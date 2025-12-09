На этой прогулке мы попробуем взглянуть на прошлое глазами художника.
Иоганн Непомук Раух запечатлел Кузьминки в 19 веке — его гравюры помогут «реконструировать» ту эпоху. С одной стороны, это классическая экскурсия — вы познакомитесь с историей усадьбы и её владельцев. С другой — получите необычные впечатления от силы человеческого восприятия с помощью искусства.
Иоганн Непомук Раух запечатлел Кузьминки в 19 веке — его гравюры помогут «реконструировать» ту эпоху. С одной стороны, это классическая экскурсия — вы познакомитесь с историей усадьбы и её владельцев. С другой — получите необычные впечатления от силы человеческого восприятия с помощью искусства.
Описание экскурсии
- Улица Кузьминская (Влахернская першпектива) откроет нам дверь в прошлое
- Храм Влахернской иконы Божией Матери расскажет про владельцев усадьбы
- Слободка раскроет тайны слуг князей Голицыных
- Живописные мостики приведут к красивым уголкам парка
- Померанцевая оранжерея, Молочный двор и Конный двор удивят уникальной архитектурой — браво мастеру
- А была ли мельница? Легендарный Кузьма даже не догадывался, что это заинтересует людей в 21 веке
А ещё:
- Вы узнаете историю владельца усадьбы — князя Сергея Михайловича Голицына и его супруги Принцессы Ночи
- Познакомитесь с феноменом русской усадебной культуры
- Услышите о замечательном австрийском художнике Иоганне Непомуке Раухе — я расскажу, как он оказался в Кузьминках
- Переживёте необыкновенный опыт, благодаря гравюрам Рауха: с их помощью вы буквально «примерите» взгляд прошлых эпох
- И удивитесь тому, как сильно изменилось наше видение жизни
Организационные детали
Экскурсия пешеходная, включает внешний осмотр достопримечательностей и продлится 2–2,5 часа.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Юных Ленинцев
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тинатина — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 22 туристов
Москва — мой родной город! Каждый сантиметр московской земли пропитан глубочайшей историей, узнавая которую мы становимся причастниками нашей общей истории, жизни… На экскурсиях я стремлюсь показать нашу Москву живой, сохранить
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 6 чел.
Мясницкая улица: путешествие сквозь века
Исследуйте Мясницкую улицу, где каждый камень хранит истории московской аристократии, дворянства и ремесленников
9 дек в 12:00
10 дек в 10:00
7600 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Дворики московские
Начало: Встреча на площади Красные ворота, у палатки "Печа...
Расписание: По субботам 14:00
29 ноя в 14:00
6 дек в 14:00
1334 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Исаак Левитан. Московские адреса
Прогуляться по местам, связанным жизнью и творчеством выдающегося мастера русского пейзажа
Начало: У метро «Тургеневская»
1 дек в 09:00
2 дек в 09:00
9900 ₽ за всё до 3 чел.