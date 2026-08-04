Ольга проводит ещё 3 экскурсии

Творческие озарения, литературные поиски, личные драмы и курьезы — всё это помнит тихий подмосковный уголок.
В любое время года вы вдохновитесь прогулкой по его аллеям, побываете в домах-музеях советских литераторов, увидите нарядные храмы и патриаршее подворье.
Я оживлю перед вами образы Переделкина, расскажу о жизни литературной элиты и раскрою местные легенды.
В любое время года вы вдохновитесь прогулкой по его аллеям, побываете в домах-музеях советских литераторов, увидите нарядные храмы и патриаршее подворье.
Я оживлю перед вами образы Переделкина, расскажу о жизни литературной элиты и раскрою местные легенды.
Описание экскурсии
В Переделкине жили, любили, творили
На 3 часа вы погрузитесь в истории о людях. О тех, кто заселил первые 50 построенных дач: мы вспомним Пастернака, Эренбурга, Ильфа и Петрова, Лилю Брик, Паустовского, Искандера. Позднее здесь жили «шестидесятники» — Евтушенко, Вознесенский, Окуджава, Катаев, Ахмадулина. Вы услышите забавные жизненные байки, узнаете, какие страсти тут кипели и какие интриги плелись, как обрывались судьбы и рождались мифы.
Достопримечательности Переделкина: дачи и не только
Маршрут у нас насыщенный! Мы не просто погуляем по главным улицам городка писателей, но также увидим храм Преображения Господня, зайдём в храм Игоря Черниговского с красочными куполами и полюбуемся резиденцией патриарха Русской православной церкви.
Организационные детали
- На территории посëлка действуют 5 музеев: Булата Окуджавы, Корнея Чуковского, Бориса Пастернака, Евгения Евтушенко и Зураба Церетели. Их можно посетить самостоятельно после экскурсии
* По понедельникам в музеях выходной
- В зависимости от выбранного маршрута на экскурсии могут быть длительные переходы. Лавочек нет. Пожалуйста, учитывайте это при выборе экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На территории Патриаршего подворья
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2241 туриста
Москва — это город, сочетающий в себе несочетаемые на первый взгляд элементы: неторопливость бульваров, суету автомобильных дорог, тишину старинных улочек. Это смешение архитектурных стилей и религий, разнообразие парков и садов.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 56 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Добрый день.
Наконец-то посетили с подругами уютное Переделкино. После последних нескольких неудачных экскурсий с Трипстер, очень переживали. Здесь нашим гидом была Ольга. Потрясающая рассказчица! Она сумела погрузить нас в атмосферу 30-х
Наконец-то посетили с подругами уютное Переделкино. После последних нескольких неудачных экскурсий с Трипстер, очень переживали. Здесь нашим гидом была Ольга. Потрясающая рассказчица! Она сумела погрузить нас в атмосферу 30-х
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нам очень понравилась экскурсия!
Ольга потрясающая, влюбились в это место и время пролетело совершенно незаметно 🫶🏼
Ольга потрясающая, влюбились в это место и время пролетело совершенно незаметно 🫶🏼
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Е
На экскурсии мы узнали многое о жизни советских писателей, тех, кому давали дачи в Переделкино в 30-х годах: Пастернак, Катаев, Чуковский, Кассиль, узнали также историю создания дома творчества писателей. Ольга-оченб эрудированный человек, интересный рассказчик и, очевидно, профессиональный экскурсовод, потому что экскурсия прошла на одном дыхании, несмотря на дождливую погоду. экскурсию рекомендуем.
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С
Посетили замечательную экскурсию в Переделкино, и хочу поделиться впечатлениями!
Гид Ольга превзошла все ожидания — настоящий профессионал своего дела. Рассказывает не просто сухие факты, а живые, увлекательные истории, которые буквально погружают
Гид Ольга превзошла все ожидания — настоящий профессионал своего дела. Рассказывает не просто сухие факты, а живые, увлекательные истории, которые буквально погружают
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А
Самые теплые впечатления от экскурсии, хотя погода нас не баловала. Более того погода была ужасная, а наш экскурсовод была прекрасная - никаких сетований на этот счет. Ольга искала варианты с
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А
12 июня Ольга проводила экскурсию по Переделкино для нашей группы из пяти человек. Понравилось всем. Даже тридцатиградусная жара не помешала нам получать новые знания, которыми делилась с нами гид. Узнали много нового из жизни творческих людей и страны в целом, за что огромное спасибо Ольге.
Экскурсию и гида рекомендую!
Экскурсию и гида рекомендую!
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