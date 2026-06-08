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Усадьбы гениев: Шахматово, Боблово и Тараканово (из Москвы)

Увидеть знаковые места для Блока и Менделеевой и услышать непростую историю их союза
Вас ждёт волшебная атмосфера и волнующая история самой необычной любви Серебряного века! Вы увидите родовую усадьбу Александра Блока в Шахматово, а в Боблово побродите по местам свиданий поэта и его Прекрасной Дамы. Ещё осмотрите церковь в Тараканово, где они венчались. При желании отобедаете блюдами по рецептам дедушки Блока.
Усадьбы гениев: Шахматово, Боблово и Тараканово (из Москвы)
Усадьбы гениев: Шахматово, Боблово и Тараканово (из Москвы)
Усадьбы гениев: Шахматово, Боблово и Тараканово (из Москвы)

Описание экскурсии

10:00 — усадьба Шахматово

Вы посетите усадебный дом, где воссоздали обстановку детства Александра Блока: интерьеры, личные вещи, атмосфера любящей семьи русской интеллигенции. Прогуляетесь по живописному парку под древними липами, среди кустов сирени и жасмина, где собирались на чай представители культурной элиты. Мы расскажем о неземных чувствах поэта к Любови Менделеевой и как Шахматово стало колыбелью его творчества.

12:15 — усадьба Тараканово

Увидите белоснежную Михаило-Архангельскую церковь (внешний осмотр), где венчались Блок и Менделеева. Рядом — романтичный памятник поэту и его Прекрасной Даме. Мы объясним, почему этот храм стал символом их сложного союза, и покажем панорамные виды с возвышенности, которые вдохновляли на стихи.

13:30 — усадьба Боблово

Посетите дом тестя Блока, Дмитрия Менделеева, с подлинными вещами учёного. Прогуляетесь по парку, проект которого создавался при участии Архипа Куинджи, и пройдёте по липовой аллее — месту первых свиданий юных Александра и Любови. Со смотровой площадки откроются виды на холмистые окрестности, где располагались усадьбы Давыдовых, Орловых, Волконских.

15:00 — обед по рецептам «Бекетовских тетрадей» (по желанию, за доплату)
Отведаете блюда, которые готовили в семье Блока: борщ по-польски, мясные тефтели под грибным соусом с картофельным пюре, овощной салат, сладкую выпечку и ягодный компот.

Организационные детали

  • В дороге проведём ~ 3–4 ч
  • В стоимость включены: трансфер, билеты в музеи (по программе)
  • Дополнительно оплачивается обед — 730 ₽ за чел.
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Войковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карина
Карина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 1109 туристов
Компания основана в 1997 году. Сегодня мы одни из лидеров экскурсионного туризма в России: в арсенале 7000 экскурсий и туров по России, ближнему и дальнему зарубежью. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными.

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