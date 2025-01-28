На экскурсии мы поговорим о лучших традициях советского и российского кино: как писались и утверждались сценарии, как подбирали актеров, какая была атмосфера на съёмках у культовых режиссёров. Вы узнаете интересные факты из жизни известных деятелей нашего кинематографа. И конечно, будут закулисные истории и интриги, без которых не обходится ни одна съёмка!
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Столица советского кино
В художественных фильмах город дополняет сюжет, создавая полноценную атмосферу в кадре и передавая чувства героев через пространство. Москва с этим всегда отлично справлялась. Сталинские высотки, красивые бульвары, атмосферные скверы…
Вы увидите:
- Дом, где
мымраЛюдмила Прокофьевна устраивала совещания с Новесельцевым
- Усадьбу Ивана Аненнкова, прообраза героя из к/ф «Звезда пленительного счастья»
- Ресторан, в котором брали Фокса
- Дом моделей на Кузнецком, где работала самая красивая манекенщица СССР Регина Збарская (сериал «Красная королева»)
- Пруд, на котором катались на коньках герои к/ф «Покровские ворота»
- Дом, где жил режиссёр Григорий Данелия
- Скамейку, на которой бандиты назначали место встречи Васе Векшину
- Дворы и улочки, где почти каждый день можно увидеть съёмочную группу (район Хитровка)
Вы услышите любопытные факты из жизни актёров и прикоснётесь к тайне создания любимых с детства киношедевров. Вы узнаете:
- Кто приезжал к Георгию Данелия писать сценарии на Чистых прудах и как совместная работа переросла в роман
- Кто из героев «Покровских ворот» не умел кататься на коньках
- Как артист Игорь Костолевский познакомился с французской актрисой, желавшей выйти замуж только за декабриста, о котором в детстве ей рассказывала бабушка
- И многое другое
На обложке экскурсии использован кадр из к/ф «Служебный роман», к/с «Мосфильм», 1977, реж. Э. Рязанов.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Дополнительные расходы: 1 билет для проезда на метро
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Театральная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 2885 туристов
Я аккредитованный гид и экскурсовод по Москве. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызываетЗадать вопрос
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