Фотосессии в «Царицыно» – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Фотосессии в «Царицыно»» в Москве, цены от 7000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Царицыно: от Чёрной грязи до элитных дач
Пешая
2 часа
81 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Царицыно: от Черной грязи до элитных дач
Царицыно - живописное место Москвы с богатой историей. Узнайте о его главных достопримечательностях и вековых загадках
Начало: У главного входа в музей-заповедник
Сегодня в 09:00
11 дек в 09:00
7000 ₽ за всё до 7 чел.
Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно»
Пешая
1 час
21 отзыв
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно»
Индивидуальная фотопрогулка в парке «Царицыно» с профессиональным фотографом. Узнайте тайны дворца и получите уникальные фотографии на память
Начало: Возле главного входа в парк
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
7100 ₽ за всё до 4 чел.
Фотосессия с экскурсией на ВДНХ
Пешая
1 час
29 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Новогодняя фотосессия с экскурсией на ВДНХ - история и красота
Получите уникальные фотографии и познавательные истории на экскурсии по знаковым местам ВДНХ
Начало: центральный вход ВДНХ
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
7000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    9 сентября 2025
    Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно»
    Легкая, непринужденная прогулка по великолепному парку, с интересным повествованием, переходящим в беседу, вместе с Александром. Время пролетело незаметно. А через
    читать дальше

    два дня мы любовались великолепными фотографиями, профессионально выполненными Александром. Все было замечательно, весело, познавательно.
    Спасибо, Александр, от всей нашей компании!
    От души рекомендуем эту фотоэкскурсию.

    Легкая, непринужденная прогулка по великолепному парку, с интересным повествованием, переходящим в беседу, вместе с Александром. Время пролетело незаметно. А через
  • И
    Ирина
    18 июня 2025
    Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно»
    Моим гидом была Мария. Большое спасибо ей за четкие инструкции, как добраться до места встречи, внимательность, отзывчивость, интересный рассказ и деликатность во время съёмки 👍🙌
  • Т
    Татьяна
    17 июня 2025
    Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно»
    Очень приятная фотогид Мария, нам повезло с погодой, все прошло замечательно, хотели даже продлить, но после нас были ещё желающие. Для молодёжи полезно, и знания новые, и фото в соцсети!
  • С
    Скляр
    16 июня 2025
    Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно»
    Отлично! Рекомендую! Все прошло как заявлено. Ссылку на фото прислали очень быстро!
  • M
    Marina
    1 июня 2025
    Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно»
    Посетили фотоэкскурсию по парку «Царицыно» вместе с Александром. Всё очень понравилось! Интересный рассказ, живописный маршрут, и по итогу - много памятных семейных снимков. Желаю всего самого доброго!
  • Т
    Татьяна
    10 мая 2025
    Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно»
    Нашим фотогидом был Александр. Очень позитивный, интеллигентный, коммуникативный молодой человек. В ходе прогулки по парку сумел заинтересовать нас историей появления
    читать дальше

    этого места, запечатлел нас в самых красивых локациях, дал полезные рекомендации, чтобы мы удачно вышли на фото. Впечатления от прогулки самые лучшие, а от присланных фото - полный восторг.

    Нашим фотогидом был Александр. Очень позитивный, интеллигентный, коммуникативный молодой человек. В ходе прогулки по парку сумел заинтересовать нас историей появления
  • А
    Анна
    6 мая 2025
    Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно»
    Благодарю Александру за познавательную великолепную экскурсию! Локации для фотографий шикарные.
  • О
    Ольга
    6 мая 2025
    Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно»
    Уже не первый раз заказываю фотопрогулки, информативно, интересно, приятные фотографы всегда подскажут удачные ракурсы. Спасибо!
  • И
    Ирина
    3 мая 2025
    Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно»
    Экскурсия очень понравилась)
  • М
    Мария
    5 января 2025
    Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно»
    Добрый день. Огромное спасибо за отличную экскурсию и фотосессию Александру-очень интересно рассказывал,на доступном детям языке. Даже не очень хорошая погода не испортила настроения-фотографии получились очень живыми и сочными-не ожидала такого!!!! Благодарим за профессионализм👍👍👍
  • Я
    Яна
    21 октября 2024
    Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно»
    Прекрасная прогулка, интересный рассказ, легкая, непринужденная беседа - это всё Мария! Но самое интересное и главное - фоточки огонь! Спасибо Марии!!! Рекомендую 💞
    Прекрасная прогулка, интересный рассказ, легкая, непринужденная беседа - это всё Мария! Но самое интересное и главное - фоточки огонь! Спасибо Марии!!! Рекомендую 💞
  • М
    Марина
    7 октября 2024
    Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно»
    Чудесная прогулка - фотосессия с Марией.
    Все очень понравилось, через день уже получили классные фото🔥
  • И
    Ирина
    4 октября 2024
    Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно»
    Мне все понравилось.
  • Т
    Татьяна
    7 сентября 2024
    Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно»
    Большое спасибо чудесной девушке, по совместительству фотогиду Марии, за ее позитивный настрой и любовь к своему делу. Рассказ про Царицыно
    читать дальше

    был интересный и познавательный, а локации для фотографий подобраны с большим вниманием, легкостью и профессионализмом.
    Прогулка прошла на одном дыхании и как итог получилось много красивых кадров.
    Спасибо организаторам, что помогаете прикоснуться к прекрасному!

    Большое спасибо чудесной девушке, по совместительству фотогиду Марии, за ее позитивный настрой и любовь к своему делу. Рассказ про Царицыно
  • А
    Анна
    19 августа 2024
    Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно»
    Все понравилось! Спасибо!
  • В
    Виталий
    7 августа 2024
    Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно»
    Спасибо большое, очень всё понравилось!!!
  • Т
    Татьяна
    31 июля 2024
    Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно»
    Очень хорошая экскурсия! Фотосессия порадовала: снимки чудесные! Экскурсовод знающий, эрудированный и доброжелательный молодой человек по имени Александр! Спасибо ВАМ!
  • В
    Валерия
    10 июня 2024
    Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно»
    Всё очень понравилось. Красивое место.
    Александре большое спасибо за интересную экскурссию.
    Ждём фото)
  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно»
    Классно провела время с детьми 7 и 13 лет! Мы немного нервничали до начала экскурсии, гид-фотограф Александра подействовала на нас
    читать дальше

    очень благоприятно. Её рассказ был интересен и мне и старшей дочери, маленькой просто нравилось все, что происходит. Экскурсия прошла легко, я получила много классных "живых" фотографий и хороших впечатлений. Подходит всем!

    Классно провела время с детьми 7 и 13 лет! Мы немного нервничали до начала экскурсии, гид-фотограф Александра подействовала на нас
  • М
    Марина
    11 апреля 2024
    Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно»
    Классная экскурсия, легкая и веселая. Подойдет и взрослым и семьям с детьми.

