1 чел.
По популярности
Круиз
3 часа
Расписание: Каждый день согласно расписанию в календаре
9 июня в 21:00
10 июня в 13:00
1 640₽ за человека
Круиз
2.5 часа
Круиз на яхте «Erwin» с рестораном на Москве-реке
Погрузитесь в атмосферу роскоши и гастрономического изыска, отправляясь в круиз по Москве-реке на теплоходе-ресторане «Erwin»
Начало: Причал "Гостиница Украина" (м. "Киевская")
Расписание: По будням в 15:30 и 20:00, по выходным в 12:00, 15:30 и 20:30
10 июня в 15:30
14 июня в 15:30
1 910₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
71 500₽ за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина29 мая 2024Скажу просто. Нам с подругой очень понравилось. Чудесно провели время. Но, хотелось бы чтобы, хотя бы по выходным такой рейс
- ННаталья28 мая 2024Очень понравилась прогулка, виды,сервис, кухня😍😍😍😍
- ССергей27 мая 2024Все
- ООльга20 мая 2024Очень уютная атмосфера, достойное меню, приветливый персонал
- ГГалина14 августа 2023Аренда яхты Elegance-64 в МосквеСпасибо 🙏 огромное за вчерашнюю прогулку!!! Все прошло прекрасно 👍)))
- ООльга19 июня 2023Выпускной вечер на теплоходах «Москва» с фуршетомОчень все понравилось! Впечатления самые положительные
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Выпускной на теплоходе или яхте»
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