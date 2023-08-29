У Екатерины оочень много знаний! И ей интересно ими делиться, плюс она обожает Царицыно — а на мой взгляд, когда у гида есть такой живой интерес к предмету своей экскурсии, это всегда весомая часть успеха. Мне особенно понравились рассказы о конкретных исторических персоналиях, цитаты в тему и детали, на которые я сама не обратила бы внимание. Отличная прогулка для любителей российской истории!