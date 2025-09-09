Индивидуальная
до 7 чел.
Царицыно: от Черной грязи до элитных дач
Царицыно - живописное место Москвы с богатой историей. Узнайте о его главных достопримечательностях и вековых загадках
Начало: У главного входа в музей-заповедник
Сегодня в 09:00
11 дек в 09:00
7000 ₽ за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно»
Индивидуальная фотопрогулка в парке «Царицыно» с профессиональным фотографом. Узнайте тайны дворца и получите уникальные фотографии на память
Начало: Возле главного входа в парк
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
7100 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Новогодняя фотосессия с экскурсией на ВДНХ - история и красота
Получите уникальные фотографии и познавательные истории на экскурсии по знаковым местам ВДНХ
Начало: центральный вход ВДНХ
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга9 сентября 2025Легкая, непринужденная прогулка по великолепному парку, с интересным повествованием, переходящим в беседу, вместе с Александром. Время пролетело незаметно. А через
- ИИрина18 июня 2025Моим гидом была Мария. Большое спасибо ей за четкие инструкции, как добраться до места встречи, внимательность, отзывчивость, интересный рассказ и деликатность во время съёмки 👍🙌
- ТТатьяна17 июня 2025Очень приятная фотогид Мария, нам повезло с погодой, все прошло замечательно, хотели даже продлить, но после нас были ещё желающие. Для молодёжи полезно, и знания новые, и фото в соцсети!
- ССкляр16 июня 2025Отлично! Рекомендую! Все прошло как заявлено. Ссылку на фото прислали очень быстро!
- MMarina1 июня 2025Посетили фотоэкскурсию по парку «Царицыно» вместе с Александром. Всё очень понравилось! Интересный рассказ, живописный маршрут, и по итогу - много памятных семейных снимков. Желаю всего самого доброго!
- ТТатьяна10 мая 2025Нашим фотогидом был Александр. Очень позитивный, интеллигентный, коммуникативный молодой человек. В ходе прогулки по парку сумел заинтересовать нас историей появления
- ААнна6 мая 2025Благодарю Александру за познавательную великолепную экскурсию! Локации для фотографий шикарные.
- ООльга6 мая 2025Уже не первый раз заказываю фотопрогулки, информативно, интересно, приятные фотографы всегда подскажут удачные ракурсы. Спасибо!
- ИИрина3 мая 2025Экскурсия очень понравилась)
- ММария5 января 2025Добрый день. Огромное спасибо за отличную экскурсию и фотосессию Александру-очень интересно рассказывал,на доступном детям языке. Даже не очень хорошая погода не испортила настроения-фотографии получились очень живыми и сочными-не ожидала такого!!!! Благодарим за профессионализм👍👍👍
- ЯЯна21 октября 2024Прекрасная прогулка, интересный рассказ, легкая, непринужденная беседа - это всё Мария! Но самое интересное и главное - фоточки огонь! Спасибо Марии!!! Рекомендую 💞
- ММарина7 октября 2024Чудесная прогулка - фотосессия с Марией.
Все очень понравилось, через день уже получили классные фото🔥
- ИИрина4 октября 2024Мне все понравилось.
- ТТатьяна7 сентября 2024Большое спасибо чудесной девушке, по совместительству фотогиду Марии, за ее позитивный настрой и любовь к своему делу. Рассказ про Царицыно
- ААнна19 августа 2024Все понравилось! Спасибо!
- ВВиталий7 августа 2024Спасибо большое, очень всё понравилось!!!
- ТТатьяна31 июля 2024Очень хорошая экскурсия! Фотосессия порадовала: снимки чудесные! Экскурсовод знающий, эрудированный и доброжелательный молодой человек по имени Александр! Спасибо ВАМ!
- ВВалерия10 июня 2024Всё очень понравилось. Красивое место.
Александре большое спасибо за интересную экскурссию.
Ждём фото)
- ЕЕкатерина5 июня 2024Классно провела время с детьми 7 и 13 лет! Мы немного нервничали до начала экскурсии, гид-фотограф Александра подействовала на нас
- ММарина11 апреля 2024Классная экскурсия, легкая и веселая. Подойдет и взрослым и семьям с детьми.
