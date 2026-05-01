Зовём вас в путешествие по древнему Стромынскому тракту — одной из старейших дорог Руси, ведущей во Владимирское Ополье. Этот регион нередко сравнивают с Провансом из-за нежных пейзажей и плодородных земель. Маршрут соединяет три города с разным характером и историей: Киржач, Кольчугино и Юрьев-Польский.

Описание экскурсии

Киржач — город мостов, резчиков и космоса

Небольшой, малоэтажный и удивительно ухоженный Киржач запоминается панорамами речной поймы, деревянными и каменными особнячками, атмосферой спокойной провинции.

Во время прогулки по городу вы:

пройдёте по Типографскому мосту — самому длинному деревянному мосту в России

посмотрите на арт-объект «Поляна утерянных букв»

полюбуетесь аргуновской резьбой на наличниках и узнаете о традициях этого ремесла

увидите Торговые ряды 19 века

заглянете в исторические интерьеры театра «Совёнок»

познакомитесь с экспозицией работ Прокудина-Горского

увидите граффити с Юрием Гагариным и узнаете, почему Киржач называют одной из космических столиц России

со смотровой площадки «Заюшка» полюбуетесь видами на реку, город и Благовещенскую обитель

Благовещенский Киржачский монастырь

На высоком берегу Киржач-реки расположен женский монастырь, основанный Сергием Радонежским. Здесь будет свободное время для прогулки по ухоженной территории и отдыха. С обрыва открывается панорама окрестностей.

После прогулки можно зайти в фирменную шоколадную лавку Мараевых и сувенирную мастерскую «Паньковская керамика». А затем состоится обед в стилизованной ресторации 19 века.

Кольчугино — столица серебра и мельхиора

В Кольчугино вы посетите фирменный магазин фабрики «Аргента» — ведущего российского производителя изделий из серебра, меди и мельхиора. Здесь представлены столовые приборы, посуда, подарочные наборы и украшения по ценам производителя.

Юрьев-Польский — город белого камня

Один из древнейших городов Руси, основанный Юрием Долгоруким.

Прогулка включает:

подъём на земляные кремлёвские валы с видами на город

посещение Георгиевского собора 13 века — шедевра домонгольского зодчества с каменной резьбой

поиски «слоника на удачу» в резном декоре храма

осмотр Михайло-Архангельского монастыря с редкими резными скульптурами

