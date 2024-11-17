Усадьба Кузьминки – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Усадьба Кузьминки» в Москве, цены от 2 170 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
«Голицыны - шесть метров родословной» Московские адреса Голицыных - Донской
На автобусе
6 часов
Групповая
«Голицыны - шесть метров родословной» Московские адреса Голицыных - Донской
Начало: М. Чистые пруды, у памятника А.С. Грибоедову
17 ноя в 09:45
2 170 за человека
Усадьба Кузьминки: «Версаль князей Голицыных»
Пешая
скидка
10%
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Усадьба Кузьминки: «Версаль князей Голицыных»
Открыть роскошный образец русской усадебной культуры и услышать великие имена
Начало: В парке «Кузьминки»
11 ноя в 10:30
12 ноя в 10:30
63715 734 за всё до 10 чел.
Экскурсия по усадьбе Кузьминки с посещением усадьбы Деда Мороза
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по усадьбе Кузьминки с посещением усадьбы Деда Мороза
Среди шумного мегаполиса попасть в оазис с храмом, музеем, могучими дубами и Тропой сказок
Начало: На улице Кузьминская
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 300 за всё до 10 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Усадьба Кузьминки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «Голицыны - шесть метров родословной» Московские адреса Голицыных - Донской
  2. Усадьба Кузьминки: «Версаль князей Голицыных»
  3. Экскурсия по усадьбе Кузьминки с посещением усадьбы Деда Мороза
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Храм Христа Спасителя
  7. Храм Василия Блаженного
  8. Александровский сад
  9. Зарядье
  10. Воробьевы Горы
Сколько стоит экскурсия по Москве в ноябре 2024
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