Прогулка на комфортабельных теплоходах

Во время речной прогулки с борта теплохода откроются замечательные виды на достопримечательности города — Новоспасский монастырь, Дом музыки, Высотку на Котельнической набережной. По маршруту следования теплоход пройдет под несколькими мостами, вдоль набережной Москвы-реки с ее старыми строениями и современными жилищными и офисными комплексами, а также сделает одну остановку на причале «Новоспасский мост».

Теплоход «Москва»

Пассажирский двухпалубный теплоход, предназначенный для транспортно-экскурсионных перевозок пассажиров на внутригородских и пригородных линиях. Суда данного типа — самая массовая серия прогулочных судов в России.

На ваш выбор будет предоставлена верхняя открытая палуба с прекрасным видом с высоты и нижняя палуба с ее панорамным остеклением. Нижняя палуба оборудована баром с различными напитками и закусками, для комфортного следования работает кондиционер, туалеты. Во время прогулки играет приятная музыка. Можно проносить свой алкоголь (только крепкий, обязательно с чеком). Возможно заказать завтрак.

Теплоход ««Снегири»

Серия из четырех пассажирских речных судов-катамаранов, построенных в 2015-2017. Теплоходы предназначены для работы на Москве — реке.

Гости теплоходов могут размещаться в закрытом салоне на главной палубе с большими обзорными окнами, комфортная температура здесь поддерживается климатической системой, либо на открытой палубе, над кормовой частью которой оборудован тент для защиты от осадков. Для удобства пассажиров на теплоходах оборудованы туалеты, небольшой камбуз и бар, зона отдыха с мягкими диванами и столиками.

Организационные детали