Ольга проводит ещё 3 экскурсии

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Уютное Переделкино

Перенестись в мир писателей 20 века в легендарном дачном поселке

Ольга
Ольга – Гид из Москвы
Творческие озарения, литературные поиски, личные драмы и курьезы — всё это помнит тихий подмосковный уголок.

В любое время года вы вдохновитесь прогулкой по его аллеям, побываете в домах-музеях советских литераторов, увидите нарядные храмы и патриаршее подворье.

Я оживлю перед вами образы Переделкина, расскажу о жизни литературной элиты и раскрою местные легенды.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Уютное Переделкино
Уютное Переделкино

Что вас ожидает

В Переделкине жили, любили, творили
На 3 часа вы погрузитесь в истории 📖 о людях. О тех, кто заселил первые 50 построенных дач: мы вспомним Пастернака, Эренбурга, Ильфа и Петрова, Лилю Брик, Паустовского, Искандера. Позднее здесь жили «шестидесятники» — Евтушенко, Вознесенский, Окуджава, Катаев, Ахмадулина. Вы услышите забавные жизненные байки, узнаете, какие страсти тут кипели и какие интриги плелись, как обрывались судьбы и рождались мифы.

Достопримечательности Переделкина: дачи и не только
Маршрут у нас насыщенный! Мы не просто погуляем по главным улицам городка писателей, но также увидим храм Преображения Господня, часовню и святой колодец; зайдем в храм Игоря Черниговского с красочными куполами и полюбуемся резиденцией патриарха Русской православной церкви. А в хорошую погоду пройдем по Переделкинскому некрополю, где похоронены многие выдающиеся литераторы.

Организационные детали

На территории поселка действуют 5 музеев: Булата Окуджавы, Корнея Чуковского, Бориса Пастернака, Евгения Евтушенко и Зураба Церетели. Их можно посетить по желанию за дополнительную оплату. По понедельникам в музеях 🖼 выходной.

Начало и место завершения
🚩 на ж/д станции Переделкино
Уютное Переделкино
Уютное Переделкино
Уютное Переделкино
Уютное Переделкино
Уютное Переделкино
Уютное Переделкино
Уютное Переделкино
Уютное Переделкино
Уютное Переделкино
Уютное Переделкино

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Москва — это город, сочетающий в себе несочетаемые на первый взгляд элементы: неторопливость бульваров, суету автомобильных дорог, тишину старинных улочек. Это смешение архитектурных стилей и религий, разнообразие парков и садов. Москва уникальна своей многоликостью. И только в руках умелого сопровождающего она сможет открыть тайны: улиц, домов, храмов, людей. Она как истинная старушка любит внимание и бережное к ней отношение. Как профессиональный гид я покажу вам город моими глазами, через его истории, события, легенды, жителей и предания.
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