Клин: Менделеев, Блок, Чайковский
На машине
11 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Клин: Менделеев, Блок, Чайковский
Прогуляться по паркам и старинному городу, навестить усадьбы и услышать о жизни замечательных людей
Начало: У метро "Филатов луг" или "Саларьево"
15 сен в 08:00
16 сен в 08:00
23 450 ₽ за всё до 4 чел.
Автопешеходная экскурсия «Звенигород и его сокровища»
На машине
7.5 часов
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Автопешеходная экскурсия «Звенигород и его сокровища»
Прокатиться по старинному городу и приоткрыть «дверь в прошлое» на его улочках
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
17 820 ₽19 800 ₽ за всё до 4 чел.
Фривольные сфинксы и пустые склепы: квест-экскурсия без гида и билет в парк усадьбы «Архангельское»
Пешая
2 часа
Билеты
Фривольные сфинксы и пустые склепы: квест-экскурсия без гида и билет в парк усадьбы «Архангельское»
Отправиться навстречу приключениям и разгадать загадку древнего княжеского рода (из Москвы)
Начало: У входа в парк усадьбы «Архангельское»
Завтра в 10:00
14 сен в 10:00
500 ₽ за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    25 февраля 2024
    Клин: Менделеев, Блок, Чайковский
    Экскурсия очень понравилась. Красивые усадьбы, превосходные экскурсии, узнали очень много нового о наших знаменитых соотечественниках.
  • В
    Вячеслав
    4 февраля 2024
    Клин: Менделеев, Блок, Чайковский
    Интереснейшее путешествие, сжатое в разумное время. Приятная беседа с гидом на протяжении всей поездки, комфортное вождение, интересная подача.
  • Д
    Дарья
    5 января 2024
    Клин: Менделеев, Блок, Чайковский
    Заказывала экскурсию для родителей, они довольны, все прошло гладко и весело, несмотря -30 мороза:)
  • И
    Ирина
    14 июля 2023
    Клин: Менделеев, Блок, Чайковский
    Была на замечательной экскурсии с Дмитрием. За один день мы побывали в местах, где жили Чайковский, Блок, Менделеев, посетили 3
    читать дальше

    мемориальных музея, церковь, где венчались Блок и Любовь. Это единственная мз предлагаемых на сайте экскурсий, позволяющая за один день побывать и в Клину, и в Шахматово. С Дмитрием было очень комфортно ехать, прекрасный водитель и гид- я узнала много нового о жизни этих талантливых людей, маршрут подстраиваться под мои пожелания, была возможность перекусить, по совету Дмитрия я купила книги. Огромная благодарность Дмитрию, день был прожит не зря)).

  • Ю
    Юлия
    24 октября 2021
    Клин: Менделеев, Блок, Чайковский
    Дмитрий организовал посещение основных мест пребывания Чайковского на Клинской земле, что вместе с посещением музея в Клину позволило сформировать полноценную
    читать дальше

    картину жизни великого русского композитора.
    Экскурсия прошла на одном дыхании будто со старым хорошим другом, который тебя во всём понимает, когда достаточно начать фразу, а продолжение всем становится понятно само собой.
    Получили огромное удовольствие и прекрасные светлые эмоции на долгое время.
    Ждём и планируем продолжения и новые встречи!

