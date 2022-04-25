Утренняя прогулка на теплоходах "Москва" и "Снегири"

Каждый день наши комфортабельные теплоходы отправляются на утреннюю прогулку до Парка «Зарядье»

Билет на борт
Каждый день наши комфортабельные теплоходы отправляются на утреннюю прогулку до Парка «Зарядье».

Приглашаем вас посмотреть с борта теплохода на достопримечательности города, выпить чашку утреннего кофе под плеск волн и насладиться свежестью Москвы-реки.

Начните утро с приятной прогулки!
Утренняя прогулка на теплоходах "Москва" и "Снегири"
Утренняя прогулка на теплоходах "Москва" и "Снегири"
Утренняя прогулка на теплоходах "Москва" и "Снегири"
Утренняя прогулка на теплоходах "Москва" и "Снегири"
Утренняя прогулка на теплоходах "Москва" и "Снегири"
Утренняя прогулка на теплоходах "Москва" и "Снегири"

Что вас ожидает 🤩

  • Новоспасский монастырь
  • Дом музыки
  • Высотка на Котельнической набережной
  • Мосты:
  • Нагатинский
  • Даниловский
  • Автозаводский
  • Новоспасский

Прогулка на комфортабельных теплоходах

Во время речной прогулки с борта теплохода откроются замечательные виды на достопримечательности города — Новоспасский монастырь, Дом музыки, Высотку на Котельнической набережной. По маршруту следования теплоход пройдет под несколькими мостами, вдоль набережной Москвы-реки с ее старыми строениями и современными жилищными и офисными комплексами, а также сделает одну остановку на причале «Новоспасский мост».

Теплоход «Москва»

Пассажирский двухпалубный теплоход, предназначенный для транспортно-экскурсионных перевозок пассажиров на внутригородских и пригородных линиях. Суда данного типа — самая массовая серия прогулочных судов в России.
На ваш выбор будет предоставлена верхняя открытая палуба с прекрасным видом с высоты и нижняя палуба с ее панорамным остеклением. Нижняя палуба оборудована баром с различными напитками и закусками, для комфортного следования работает кондиционер, туалеты. Во время прогулки играет приятная музыка. Можно проносить свой алкоголь (только крепкий, обязательно с чеком). Возможно заказать завтрак.

Теплоход ««Снегири»

Серия из четырех пассажирских речных судов-катамаранов, построенных в 2015-2017. Теплоходы предназначены для работы на Москве — реке.
Гости теплоходов могут размещаться в закрытом салоне на главной палубе с большими обзорными окнами, комфортная температура здесь поддерживается климатической системой, либо на открытой палубе, над кормовой частью которой оборудован тент для защиты от осадков. Для удобства пассажиров на теплоходах оборудованы туалеты, небольшой камбуз и бар, зона отдыха с мягкими диванами и столиками.

Организационные детали

  • Теплоход для посадки и высадки пассажиров подходит ежедневно в 11:00. По маршруту будет одна остановка на причале «Новоспасский мост».
  • На причал необходимо приходить заблаговременно – не менее, чем за 10 мин до отправления теплохода в рейс. Посадка заканчивается за 5 минут до времени, указанного в билете.
  • Дети до 6 лет допускаются бесплатно, если не занимают отдельное место.
  • В связи с погодными или иными организационными вопросами перевозчик оставляет за собой право отменить или перенести рейс. В день прогулки пассажиру необходимо перезвонить по телефону, указанному в билете, для уточнения расписания рейсов.
  • Перевозчик не несет ответственности за сохранность имущества пассажира во время его нахождения на теплоходе.
  • Перевозчик допускает на борт пассажиров с колясками и велосипедами, с детским питанием (для детей не старше 2-х лет).
  • Перевозчик оставляет за собой право произвести замену теплохода.
  • На борт теплохода не допускаются пассажиры в состоянии алкогольного/наркотического опьянения, с животными, имеющие при себе оружие и/или пиротехнические изделия, кальяны.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Кондиционер
  • Аудиосистема
  • WC
Что не входит
  • Фотограф
  • Еда и напитки в ресторан-баре
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Теплоход для посадки и высадки пассажиров подходит ежедневно в 11:00. По маршруту будет одна остановка на причале «Новоспасский мост».
  • На причал необходимо приходить заблаговременно – не менее, чем за 10 мин до отправления теплохода в рейс. Посадка заканчивается за 5 минут до времени, указанного в билете.
  • Дети до 6 лет допускаются бесплатно, если не занимают отдельное место.
  • В связи с погодными или иными организационными вопросами перевозчик оставляет за собой право отменить или перенести рейс. В день прогулки пассажиру необходимо перезвонить по телефону, указанному в билете, для уточнения расписания рейсов.
  • Перевозчик не несет ответственности за сохранность имущества пассажира во время его нахождения на теплоходе.
  • Перевозчик допускает на борт пассажиров с колясками и велосипедами, с детским питанием (для детей не старше 2-х лет).
  • Перевозчик оставляет за собой право произвести замену теплохода.
  • На борт теплохода не допускаются пассажиры в состоянии алкогольного/наркотического опьянения, с животными, имеющие при себе оружие и/или пиротехнические изделия, кальяны
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 11:00

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