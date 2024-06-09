Вы пройдётесь по любимым храмам Алексея Михайловича, представите меню 17 века, поищете записки в секретных местах, почитаете челобитные и узнаете, где был первый кабак в Иноземной слободе. Увидите дивный сад княжны Елизаветы Фёдоровны и угадаете, сколько плыть от Шанхая до Порт-Саида. А ещё побываете в необычном кафе в историческом месте.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы встретимся в центре Москвы и прогуляемся по старинным слободам — Стрелецкой, Казачьей, Толмачёвской и другим. Я расскажу о быте русских царей — начну с Петра I, перейду к богомольям царя Алексея Михайловича и завершу раскаянием Ивана Грозного. Вы увидите купеческие особняки, крохотные переулки и тайные горки. И посетите:
- Храм Святого Иоанна Воина. Я расскажу, как Пётр I спас солдатскую церковь от затопления, а потом расформировал стрельцов. Вы узнаете, почему храм никогда не закрывался и как в 1812 году его золото пытались украсть, но не смогли.
- Марфо-Мариинская обитель милосердия. Вы найдёте маленькую кладку, где изображён Иерусалим. Я расскажу, как молодая княгиня Елизавета Фёдоровна после посещения Палестины была очарована этим древним местом и просила её там захоронить. Вы услышите, почему потребовалось целых 5 лет, чтобы исполнить её последнюю волю.
- Храм Усекновения Главы Иоанна Предтечи. Вы будете стоять там, где много лет назад Иван Грозный встречал мощи князя Михаила Черниговского. Внутри храма оцените роспись в византийском стиле, которая часто встречается в балканских горных церквях 14 века. Через церковный дворик с цветущими деревьями пройдёте к колокольне, где есть необычное кафе — и по желанию перекусите здесь.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 11 лет
- Мы пройдём пешком около 5 км — пожалуйста, позаботьтесь об удобной обуви
- Женщинам нужно взять платок или шарф для посещения храмов
- Еда и напитки в кафе оплачиваются отдельно и по желанию
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у метро «Октябрьская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эва — ваш гид в Москве
Историк-генеалог, живу в Москве с 1991 года, выросла в Ленинграде. Мои предки жили в Москве минимум с 1749 года, были среди них и ярославские дворяне Мусины-Пушкины. Люблю мой район Замоскворечье, сохранивший очарование и уголки подлинной старины до наших дней. Хочу познакомить с его секретами всех, кому интересна история.Задать вопрос
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