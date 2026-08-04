Ольга проводит ещё 3 экскурсии

Творческие озарения, литературные поиски, личные драмы и курьезы — всё это помнит тихий подмосковный уголок. В любое время года вы вдохновитесь прогулкой по его аллеям, побываете в домах-музеях советских литераторов, увидите нарядные храмы и патриаршее подворье. Я оживлю перед вами образы Переделкина, расскажу о жизни литературной элиты и раскрою местные легенды.

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Описание экскурсии

В Переделкине жили, любили, творили

На 3 часа вы погрузитесь в истории о людях. О тех, кто заселил первые 50 построенных дач: мы вспомним Пастернака, Эренбурга, Ильфа и Петрова, Лилю Брик, Паустовского, Искандера. Позднее здесь жили «шестидесятники» — Евтушенко, Вознесенский, Окуджава, Катаев, Ахмадулина. Вы услышите забавные жизненные байки, узнаете, какие страсти тут кипели и какие интриги плелись, как обрывались судьбы и рождались мифы.

Достопримечательности Переделкина: дачи и не только

Маршрут у нас насыщенный! Мы не просто погуляем по главным улицам городка писателей, но также увидим храм Преображения Господня, зайдём в храм Игоря Черниговского с красочными куполами и полюбуемся резиденцией патриарха Русской православной церкви.

Организационные детали