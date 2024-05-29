1 чел.
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Круиз
3 часа
Расписание: Каждый день согласно расписанию в календаре
Завтра в 13:00
11 июня в 13:00
1 640₽ за человека
Круиз
2.5 часа
Круиз на яхте «Erwin» с рестораном на Москве-реке
Погрузитесь в атмосферу роскоши и гастрономического изыска, отправляясь в круиз по Москве-реке на теплоходе-ресторане «Erwin»
Начало: Причал "Гостиница Украина" (м. "Киевская")
Расписание: По будням в 15:30 и 20:00, по выходным в 12:00, 15:30 и 20:30
Завтра в 15:30
15 июня в 12:00
1 910₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Аренда теплохода «Светоч»
Начало: Лужнецкая набережная
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 450₽ за всё до 60 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина29 мая 2024Скажу просто. Нам с подругой очень понравилось. Чудесно провели время. Но, хотелось бы чтобы, хотя бы по выходным такой рейс
- ННаталья28 мая 2024Очень понравилась прогулка, виды,сервис, кухня😍😍😍😍
- ООльга20 мая 2024Очень уютная атмосфера, достойное меню, приветливый персонал
- ДДенис24 марта 2024Royal-круиз по Москве реке на теплоходе-ресторанеОчень приятная обстановка. Современно, уютно, светло, тепло. Судовой фотограф - выше всяких похвал!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Новый год на корабле»
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