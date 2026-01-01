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Кафедральный собор Москвы

Найдено 3 экскурсии в категории «Кафедральный собор» в Москве, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Символ духовности России - храм Христа Спасителя в Москве
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Символ духовности России - храм Христа Спасителя в Москве
Светская экскурсия об истории, архитектуре, живописи, реликвиях собора с подъёмом на смотровую
Начало: У метро
«Нижний храм — Преображенскую церковь у основания главного собора»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 15:00, в среду в 11:00, в пятницу в 11:00 и 15:00
15 сен в 15:00
16 сен в 11:00
2000 ₽ за человека
Москва немецкая
На автобусе
5 часов
Групповая
до 17 чел.
Москва немецкая
С посещением Кафедрального собора святых апостолов Петра и Павла
Начало: От метро «Китай-город»
«Посетим Кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла, в котором ведутся богослужения на русском и немецком языках в сопровождении музыки старинного органа — одного из немногих в столице, сохранившихся с 19 века»
11 окт в 09:30
15 ноя в 09:30
3680 ₽ за человека
Храм Василия Блаженного: символ Красной площади и тайны Покровского собора
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Храм Василия Блаженного: символ Красной площади и тайны Покровского собора
Начало: Россия, Москва, Манежная площадь
«Эта экскурсия посвящена не только внешней красоте собора, но и смыслам, идеям и событиям, которые стояли за его созданием»
10 000 ₽ за всё до 5 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Кафедральный собор»

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В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Символ духовности России - храм Христа Спасителя в Москве;
  2. Москва немецкая;
  3. Храм Василия Блаженного: символ Красной площади и тайны Покровского собора.
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  1. Центр Москвы;
  2. Старая Москва;
  3. Кремль;
  4. Красная площадь;
  5. Зарядье;
  6. Китай-город;
  7. ВДНХ;
  8. Набережная;
  9. Москва-Сити;
  10. Старый Арбат.
Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2026
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