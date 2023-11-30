Узнайте больше об истории и культуре тысячелетнего Ярославля, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы отправитесь на прогулку по городским площадям и набережным, увидите средневековые храмы и старинные усадьбы, пройдетесь по Стрелке, где находится Рубленый город. А также вы услышите увлекательные легенды об основании Ярославля и увидите главные достопримечательности города: Волковский театр, церковь Ильи Пророка и многие другие.

Описание

Сбалансированная экскурсия, которую мы проводим уже 4 года с горящими глазами в любимом Ярославле. Идеально для первого знакомства с Ярославлем! Маршрут Мы с вами пройдёмся там, где однажды высился Ярославский кремль и узнаём, почему купцы стоили столько храмов? Их у нас насчитывалось 80! Торговые площади, уютные бульвары, живописная Волжская набережная, усадьба Матвеевских, величественный кафедральный собор. Знаете ли вы, что весь центр Ярославля — это охранная зона ЮНЕСКО? Приготовьте фотоаппараты. Наша экскурсия — начало вашего романа с Ярославлем! Наши экскурсоводы Мы команда, состоящая из пяти гидов. Экскурсия — дело авторское, но любой из наших профессиональных экскурсоводов отлично знает город, своё дело, и покажет вам всё самое-самое! Важная информация Все туристы получат нашу фирменную памятку с полезной информацией про Ярославль совершенно бесплатно. Экскурсия состоится при любой погоде, даже в том случае, если запишется 1 турист. Пожалуйста, одевайтесь по погоде — ведь это залог вашего отличного настроения на экскурсии! Оплата наличными.