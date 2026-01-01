Мини-группа до 12 чел.

Символ духовности России - храм Христа Спасителя в Москве Светская экскурсия об истории, архитектуре, живописи, реликвиях собора с подъёмом на смотровую Начало: У метро «Нижний храм — Преображенскую церковь у основания главного собора»

Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 15:00, в среду в 11:00, в пятницу в 11:00 и 15:00