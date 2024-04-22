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Царицыно: ретроспектива столетий

Отправиться в увлекательное путешествие по вехам русской истории
Резиденция Екатерины II — это театр под открытым небом, где архитектура выглядит словно роскошные декорации к спектаклю.

Во время прогулки мы мысленно перенесёмся в 11 столетие — во времена древних вятичей, в 16 век — период правления Бориса Годунова, а затем и в 18 столетие — золотой век империи. От Царицыно веет вечностью… Давайте прикоснёмся к её тайнам.
5
10 отзывов
Царицыно: ретроспектива столетий
Царицыно: ретроспектива столетий
Царицыно: ретроспектива столетий

Описание экскурсии

Мы войдём в императорскую резиденцию через сказочный Фигурный мост и окажемся в пространстве архитектурного фейерверка. Малый дворец, Оперный и Хлебный дома, целых три Кавалерских корпуса и акведук подведут нас к величественному строению – Большому дворцу.

  • Во время прогулки мы поразмышляем о великих преобразованиях в области культуры и экономики 18 века, о формировании русской государственности и победоносном завершении русско-турецких войн
  • Попробуем ответить на вопрос, в чём была главная тайна процветания и величия Российской империи
  • Поговорим о чудесном преображении усадьбы «Чёрная Грязь» в сказочную царскую резиденцию, а также о таинственном превращении Софии Августы Фредерики Ангальт-Цербстской в русскую государыню Екатерину Алексеевну
  • Вспомним Василия Баженова и его ученика и помощника Матвея Казакова — двух архитекторов эпохи классицизма, создавших этот дворцово-парковый ансамбль

Организационные детали

  • При желании можно посетить Большой дворец и Хлебный дом. Стоимость единого билета — 600 руб. /чел.
  • Проведу экскурсию внутри Большого дворца только по торжественным залам, выставочные экспозиции можно осмотреть самостоятельно

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Царицыно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 237 туристов
Экскурсовод с 10-летним стажем работы на художественно-исторических выставках Фонда заслуженного художника России Павла Рыженко и таких площадках, как Третьяковская галерея, Центральный музей Вооружённых сил, ЦВЗ Манеж, галерея Царская башня и
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др. Имею большой опыт работы со взрослой и детской аудиторией. Дипломированный и аккредитованный гид. Во время путешествий по Москве главный акцент делаю на роли личности в истории. Вместе мы сможем сделать шаг навстречу прошлому и настоящему.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
Екатерина - замечательный экскурсовод с фундаментальными знаниями истории России. Экскурсия по Царицыно была не просто интересной прогулкой, мы действительно погрузились в атмосферу времен Екатерины, прочувствовали замысел Василия Баженова, полюбовались творениями
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Казакова, который постарался деликатно встроить свою архитектуру в изначально фееричный проект великого творца. И самое главное - мы осознали, что каждое здание - часть истории. Мы живем в прекраснейшем городе, где каждая улочка, каждый домик, храм - это место, от которого можно ототкнуться и погрузиться в события прошлого.

Впечатления от Екатерины невероятные, мы получили больше, чем просто экскурсию по Царицыно, мы получили бесценный опыт и выражаем огромную благодарность от лица всей нашей группы.
Также у Екатерины был День Рождения в день проведения нашего мероприятия, и как же было приятно от осознания того, что наша совместная прогулка была для нее настоящим подарком. Царицыно для Екатерины - место памятное, ее отец принимал непосредственное участие в воссоздании дворца, привез экземпляры глухой резьбы, которые по сей день находятся в музее.
Выражаем огромную благодарность и обязательно еще увидимся!

Екатерина - замечательный экскурсовод с фундаментальными знаниями истории России. Экскурсия по Царицыно была не просто интересной
Екатерина - замечательный экскурсовод с фундаментальными знаниями истории России. Экскурсия по Царицыно была не просто интересной
Екатерина - замечательный экскурсовод с фундаментальными знаниями истории России. Экскурсия по Царицыно была не просто интересной
Екатерина - замечательный экскурсовод с фундаментальными знаниями истории России. Экскурсия по Царицыно была не просто интересной
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Елизавета
В первую очередь хочу отметить влюбленность гида в Царицыно и глубокую преданность Родине. Это неравнодушное отношение к истории своей страны, к тем людям, что повлияли на ее ход, задало тон
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всей экскурсии. Было много рассказов не только об истории или архитектуре резиденции, но и о Екатерине Великой, Софье Алексеевне, Казакове и Баженове, конечно. Рассказ подкрепляли цитаты и даже стихи. Спасибо за встречу!

В первую очередь хочу отметить влюбленность гида в Царицыно и глубокую преданность Родине. Это неравнодушное отношение
В первую очередь хочу отметить влюбленность гида в Царицыно и глубокую преданность Родине. Это неравнодушное отношение
В первую очередь хочу отметить влюбленность гида в Царицыно и глубокую преданность Родине. Это неравнодушное отношение
В первую очередь хочу отметить влюбленность гида в Царицыно и глубокую преданность Родине. Это неравнодушное отношение
В первую очередь хочу отметить влюбленность гида в Царицыно и глубокую преданность Родине. Это неравнодушное отношение
В первую очередь хочу отметить влюбленность гида в Царицыно и глубокую преданность Родине. Это неравнодушное отношение
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Алёна
У Екатерины оочень много знаний! И ей интересно ими делиться, плюс она обожает Царицыно — а на мой взгляд, когда у гида есть такой живой интерес к предмету своей экскурсии,
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это всегда весомая часть успеха. Мне особенно понравились рассказы о конкретных исторических персоналиях, цитаты в тему и детали, на которые я сама не обратила бы внимание. Отличная прогулка для любителей российской истории!

У Екатерины оочень много знаний! И ей интересно ими делиться, плюс она обожает Царицыно — а
У Екатерины оочень много знаний! И ей интересно ими делиться, плюс она обожает Царицыно — а
У Екатерины оочень много знаний! И ей интересно ими делиться, плюс она обожает Царицыно — а
У Екатерины оочень много знаний! И ей интересно ими делиться, плюс она обожает Царицыно — а
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А
Екатерина - профессиональный гид с хорошей грамотной подачей материала, живой рассказчик, с ней интересно было погрузиться в историю этого места. К тому же немаловажно, что она аккредитованный экскурсовод музея-заповедника Царицыно
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т. е. дополнительно мы договорились и она поводила нас по двум парадным залам внутри Дворца (другие это не имеют право делать). Очень любит свое дело, а с Царицыно у нее своя личная связь. Мы были группой разных возрастов и все остались довольны. Очень рекомендуем ее как экскурсовода, надеюсь повстречаться с ней на других экскурсиях по Москве. Из минусов разве что только неточность по длительности, немного меньше чем указано, но мы не почувствовали, что нам чего-то не хватило по содержанию, услышали и увидели все что хотели. Спасибо!

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Ирина
Посетили парк Царицыно вместе с Екатериной и остались в полном восторге от этой экскурсии! Получили настоящее эстетическое удовольствие от общения с таким интересным гидом как Екатерина, экскурсия была насыщенная, но
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время пролетело незаметно! 15 мая у нас с мамой был день рождения и мы решили отметить его такой прогулкой в Царицыно! До этого были сами там много раз, но наконец-то познакомились с историей этого места поближе и нам удалось взглянуть на наш любимый парк глазами человека, влюбленного в это место! Отдельное спасибо Екатерине за стихи! 🙏🌹

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Елена
Одна из самых замечательных моих экскурсий на этом сайте!
Екатерина, спасибо Вам огромное за Ваши знания, эрудицию, душевность и конечно за интересную экскурсию, которая прошла на одном дыхании!!
Вы лучший экскурсовод вот в Царицыно!!
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