Тысячелетний Ярославль
Узнайте больше об истории и культуре тысячелетнего Ярославля, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Вы отправитесь на прогулку по городским площадям и набережным, увидите средневековые храмы и старинные усадьбы, пройдетесь по Стрелке, где находится Рубленый город.
А также вы услышите увлекательные легенды об основании Ярославля и увидите главные достопримечательности города: Волковский театр, церковь Ильи Пророка и многие другие.
Вы отправитесь на прогулку по городским площадям и набережным, увидите средневековые храмы и старинные усадьбы, пройдетесь по Стрелке, где находится Рубленый город.
А также вы услышите увлекательные легенды об основании Ярославля и увидите главные достопримечательности города: Волковский театр, церковь Ильи Пророка и многие другие.
Ближайшие даты:
30
ноя
ноя
1
дек
дек
2
дек
дек
3
дек
дек
4
дек
дек
5
дек
дек
6
дек
дек
Ещё
даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 12+
|750 ₽
|Детский до 12 лет
|400 ₽
|Стандартный билет 7+
|750 ₽
|Детский от 7 до 14 лет
|400 ₽
|Взрослый 15+
|700 ₽
|Детский до 7 лет
|0 ₽
|Стандартный билет
|650 ₽
Что вас ожидает:
- Богоявленская площадь
- Советская площадь
- Площадь Волкова
- Российский театр драмы им. Ф. Волкова
- Набережные Которосли и Волги
- Стрелка
- Храм Ильи Пророка
- Храм Спаса на Городу
- Храм Богоявления
Описание
Сбалансированная экскурсия, которую мы проводим уже 4 года с горящими глазами в любимом Ярославле. Идеально для первого знакомства с Ярославлем! Маршрут Мы с вами пройдёмся там, где однажды высился Ярославский кремль и узнаём, почему купцы стоили столько храмов? Их у нас насчитывалось 80! Торговые площади, уютные бульвары, живописная Волжская набережная, усадьба Матвеевских, величественный кафедральный собор. Знаете ли вы, что весь центр Ярославля — это охранная зона ЮНЕСКО? Приготовьте фотоаппараты. Наша экскурсия — начало вашего романа с Ярославлем! Наши экскурсоводы Мы команда, состоящая из пяти гидов. Экскурсия — дело авторское, но любой из наших профессиональных экскурсоводов отлично знает город, своё дело, и покажет вам всё самое-самое! Важная информация Все туристы получат нашу фирменную памятку с полезной информацией про Ярославль совершенно бесплатно. Экскурсия состоится при любой погоде, даже в том случае, если запишется 1 турист. Пожалуйста, одевайтесь по погоде — ведь это залог вашего отличного настроения на экскурсии! Оплата наличными.
Ежедневно в 11:00 и 16:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсия по городу
- Что не входит
- Личные расходы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 11:00 и 16:00Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
Похожие туры из Москвы
Групповая
3 часа
Обзорная вечерняя экскурсия по Москве
На автобусе по must-see местам столицы
у метро Площадь Революции
Завтра
1 дек
2 дек
3 дек
1 100₽ за человека
Групповая
4 часа
Завтра
1 дек
2 дек
3 дек
1 100₽ за человека
Групповая
8 часов
Знакомство со столицей: обзорная для школьников и их родителей
СТ.М. Парк Победы
Завтра
1 дек
2 дек
3 дек
3 600₽ за человека