Пройдём налегке за день по живописному лесу около 12 км. Посетим центр по сохранению диких видов животных — увидим вблизи и покормим кабанов и оленей. Пообедаем на природе походной едой и сварим ароматный чай на огне.
Ближайшие даты:29
ноя
Время начала: 10:45
Описание экскурсии
Наш маршрут
09:24 — отправление электрички «Москва — Красноармейск» с Ярославского вокзала. Едете самостоятельно до ж/д станции «Фёдоровское» (Ярославское направление) — и уже там мы встретим вас
10:37 — прибытие на ж/д станцию Фёдоровское, выход на маршрут
13:00 — посещение центра по сохранению диких видов животных
14:00 — обед. Меню походное. Например, макароны с тушёнкой, овощи, хлеб, чай
15:00 — выход в сторону ж/д станции
17:40 — прибытие на станцию
18:19 — отправление электрички «Фёдоровское — Москва»
Необходимые вещи с собой
- Рюкзак для личных вещей. Объём — до 30 л. Нужно оставить немного свободного места для общих продуктов
- Бутылка воды 1–1,5 л для питья
- Бутылка воды 0,5 л для приготовления еды
- Посуда — миска, кружка, ложка
- Сидушка
- Налобный фонарь
- Дождевик
Форма одежды
- Походная обувь. Желательно треккинговые ботинки или удобные кроссовки. Будьте готовы, что они намокнут и испачкаются
- Удобные штаны. Не джинсы и не шорты — мы идём в лес
- Запасные носки и флиска
Организационные детали
- Билеты на электричку «Москва — Красноармейск» — 223 ₽ за чел. в одну сторону. Едете от Ярославского вокзала сами — и обратно возвращаетесь самостоятельно
- Обед включён в стоимость
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2300 ₽
|Дети до 12 лет
|2100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На станции «Фёдоровское»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рафаэль — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 240 туристов
Организатор авторских путешествий в Узбекистан, Киргизию, Турцию, на Кавказ. Провожу сплавы в Подмосковье, Тверской и Владимирской областях. Инструктор-проводник по водному туризму, пешему туризму и треккингу. Учился на историческом факультете по специальности туризм. Со мной вы отправитесь в необычное путешествие, где соединены экскурсии и отдых на природе.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Сергей
28 июл 2025
Давно не был в походе, со школы. Выбирал несложный маршрут, чтобы нам с женой было комфортно. Получили огромное удовольствие. Очень классно побыть наедине с природой, перезагрузиться, насладиться видами. Наблюдали даже
