Ольга проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

В Переделкине жили, любили, творили

На 3 часа вы погрузитесь в истории 📖 о людях. О тех, кто заселил первые 50 построенных дач: мы вспомним Пастернака, Эренбурга, Ильфа и Петрова, Лилю Брик, Паустовского, Искандера. Позднее здесь жили «шестидесятники» — Евтушенко, Вознесенский, Окуджава, Катаев, Ахмадулина. Вы услышите забавные жизненные байки, узнаете, какие страсти тут кипели и какие интриги плелись, как обрывались судьбы и рождались мифы.

Достопримечательности Переделкина: дачи и не только

Маршрут у нас насыщенный! Мы не просто погуляем по главным улицам городка писателей, но также увидим храм Преображения Господня, часовню и святой колодец; зайдем в храм Игоря Черниговского с красочными куполами и полюбуемся резиденцией патриарха Русской православной церкви. А в хорошую погоду пройдем по Переделкинскому некрополю, где похоронены многие выдающиеся литераторы.

Организационные детали

На территории поселка действуют 5 музеев: Булата Окуджавы, Корнея Чуковского, Бориса Пастернака, Евгения Евтушенко и Зураба Церетели. Их можно посетить по желанию за дополнительную оплату. По понедельникам в музеях 🖼 выходной.