В Москве - есть! Авторский гастротур

Открыть яркие вкусовые сочетания и услышать захватывающие истории старинных московских улочек

Чем мы занимаемся в любом путешествии? Много гуляем и едим! Предлагаю совместить оба этих приятных занятия: мы пройдем по центру Москвы, раскрывая истории бульваров, доходных домов и улиц, а также совершим несколько приятных гастро-открытий в кафе и ресторанах с вкуснейшими блюдами. Сладкоежки, веганы, гурманы: выбирайте свой вариант маршрута — и в путь!
В Москве - есть! Авторский гастротур
В Москве - есть! Авторский гастротур
В Москве - есть! Авторский гастротур
В Москве - есть! Авторский гастротур
В Москве - есть! Авторский гастротур
В Москве - есть! Авторский гастротур
В Москве - есть! Авторский гастротур
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Описание

Что вас ожидает

Я подготовила три варианта маршрута — все они по-своему откроют для вас мир московской гастрономии и пройдут по разным знаковым районам столицы. Выбирайте вариант по душе!

Маршрут 1: для сладкоежек. Отведать кофе и десерт в авторской кофейне, зайти в кафе с богатейшим выбором ягодных, шоколадных и полезных сладостей, оценить мороженое со вкусом французского сыра или сирени — любителям сладенького точно сюда! Латте «Роза-малина», фисташковый торт без глютена, чайный коктейль «Человек-амфибия» и еще десятки необычных десертов и напитков ждут вас на этом маршруте.

📍 Стартуем от метро Арбатская, пройдем по самому длинному бульвару Москвы до гастро-мекки — Патриарших прудов. Затем догуляем до Охотного ряда и отправимся в сторону Большой Дмитровки, где также притаилось немало интересных ресторанчиков.

Маршрут 2: для вегетарианцев. Как насчет мини-тако из редьки с авокадо? А батата, запечённого с грибами? Мы посетим уникальное веган-бистро, попадём в центр raw-сладостей, посетим ресторан, который производит «растительную еду будущего», и попробуем авторские закуски.

📍 Встретимся в центре Москвы и так же совершим променад по Тверскому бульвару и Патриаршим прудам. А после «богемных кварталов» пройдем по Садовому кольцу, взглянем на Новый Арбат и высотки комплекса Москва-Сити.

Маршрут 3: для любителей авторской кухни. Любителей нетривиальных вкусовых сочетаний я отведу в бистро, рекомендованное гидом «Мишлен». Также навестим легендарный Центральный рынок, где вас ждут авторские закуски. А на Чистых прудах посетим чайный бар с неповторимыми вкусами чая и мороженного. Куриная грудка с нектарином, чебуреки с крабом и лангустином — готовьтесь к вкусным открытиям!

📍 Этот маршрут охватит достопримечательности в окрестностях Охотного ряда: от Красной площади до Большого театра. Также прогуляемся до Цветного бульвара, рассмотрим по пути исторические доходные дома и закончим в районе Чистых прудов.

Организационные детали

  • Еда и напитки в заведениях оплачиваются отдельно по меню, в среднем общие расходы составят около 2000 на человека. По желанию я могу подобрать и более бюджетные заведения.
  • Я также могу перестроить маршрут под ваши желания: при бронировании напишите, какие блюда вы хотите попробовать, какой у вас бюджет и какие районы желаете посетить, а я подберу идеальные для этого места (стоимость и время экскурсии останутся теми же)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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