В Киржач, Кольчугино, Юрьев-Польский - из Москвы

Посетить пейзажные столицы Владимирского Ополья
Зовём вас в путешествие по древнему Стромынскому тракту — одной из старейших дорог Руси, ведущей во Владимирское Ополье. Этот регион нередко сравнивают с Провансом из-за нежных пейзажей и плодородных земель. Маршрут соединяет три города с разным характером и историей: Киржач, Кольчугино и Юрьев-Польский.
В Киржач, Кольчугино, Юрьев-Польский - из Москвы
В Киржач, Кольчугино, Юрьев-Польский - из Москвы
В Киржач, Кольчугино, Юрьев-Польский - из Москвы

Описание экскурсии

Киржач — город мостов, резчиков и космоса

Небольшой, малоэтажный и удивительно ухоженный Киржач запоминается панорамами речной поймы, деревянными и каменными особнячками, атмосферой спокойной провинции.

Во время прогулки по городу вы:

  • пройдёте по Типографскому мосту — самому длинному деревянному мосту в России
  • посмотрите на арт-объект «Поляна утерянных букв»
  • полюбуетесь аргуновской резьбой на наличниках и узнаете о традициях этого ремесла
  • увидите Торговые ряды 19 века
  • заглянете в исторические интерьеры театра «Совёнок»
  • познакомитесь с экспозицией работ Прокудина-Горского
  • увидите граффити с Юрием Гагариным и узнаете, почему Киржач называют одной из космических столиц России
  • со смотровой площадки «Заюшка» полюбуетесь видами на реку, город и Благовещенскую обитель

Благовещенский Киржачский монастырь

На высоком берегу Киржач-реки расположен женский монастырь, основанный Сергием Радонежским. Здесь будет свободное время для прогулки по ухоженной территории и отдыха. С обрыва открывается панорама окрестностей.

После прогулки можно зайти в фирменную шоколадную лавку Мараевых и сувенирную мастерскую «Паньковская керамика». А затем состоится обед в стилизованной ресторации 19 века.

Кольчугино — столица серебра и мельхиора

В Кольчугино вы посетите фирменный магазин фабрики «Аргента» — ведущего российского производителя изделий из серебра, меди и мельхиора. Здесь представлены столовые приборы, посуда, подарочные наборы и украшения по ценам производителя.

Юрьев-Польский — город белого камня

Один из древнейших городов Руси, основанный Юрием Долгоруким.

Прогулка включает:

  • подъём на земляные кремлёвские валы с видами на город
  • посещение Георгиевского собора 13 века — шедевра домонгольского зодчества с каменной резьбой
  • поиски «слоника на удачу» в резном декоре храма
  • осмотр Михайло-Архангельского монастыря с редкими резными скульптурами

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном туристическом автобусе
  • Во время экскурсии используются радиогиды с удобными одноразовыми наушниками
  • Дополнительно оплачивается обед — 950 ₽ (по желанию, оплата при бронировании экскурсии)
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4850 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У СТ.М. «Бабушкинская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 1349 туристов
Компания основана в 1997 году. Сегодня мы одни из лидеров экскурсионного туризма в России. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными по цене.

4850 ₽ за человека