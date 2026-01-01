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до 12 чел.
Символ духовности России - храм Христа Спасителя в Москве
Светская экскурсия об истории, архитектуре, живописи, реликвиях собора с подъёмом на смотровую
Начало: У метро
«Нижний храм — Преображенскую церковь у основания главного собора»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 15:00, в среду в 11:00, в пятницу в 11:00 и 15:00
15 сен в 15:00
16 сен в 11:00
2000 ₽ за человека
Групповая
до 17 чел.
Москва немецкая
С посещением Кафедрального собора святых апостолов Петра и Павла
Начало: От метро «Китай-город»
«Посетим Кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла, в котором ведутся богослужения на русском и немецком языках в сопровождении музыки старинного органа — одного из немногих в столице, сохранившихся с 19 века»
11 окт в 09:30
15 ноя в 09:30
3680 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Храм Василия Блаженного: символ Красной площади и тайны Покровского собора
Начало: Россия, Москва, Манежная площадь
«Эта экскурсия посвящена не только внешней красоте собора, но и смыслам, идеям и событиям, которые стояли за его созданием»
10 000 ₽ за всё до 5 чел.
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