О Ольга Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно» читать дальше два дня мы любовались великолепными фотографиями, профессионально выполненными Александром. Все было замечательно, весело, познавательно.

Спасибо, Александр, от всей нашей компании!

От души рекомендуем эту фотоэкскурсию. Легкая, непринужденная прогулка по великолепному парку, с интересным повествованием, переходящим в беседу, вместе с Александром. Время пролетело незаметно. А через

И Ирина Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно» Моим гидом была Мария. Большое спасибо ей за четкие инструкции, как добраться до места встречи, внимательность, отзывчивость, интересный рассказ и деликатность во время съёмки 👍🙌

Т Татьяна Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно» Очень приятная фотогид Мария, нам повезло с погодой, все прошло замечательно, хотели даже продлить, но после нас были ещё желающие. Для молодёжи полезно, и знания новые, и фото в соцсети!

С Скляр Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно» Отлично! Рекомендую! Все прошло как заявлено. Ссылку на фото прислали очень быстро!

M Marina Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно» Посетили фотоэкскурсию по парку «Царицыно» вместе с Александром. Всё очень понравилось! Интересный рассказ, живописный маршрут, и по итогу - много памятных семейных снимков. Желаю всего самого доброго!

Т Татьяна Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно» читать дальше этого места, запечатлел нас в самых красивых локациях, дал полезные рекомендации, чтобы мы удачно вышли на фото. Впечатления от прогулки самые лучшие, а от присланных фото - полный восторг. Нашим фотогидом был Александр. Очень позитивный, интеллигентный, коммуникативный молодой человек. В ходе прогулки по парку сумел заинтересовать нас историей появления

А Анна Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно» Благодарю Александру за познавательную великолепную экскурсию! Локации для фотографий шикарные.

О Ольга Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно» Уже не первый раз заказываю фотопрогулки, информативно, интересно, приятные фотографы всегда подскажут удачные ракурсы. Спасибо!

И Ирина Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно» Экскурсия очень понравилась)

М Мария Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно» Добрый день. Огромное спасибо за отличную экскурсию и фотосессию Александру-очень интересно рассказывал,на доступном детям языке. Даже не очень хорошая погода не испортила настроения-фотографии получились очень живыми и сочными-не ожидала такого!!!! Благодарим за профессионализм👍👍👍

Я Яна Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно» Прекрасная прогулка, интересный рассказ, легкая, непринужденная беседа - это всё Мария! Но самое интересное и главное - фоточки огонь! Спасибо Марии!!! Рекомендую 💞

М Марина Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно» Чудесная прогулка - фотосессия с Марией.

Все очень понравилось, через день уже получили классные фото🔥

И Ирина Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно» Мне все понравилось.

Т Татьяна Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно» читать дальше был интересный и познавательный, а локации для фотографий подобраны с большим вниманием, легкостью и профессионализмом.

Прогулка прошла на одном дыхании и как итог получилось много красивых кадров.

Спасибо организаторам, что помогаете прикоснуться к прекрасному! Большое спасибо чудесной девушке, по совместительству фотогиду Марии, за ее позитивный настрой и любовь к своему делу. Рассказ про Царицыно

А Анна Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно» Все понравилось! Спасибо!

В Виталий Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно» Спасибо большое, очень всё понравилось!!!

Т Татьяна Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно» Очень хорошая экскурсия! Фотосессия порадовала: снимки чудесные! Экскурсовод знающий, эрудированный и доброжелательный молодой человек по имени Александр! Спасибо ВАМ!

В Валерия Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно» Всё очень понравилось. Красивое место.

Александре большое спасибо за интересную экскурссию.

Ждём фото)

Е Екатерина Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно» читать дальше очень благоприятно. Её рассказ был интересен и мне и старшей дочери, маленькой просто нравилось все, что происходит. Экскурсия прошла легко, я получила много классных "живых" фотографий и хороших впечатлений. Подходит всем! Классно провела время с детьми 7 и 13 лет! Мы немного нервничали до начала экскурсии, гид-фотограф Александра подействовала на нас