Арендуйте яхту или теплоход для выпускного 2024

Найдено 3 экскурсии в категории «Выпускной на теплоходе или яхте» в Москве, цены от 1 640 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson
⛴ На теплоходе
🛥 На яхте
Круиз
3 часа
905 отзывов
Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson
Расписание: Каждый день согласно расписанию в календаре
9 июня в 21:00
10 июня в 13:00
1 640 за человека
Круиз на теплоходе-ресторане «Erwin» от Radisson
⛴ На теплоходе
Круиз
2.5 часа
499 отзывов
Круиз на яхте «Erwin» с рестораном на Москве-реке
Погрузитесь в атмосферу роскоши и гастрономического изыска, отправляясь в круиз по Москве-реке на теплоходе-ресторане «Erwin»
Начало: Причал "Гостиница Украина" (м. "Киевская")
Расписание: По будням в 15:30 и 20:00, по выходным в 12:00, 15:30 и 20:30
10 июня в 15:30
14 июня в 15:30
1 910 за человека
Аренда яхты Princess 57
🛥 На яхте
🚤 На катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты Princess 57
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
71 500 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    29 мая 2024
    Круиз на теплоходе-ресторане «Erwin» от Radisson
    Скажу просто. Нам с подругой очень понравилось. Чудесно провели время. Но, хотелось бы чтобы, хотя бы по выходным такой рейс
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    был пораньше. Например начинался хотя бы в 19.00. Возвращались домой поздно, а подруги из Подмосковья, из-за позднего времени не смогли присоединиться.

  • Н
    Наталья
    28 мая 2024
    Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson
    Очень понравилась прогулка, виды,сервис, кухня😍😍😍😍
  • С
    Сергей
    27 мая 2024
    Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson
    Все
  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Круиз на теплоходе-ресторане «Erwin» от Radisson
    Очень уютная атмосфера, достойное меню, приветливый персонал
  • Г
    Галина
    14 августа 2023
    Аренда яхты Elegance-64 в Москве
    Спасибо 🙏 огромное за вчерашнюю прогулку!!! Все прошло прекрасно 👍)))
  • О
    Ольга
    19 июня 2023
    Выпускной вечер на теплоходах «Москва» с фуршетом
    Очень все понравилось! Впечатления самые положительные

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Выпускной на теплоходе или яхте»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson
  2. Круиз на теплоходе-ресторане «Erwin» от Radisson
  3. Аренда яхты Princess 57
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Выпускной на теплоходе или яхте" можно забронировать 3 экскурсии от 1 640 до 71 500. Туристы уже оставили гидам 1404 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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