Киржач — город мостов, резчиков и космоса
Небольшой, малоэтажный и удивительно ухоженный Киржач запоминается панорамами речной поймы, деревянными и каменными особнячками, атмосферой спокойной провинции.
Во время прогулки по городу вы:
- пройдёте по Типографскому мосту — самому длинному деревянному мосту в России
- посмотрите на арт-объект «Поляна утерянных букв»
- полюбуетесь аргуновской резьбой на наличниках и узнаете о традициях этого ремесла
- увидите Торговые ряды 19 века
- заглянете в исторические интерьеры театра «Совёнок»
- познакомитесь с экспозицией работ Прокудина-Горского
- увидите граффити с Юрием Гагариным и узнаете, почему Киржач называют одной из космических столиц России
- со смотровой площадки «Заюшка» полюбуетесь видами на реку, город и Благовещенскую обитель
Благовещенский Киржачский монастырь
На высоком берегу Киржач-реки расположен женский монастырь, основанный Сергием Радонежским. Здесь будет свободное время для прогулки по ухоженной территории и отдыха. С обрыва открывается панорама окрестностей.
После прогулки можно зайти в фирменную шоколадную лавку Мараевых и сувенирную мастерскую «Паньковская керамика». А затем состоится обед в стилизованной ресторации 19 века.
Кольчугино — столица серебра и мельхиора
В Кольчугино вы посетите фирменный магазин фабрики «Аргента» — ведущего российского производителя изделий из серебра, меди и мельхиора. Здесь представлены столовые приборы, посуда, подарочные наборы и украшения по ценам производителя.
Юрьев-Польский — город белого камня
Один из древнейших городов Руси, основанный Юрием Долгоруким.
Прогулка включает:
- подъём на земляные кремлёвские валы с видами на город
- посещение Георгиевского собора 13 века — шедевра домонгольского зодчества с каменной резьбой
- поиски «слоника на удачу» в резном декоре храма
- осмотр Михайло-Архангельского монастыря с редкими резными скульптурами
Организационные детали
- Едем на комфортабельном туристическом автобусе
- Во время экскурсии используются радиогиды с удобными одноразовыми наушниками
- Дополнительно оплачивается обед — 950 ₽ (по желанию, оплата при бронировании экскурсии)
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4850 ₽