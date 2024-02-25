Индивидуальная
до 4 чел.
Клин: Менделеев, Блок, Чайковский
Прогуляться по паркам и старинному городу, навестить усадьбы и услышать о жизни замечательных людей
Начало: У метро "Филатов луг" или "Саларьево"
15 сен в 08:00
16 сен в 08:00
23 450 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Автопешеходная экскурсия «Звенигород и его сокровища»
Прокатиться по старинному городу и приоткрыть «дверь в прошлое» на его улочках
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
17 820 ₽
19 800 ₽ за всё до 4 чел.
Билеты
Фривольные сфинксы и пустые склепы: квест-экскурсия без гида и билет в парк усадьбы «Архангельское»
Отправиться навстречу приключениям и разгадать загадку древнего княжеского рода (из Москвы)
Начало: У входа в парк усадьбы «Архангельское»
Завтра в 10:00
14 сен в 10:00
500 ₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана25 февраля 2024Экскурсия очень понравилась. Красивые усадьбы, превосходные экскурсии, узнали очень много нового о наших знаменитых соотечественниках.
- ВВячеслав4 февраля 2024Интереснейшее путешествие, сжатое в разумное время. Приятная беседа с гидом на протяжении всей поездки, комфортное вождение, интересная подача.
- ДДарья5 января 2024Заказывала экскурсию для родителей, они довольны, все прошло гладко и весело, несмотря -30 мороза:)
- ИИрина14 июля 2023Была на замечательной экскурсии с Дмитрием. За один день мы побывали в местах, где жили Чайковский, Блок, Менделеев, посетили 3
- ЮЮлия24 октября 2021Дмитрий организовал посещение основных мест пребывания Чайковского на Клинской земле, что вместе с посещением музея в Клину позволило сформировать полноценную
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Шахматово»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Москве в сентябре 2025
Сейчас в Москве в категории "Шахматово" можно забронировать 3 экскурсии от 500 до 23 450 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2025 год по теме «Шахматово», 6 ⭐ отзывов, цены от 500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь