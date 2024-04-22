Резиденция Екатерины II — это театр под открытым небом, где архитектура выглядит словно роскошные декорации к спектаклю.
Во время прогулки мы мысленно перенесёмся в 11 столетие — во времена древних вятичей, в 16 век — период правления Бориса Годунова, а затем и в 18 столетие — золотой век империи. От Царицыно веет вечностью… Давайте прикоснёмся к её тайнам.
Во время прогулки мы мысленно перенесёмся в 11 столетие — во времена древних вятичей, в 16 век — период правления Бориса Годунова, а затем и в 18 столетие — золотой век империи. От Царицыно веет вечностью… Давайте прикоснёмся к её тайнам.
Описание экскурсии
Мы войдём в императорскую резиденцию через сказочный Фигурный мост и окажемся в пространстве архитектурного фейерверка. Малый дворец, Оперный и Хлебный дома, целых три Кавалерских корпуса и акведук подведут нас к величественному строению – Большому дворцу.
- Во время прогулки мы поразмышляем о великих преобразованиях в области культуры и экономики 18 века, о формировании русской государственности и победоносном завершении русско-турецких войн
- Попробуем ответить на вопрос, в чём была главная тайна процветания и величия Российской империи
- Поговорим о чудесном преображении усадьбы «Чёрная Грязь» в сказочную царскую резиденцию, а также о таинственном превращении Софии Августы Фредерики Ангальт-Цербстской в русскую государыню Екатерину Алексеевну
- Вспомним Василия Баженова и его ученика и помощника Матвея Казакова — двух архитекторов эпохи классицизма, создавших этот дворцово-парковый ансамбль
Организационные детали
- При желании можно посетить Большой дворец и Хлебный дом. Стоимость единого билета — 600 руб. /чел.
- Проведу экскурсию внутри Большого дворца только по торжественным залам, выставочные экспозиции можно осмотреть самостоятельно
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Царицыно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 237 туристов
Экскурсовод с 10-летним стажем работы на художественно-исторических выставках Фонда заслуженного художника России Павла Рыженко и таких площадках, как Третьяковская галерея, Центральный музей Вооружённых сил, ЦВЗ Манеж, галерея Царская башня и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина - замечательный экскурсовод с фундаментальными знаниями истории России. Экскурсия по Царицыно была не просто интересной прогулкой, мы действительно погрузились в атмосферу времен Екатерины, прочувствовали замысел Василия Баженова, полюбовались творениями
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В первую очередь хочу отметить влюбленность гида в Царицыно и глубокую преданность Родине. Это неравнодушное отношение к истории своей страны, к тем людям, что повлияли на ее ход, задало тон
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У Екатерины оочень много знаний! И ей интересно ими делиться, плюс она обожает Царицыно — а на мой взгляд, когда у гида есть такой живой интерес к предмету своей экскурсии,
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А
Екатерина - профессиональный гид с хорошей грамотной подачей материала, живой рассказчик, с ней интересно было погрузиться в историю этого места. К тому же немаловажно, что она аккредитованный экскурсовод музея-заповедника Царицыно
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Посетили парк Царицыно вместе с Екатериной и остались в полном восторге от этой экскурсии! Получили настоящее эстетическое удовольствие от общения с таким интересным гидом как Екатерина, экскурсия была насыщенная, но
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Одна из самых замечательных моих экскурсий на этом сайте!
Екатерина, спасибо Вам огромное за Ваши знания, эрудицию, душевность и конечно за интересную экскурсию, которая прошла на одном дыхании!!
Вы лучший экскурсовод вот в Царицыно!!
Екатерина, спасибо Вам огромное за Ваши знания, эрудицию, душевность и конечно за интересную экскурсию, которая прошла на одном дыхании!!
Вы лучший экскурсовод вот в Царицыно!!
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