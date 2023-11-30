Тысячелетний Ярославль: обзорная экскурсия в мини-группе

Групповая экскурсия в Москве

Тысячелетний Ярославль

Узнайте больше об истории и культуре тысячелетнего Ярославля, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вы отправитесь на прогулку по городским площадям и набережным, увидите средневековые храмы и старинные усадьбы, пройдетесь по Стрелке, где находится Рубленый город.

А также вы услышите увлекательные легенды об основании Ярославля и увидите главные достопримечательности города: Волковский театр, церковь Ильи Пророка и многие другие.
Тысячелетний Ярославль: обзорная экскурсия в мини-группе
Тысячелетний Ярославль: обзорная экскурсия в мини-группе
Тысячелетний Ярославль: обзорная экскурсия в мини-группе
Тысячелетний Ярославль: обзорная экскурсия в мини-группе
Тысячелетний Ярославль: обзорная экскурсия в мини-группе
Тысячелетний Ярославль: обзорная экскурсия в мини-группе
Ближайшие даты:
30
ноя
1
дек
2
дек
3
дек
4
дек
5
дек
6
дек
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый 12+750 ₽
Детский до 12 лет400 ₽
Стандартный билет 7+750 ₽
Детский от 7 до 14 лет400 ₽
Взрослый 15+700 ₽
Детский до 7 лет0 ₽
Стандартный билет650 ₽

Что вас ожидает:

  • Богоявленская площадь
  • Советская площадь
  • Площадь Волкова
  • Российский театр драмы им. Ф. Волкова
  • Набережные Которосли и Волги
  • Стрелка
  • Храм Ильи Пророка
  • Храм Спаса на Городу
  • Храм Богоявления

Описание

Сбалансированная экскурсия, которую мы проводим уже 4 года с горящими глазами в любимом Ярославле. Идеально для первого знакомства с Ярославлем! Маршрут Мы с вами пройдёмся там, где однажды высился Ярославский кремль и узнаём, почему купцы стоили столько храмов? Их у нас насчитывалось 80! Торговые площади, уютные бульвары, живописная Волжская набережная, усадьба Матвеевских, величественный кафедральный собор. Знаете ли вы, что весь центр Ярославля — это охранная зона ЮНЕСКО? Приготовьте фотоаппараты. Наша экскурсия — начало вашего романа с Ярославлем! Наши экскурсоводы Мы команда, состоящая из пяти гидов. Экскурсия — дело авторское, но любой из наших профессиональных экскурсоводов отлично знает город, своё дело, и покажет вам всё самое-самое! Важная информация Все туристы получат нашу фирменную памятку с полезной информацией про Ярославль совершенно бесплатно. Экскурсия состоится при любой погоде, даже в том случае, если запишется 1 турист. Пожалуйста, одевайтесь по погоде — ведь это залог вашего отличного настроения на экскурсии! Оплата наличными.

Ежедневно в 11:00 и 16:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия по городу
Что не входит
  • Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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