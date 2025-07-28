Мои заказы

Уютный поход из Москвы к кабанчикам

В Пушкинский район - к диким животным, обеду с запахом костра и ярким впечатлениям
Пройдём налегке за день по живописному лесу около 12 км. Посетим центр по сохранению диких видов животных — увидим вблизи и покормим кабанов и оленей. Пообедаем на природе походной едой и сварим ароматный чай на огне.
5
1 отзыв
Уютный поход из Москвы к кабанчикам© Рафаэль
Ближайшие даты:
29
ноя
Время начала: 10:45

Описание экскурсии

Наш маршрут

09:24 — отправление электрички «Москва — Красноармейск» с Ярославского вокзала. Едете самостоятельно до ж/д станции «Фёдоровское» (Ярославское направление) — и уже там мы встретим вас

10:37 — прибытие на ж/д станцию Фёдоровское, выход на маршрут

13:00 — посещение центра по сохранению диких видов животных

14:00 — обед. Меню походное. Например, макароны с тушёнкой, овощи, хлеб, чай

15:00 — выход в сторону ж/д станции

17:40 — прибытие на станцию

18:19 — отправление электрички «Фёдоровское — Москва»

Необходимые вещи с собой

  • Рюкзак для личных вещей. Объём — до 30 л. Нужно оставить немного свободного места для общих продуктов
  • Бутылка воды 1–1,5 л для питья
  • Бутылка воды 0,5 л для приготовления еды
  • Посуда — миска, кружка, ложка
  • Сидушка
  • Налобный фонарь
  • Дождевик

Форма одежды

  • Походная обувь. Желательно треккинговые ботинки или удобные кроссовки. Будьте готовы, что они намокнут и испачкаются
  • Удобные штаны. Не джинсы и не шорты — мы идём в лес
  • Запасные носки и флиска

Организационные детали

  • Билеты на электричку «Москва — Красноармейск» — 223 ₽ за чел. в одну сторону. Едете от Ярославского вокзала сами — и обратно возвращаетесь самостоятельно
  • Обед включён в стоимость
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2300 ₽
Дети до 12 лет2100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На станции «Фёдоровское»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рафаэль
Рафаэль — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 240 туристов
Организатор авторских путешествий в Узбекистан, Киргизию, Турцию, на Кавказ. Провожу сплавы в Подмосковье, Тверской и Владимирской областях. Инструктор-проводник по водному туризму, пешему туризму и треккингу. Учился на историческом факультете по специальности туризм. Со мной вы отправитесь в необычное путешествие, где соединены экскурсии и отдых на природе.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Сергей
Сергей
28 июл 2025
Давно не был в походе, со школы. Выбирал несложный маршрут, чтобы нам с женой было комфортно. Получили огромное удовольствие. Очень классно побыть наедине с природой, перезагрузиться, насладиться видами. Наблюдали даже
читать дальше

оленей в заповеднике!!! Преодолели небольшие походные трудности, перебирались через затопленные участки, обходили через густой лес болото, готовили походный обед! Гид Анастасия нас активно поддерживала, давала самим подумать, как лучше идти, чтобы мы почувствовали себя настоящими искателями приключений! Море эмоций, которых не получишь в городе!

Входит в следующие категории Москвы

