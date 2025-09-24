Чем мы занимаемся в любом путешествии? Много гуляем и едим! Предлагаю совместить оба этих приятных занятия: мы пройдем по центру Москвы, раскрывая истории бульваров, доходных домов и улиц, а также совершим несколько приятных гастро-открытий в кафе и ресторанах с вкуснейшими блюдами. Сладкоежки, веганы, гурманы: выбирайте свой вариант маршрута — и в путь!

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Описание

Что вас ожидает

Я подготовила три варианта маршрута — все они по-своему откроют для вас мир московской гастрономии и пройдут по разным знаковым районам столицы. Выбирайте вариант по душе!

Маршрут 1: для сладкоежек. Отведать кофе и десерт в авторской кофейне, зайти в кафе с богатейшим выбором ягодных, шоколадных и полезных сладостей, оценить мороженое со вкусом французского сыра или сирени — любителям сладенького точно сюда! Латте «Роза-малина», фисташковый торт без глютена, чайный коктейль «Человек-амфибия» и еще десятки необычных десертов и напитков ждут вас на этом маршруте.

📍 Стартуем от метро Арбатская, пройдем по самому длинному бульвару Москвы до гастро-мекки — Патриарших прудов. Затем догуляем до Охотного ряда и отправимся в сторону Большой Дмитровки, где также притаилось немало интересных ресторанчиков.

Маршрут 2: для вегетарианцев. Как насчет мини-тако из редьки с авокадо? А батата, запечённого с грибами? Мы посетим уникальное веган-бистро, попадём в центр raw-сладостей, посетим ресторан, который производит «растительную еду будущего», и попробуем авторские закуски.

📍 Встретимся в центре Москвы и так же совершим променад по Тверскому бульвару и Патриаршим прудам. А после «богемных кварталов» пройдем по Садовому кольцу, взглянем на Новый Арбат и высотки комплекса Москва-Сити.

Маршрут 3: для любителей авторской кухни. Любителей нетривиальных вкусовых сочетаний я отведу в бистро, рекомендованное гидом «Мишлен». Также навестим легендарный Центральный рынок, где вас ждут авторские закуски. А на Чистых прудах посетим чайный бар с неповторимыми вкусами чая и мороженного. Куриная грудка с нектарином, чебуреки с крабом и лангустином — готовьтесь к вкусным открытиям!

📍 Этот маршрут охватит достопримечательности в окрестностях Охотного ряда: от Красной площади до Большого театра. Также прогуляемся до Цветного бульвара, рассмотрим по пути исторические доходные дома и закончим в районе Чистых прудов.

Организационные детали