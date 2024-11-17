6 часов
Групповая
«Голицыны - шесть метров родословной» Московские адреса Голицыных - Донской
Начало: М. Чистые пруды, у памятника А.С. Грибоедову
17 ноя в 09:45
2 170₽ за человека
скидка
10%
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Усадьба Кузьминки: «Версаль князей Голицыных»
Открыть роскошный образец русской усадебной культуры и услышать великие имена
Начало: В парке «Кузьминки»
11 ноя в 10:30
12 ноя в 10:30
63715 734₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по усадьбе Кузьминки с посещением усадьбы Деда Мороза
Среди шумного мегаполиса попасть в оазис с храмом, музеем, могучими дубами и Тропой сказок
Начало: На улице Кузьминская
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 300₽ за всё до 10 чел.
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