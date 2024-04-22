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Казакова, который постарался деликатно встроить свою архитектуру в изначально фееричный проект великого творца. И самое главное - мы осознали, что каждое здание - часть истории. Мы живем в прекраснейшем городе, где каждая улочка, каждый домик, храм - это место, от которого можно ототкнуться и погрузиться в события прошлого.



Впечатления от Екатерины невероятные, мы получили больше, чем просто экскурсию по Царицыно, мы получили бесценный опыт и выражаем огромную благодарность от лица всей нашей группы.

Также у Екатерины был День Рождения в день проведения нашего мероприятия, и как же было приятно от осознания того, что наша совместная прогулка была для нее настоящим подарком. Царицыно для Екатерины - место памятное, ее отец принимал непосредственное участие в воссоздании дворца, привез экземпляры глухой резьбы, которые по сей день находятся в музее.

Выражаем огромную благодарность и обязательно еще увидимся!