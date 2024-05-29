читать дальше был пораньше. Например начинался хотя бы в 19.00. Возвращались домой поздно, а подруги из Подмосковья, из-за позднего времени не смогли присоединиться.

Скажу просто. Нам с подругой очень понравилось. Чудесно провели время. Но, хотелось бы чтобы, хотя бы по выходным такой рейс