарование и уголки подлинной старины до наших дней. Хочу познакомить с его секретами всех, кому интересна история.