На экскурсии мы поговорим о лучших традициях советского и российского кино: как писались и утверждались сценарии, как подбирали актеров, какая была атмосфера на съёмках у культовых режиссёров. Вы узнаете интересные факты из жизни известных деятелей нашего кинематографа. И конечно, будут закулисные истории и интриги, без которых не обходится ни одна съёмка!

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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Столица советского кино

В художественных фильмах город дополняет сюжет, создавая полноценную атмосферу в кадре и передавая чувства героев через пространство. Москва с этим всегда отлично справлялась. Сталинские высотки, красивые бульвары, атмосферные скверы…

Вы увидите:

Дом, где мымра Людмила Прокофьевна устраивала совещания с Новесельцевым

Людмила Прокофьевна устраивала совещания с Новесельцевым Усадьбу Ивана Аненнкова, прообраза героя из к/ф «Звезда пленительного счастья»

Ресторан, в котором брали Фокса

Дом моделей на Кузнецком, где работала самая красивая манекенщица СССР Регина Збарская (сериал «Красная королева»)

Пруд, на котором катались на коньках герои к/ф «Покровские ворота»

Дом, где жил режиссёр Григорий Данелия

Скамейку, на которой бандиты назначали место встречи Васе Векшину

Дворы и улочки, где почти каждый день можно увидеть съёмочную группу (район Хитровка)

Вы услышите любопытные факты из жизни актёров и прикоснётесь к тайне создания любимых с детства киношедевров. Вы узнаете:

Кто приезжал к Георгию Данелия писать сценарии на Чистых прудах и как совместная работа переросла в роман

Кто из героев «Покровских ворот» не умел кататься на коньках

Как артист Игорь Костолевский познакомился с французской актрисой, желавшей выйти замуж только за декабриста, о котором в детстве ей рассказывала бабушка

И многое другое

На обложке экскурсии использован кадр из к/ф «Служебный роман», к/с «Мосфильм», 1977, реж. Э. Рязанов.

Организационные детали