Отправиться в увлекательное путешествие по вехам русской истории
Резиденция Екатерины II — это театр под открытым небом, где архитектура выглядит словно роскошные декорации к спектаклю.
Во время прогулки мы мысленно перенесёмся в 11 столетие — во времена древних вятичей, в 16 век — период правления Бориса Годунова, а затем и в 18 столетие — золотой век империи. От Царицыно веет вечностью… Давайте прикоснёмся к её тайнам.
Во время прогулки мы мысленно перенесёмся в 11 столетие — во времена древних вятичей, в 16 век — период правления Бориса Годунова, а затем и в 18 столетие — золотой век империи. От Царицыно веет вечностью… Давайте прикоснёмся к её тайнам.
Ближайшие даты:
13
окт
окт
14
окт
окт
15
окт
окт
17
окт
окт
18
окт
окт
19
окт
окт
20
окт
окт
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы войдём в императорскую резиденцию через сказочный Фигурный мост и окажемся в пространстве архитектурного фейерверка. Малый дворец, Оперный и Хлебный дома, целых три Кавалерских корпуса и акведук подведут нас к величественному строению – Большому дворцу.
- Во время прогулки мы поразмышляем о великих преобразованиях в области культуры и экономики 18 века, о формировании русской государственности и победоносном завершении русско-турецких войн
- Попробуем ответить на вопрос, в чём была главная тайна процветания и величия Российской империи
- Поговорим о чудесном преображении усадьбы «Чёрная Грязь» в сказочную царскую резиденцию, а также о таинственном превращении Софии Августы Фредерики Ангальт-Цербстской в русскую государыню Екатерину Алексеевну
- Вспомним Василия Баженова и его ученика и помощника Матвея Казакова — двух архитекторов эпохи классицизма, создавших этот дворцово-парковый ансамбль
Организационные детали
- При желании можно посетить Большой дворец и Хлебный дом. Стоимость единого билета — 600 руб. /чел.
- Проведу экскурсию внутри Большого дворца только по торжественным залам, выставочные экспозиции можно осмотреть самостоятельно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Царицыно
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 85 туристов
Экскурсовод с 10-летним стажем работы на художественно-исторических выставках Фонда заслуженного художника России Павла Рыженко и таких площадках, как Третьяковская галерея, Центральный музей Вооружённых сил, ЦВЗ Манеж, галерея Царская башня и др. Имею большой опыт работы со взрослой и детской аудиторией. Дипломированный и аккредитованный гид. Во время путешествий по Москве главный акцент делаю на роли личности в истории. Вместе мы сможем сделать шаг навстречу прошлому и настоящему.
Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елизавета
29 авг 2023
В первую очередь хочу отметить влюбленность гида в Царицыно и глубокую преданность Родине. Это неравнодушное отношение к истории своей страны, к тем людям, что повлияли на ее ход, задало тон всей экскурсии. Было много рассказов не только об истории или архитектуре резиденции, но и о Екатерине Великой, Софье Алексеевне, Казакове и Баженове, конечно. Рассказ подкрепляли цитаты и даже стихи. Спасибо за встречу!
Алёна
29 авг 2023
У Екатерины оочень много знаний! И ей интересно ими делиться, плюс она обожает Царицыно — а на мой взгляд, когда у гида есть такой живой интерес к предмету своей экскурсии, это всегда весомая часть успеха. Мне особенно понравились рассказы о конкретных исторических персоналиях, цитаты в тему и детали, на которые я сама не обратила бы внимание. Отличная прогулка для любителей российской истории!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
Индивидуальные
Пешеходные
История и архитектура
Летние
Парки и усадьбы
Царицыно
Популярные места
Усадьбы и дворцы
Похожие туры из Москвы
Индивидуальная
2 часа
Мир русского авангарда. Прогулка по Новой Третьяковке
Погружение в мир искусства, которое стало символом новаторства и лицом русской культуры 20 века
в Новой Третьяковке
Завтра
14 окт
17 окт
18 окт
6 500₽ за всё до 2 чел.
Групповая
1.5 часа
Культурно матом: хроники русских ругательств в Москве
Курьёзные истории самых дерзких слов русского языка на пешеходной экскурсии
в районе метро Таганская
Завтра
14 окт
20 окт
21 окт
1 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Царственное Царицыно
Рассмотреть самые интересные уголки резиденции Екатерины Великой и проникнуть в её историю
у входа в парк у ворот музея-заповедника
23 окт
24 окт
25 окт
26 окт
5 850₽ за всё до 5 чел.
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду