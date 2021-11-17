храмы и монастыри Серпухова, а также место впадения Нары в Оку
храм-ротонду Рождества Богородицы в селе Подмоклово
прекрасную церковь села Бёхово
Тульский кремль
Музей оружия
Тульский оружейный завод
центральные улицы и главные храмы города
фабрику “Медовые традиции”
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Летим в город мастеров Тулу!
На самолете над яркими достопримечательностями Московской, Тульской и даже Калужской областей. Тульский кремль, центральные улицы, музей оружия, а после обеда – десерт, мастер класс по приготовлению пряников!
Полет:
Наш путь пройдет над яркими достопримечательностями Московской, Тульской и даже Калужской областей. Сначала мы посмотрим древний Серпухов, который в течение нескольких десятилетий был южным форпостом Московского царства. Мы увидим храмы и монастыри города, а также место впадения Нары в Оку - именно здесь находился самый мелкий брод для татарской конницы, вот почему это направление русские войска охраняли с особой бдительностью. Далее наш путь пройдет вверх по течению Оки. Мы увидим настоящую жемчужину Южного Подмосковья - храм-ротонду Рождества Богородицы в селе Подмоклово, пролетим над живописной усадьбой Поленово, полюбуемся прекрасной церковью села Бёхово, рассмотрим с высоты полета древнюю Тарусу, место ссылки и отдохновения русской творческой интеллигенции, оценим промышленный масштаб Алексина, увидим панораму огромных заводов, расположенных в этом городе.
Безусловно, кульминация полета - Тула, мы пролетим над центральной частью города, увидим Тульский кремль, набережную, все главные храмы и музей города, махину Тульского оружейного завода.
Земля:
Сделав круг над Тулой, вы обязательно захотите увидеть всё поближе и без головокружительных скоростей. Поэтому мы совершим посадку в тульском аэропорту Клоково, далее наш путь на комфортабельном автобусе и в сопровождении профессионального экскурсовода. Начнем с обзорной части: Тульский кремль, пешая прогулка по центральным улицам, которые недавно были полностью восстановлены в своем историческом облике, путешествие пешком по набережной города, разговор о его истории и истории оружейного производства.
Тему оружия мы продолжим в музее оружия - на сегодня одном из самых инновационных и интерактивных музеев России, в помощь нам - отличные экскурсоводы.
Обед - именно то, что обязательно потребуется нам после музея оружия. Мы вновь переедем в центр города, чтобы поесть в самом лучшем ресторане Тулы.
И после обеда поедем на десерт! На фабрику “Медовые традиции”, где производят знаменитые тульские пряники. Здесь вас ожидает мастер-класс, где вы не только узнаете секреты производства, но и изготовите собственный пряник, который заберете с собой на память.
Уставшие и точно сытые, мы вернемся в аэропорт, чтобы совершить обратный перелет. В этот раз он пройдет быстрее, минут за 30-40.
Ответы на вопросы
Что входит?
перелет на частном самолете в обе стороны
услуги гида в полете
услуги гида на земле
комфортабельный трансфер на весь день в Туле
билет в музей оружия
мастер-класс по приготовлению Тульских пряников
Что не входит?
обед в ресторане
Место начала и завершения?
Аэродром "Новинки"
Когда и сколько длится?
Когда: Каждые выходные в 10:00, полеты в будние дни проводятся по заявке
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Каждые выходные в 10:00, полеты в будние дни проводятся по заявке
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