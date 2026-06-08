Вас ждёт волшебная атмосфера и волнующая история самой необычной любви Серебряного века! Вы увидите родовую усадьбу Александра Блока в Шахматово, а в Боблово побродите по местам свиданий поэта и его Прекрасной Дамы. Ещё осмотрите церковь в Тараканово, где они венчались. При желании отобедаете блюдами по рецептам дедушки Блока.

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Описание экскурсии

10:00 — усадьба Шахматово

Вы посетите усадебный дом, где воссоздали обстановку детства Александра Блока: интерьеры, личные вещи, атмосфера любящей семьи русской интеллигенции. Прогуляетесь по живописному парку под древними липами, среди кустов сирени и жасмина, где собирались на чай представители культурной элиты. Мы расскажем о неземных чувствах поэта к Любови Менделеевой и как Шахматово стало колыбелью его творчества.

12:15 — усадьба Тараканово

Увидите белоснежную Михаило-Архангельскую церковь (внешний осмотр), где венчались Блок и Менделеева. Рядом — романтичный памятник поэту и его Прекрасной Даме. Мы объясним, почему этот храм стал символом их сложного союза, и покажем панорамные виды с возвышенности, которые вдохновляли на стихи.

13:30 — усадьба Боблово

Посетите дом тестя Блока, Дмитрия Менделеева, с подлинными вещами учёного. Прогуляетесь по парку, проект которого создавался при участии Архипа Куинджи, и пройдёте по липовой аллее — месту первых свиданий юных Александра и Любови. Со смотровой площадки откроются виды на холмистые окрестности, где располагались усадьбы Давыдовых, Орловых, Волконских.

15:00 — обед по рецептам «Бекетовских тетрадей» (по желанию, за доплату)

Отведаете блюда, которые готовили в семье Блока: борщ по-польски, мясные тефтели под грибным соусом с картофельным пюре, овощной салат, сладкую выпечку и ягодный компот.

Организационные детали