Отправляйтесь в замок Стахеева с уникальными интерьерами или особняк Морозова, созданный модернистом Шехтелем. Их залы часто мелькают на телешоу, и оказаться среди них — настоящая удача. По пути вас ждет пешеходная экскурсия о домах и усадьбах столицы.
Описание экскурсии
Один из самых необычных особняков Москвы Наш путь лежит в один из самых необычных особняков Москвы, который считается вершиной творчества «главного архитектора» русского модерна Федора Шехтеля. Последний владелец здания — меценат, миллионер-старообрядец и обладатель непревзойденной коллекции русского фарфора, гравюр, литографий и редких икон Алексей Викулович Морозов. После революции он не бросился спасаться за рубеж, а остался жить возле своего собрания, фактически превратившись в музейного смотрителя своей великолепной коллекции. Во многом благодаря этому роскошные интерьеры особняка дошли до нас в первозданном виде. Это будет редкая возможность увидеть магические шехтелевские скульптуры, фантастические росписи Михаила Врубеля, работы тогда еще молодого скульптора Коненкова. Мы будем подниматься по знаменитым шехтелевским «парящим» лестницам, каждая из которых — удивительное произведение искусства, посетим Готический двусветный кабинет из драгоценных пород дерева с росписями Врубеля на тему «Фауста», с огромным камином, высокими витражными окнами и витражным стеклянным потолком. Посетим Гобеленовую гостиную, выполненную Шехтелем в сказочной технике «Рокайль», с французскими «куртуазными» гобеленами на стенах, матовой полупрозрачной люстрой, которая является частью потолка, с камином из яшмы и венецианскими зеркалами, образующими бесконечный зеркальный коридор. Заглянем в изящную Голубую гостиную, которая называлась Танцевальной. Зайдем в Парадный Египетский вестибюль с экзотическими яркими росписями, узнаем о таинственных потайных ходах, увидим причудливую фигуру льва с драконьим хвостом и поражающие часы в виде готической башни, а также полюбуемся лепными настенными панно и многослойными, кессонированными потолками с резьбой и росписями, которые можно рассматривать часами. В ходе прогулки по завораживающим интерьерам особняка, вы также узнаете:
- с кого писал Михаил Врубель свою «Маргариту» для кабинета Морозова;
- почему Алексей Викулович Морозов не покинул Россию после революции;
- какую книгу «читает» резной гном у подножия лестницы кабинета;
как меняются выражения «лиц» горгулий, охраняющих один из каминов. Окрестности Воронцова поля По дороге в сказочный особняк мы прогуляемся по окрестностям Воронцова поля и узнаем, откуда эта местность получила такое название, побываем в очаровательном уголке старой Москвы — на самой маленькой площади столицы, которая носит удивительное название Лялина (вы также обязательно узнаете, почему она так называется и как связана с фаворитом одной русской императрицы). Увидим доходные дома и особняки — великолепно сохранившиеся образцы московского модерна, а также увидим шедевр московского барокко — древний Храм Введения во храм Пресвятой Богородицы в Барашах. Заодно, кстати, узнаем, кто такие «бараши» и чем они занимались при царском дворе. Важная информация:.
как меняются выражения «лиц» горгулий, охраняющих один из каминов. Окрестности Воронцова поля По дороге в сказочный особняк мы прогуляемся по окрестностям Воронцова поля и узнаем, откуда эта местность получила такое название, побываем в очаровательном уголке старой Москвы — на самой маленькой площади столицы, которая носит удивительное название Лялина (вы также обязательно узнаете, почему она так называется и как связана с фаворитом одной русской императрицы). Увидим доходные дома и особняки — великолепно сохранившиеся образцы московского модерна, а также увидим шедевр московского барокко — древний Храм Введения во храм Пресвятой Богородицы в Барашах. Заодно, кстати, узнаем, кто такие «бараши» и чем они занимались при царском дворе. Важная информация:.
• как меняются выражения «лиц» горгулий, охраняющих один из каминов. Окрестности Воронцова поля По дороге в сказочный особняк мы прогуляемся по окрестностям Воронцова поля и узнаем, откуда эта местность получила такое название, побываем в очаровательном уголке старой Москвы — на самой маленькой площади столицы, которая носит удивительное название Лялина (вы также обязательно узнаете, почему она так называется и как связана с фаворитом одной русской императрицы). Увидим доходные дома и особняки — великолепно сохранившиеся образцы московского модерна, а также увидим шедевр московского барокко — древний Храм Введения во храм Пресвятой Богородицы в Барашах. Заодно, кстати, узнаем, кто такие «бараши» и чем они занимались при царском дворе. Важная информация:
- Обратите внимание! Просьба при бронировании тура указывать полностью ФИО, паспортные данные (серия, номер), дату рождения. Время сбора и отправление может разное, указано при бронировании и в путевке, т. к возможно несколько туров в один день.
- Обращаем ваше внимание: особняк готовится к масштабной реконструкции и скоро закроется для посещений. Не упустите возможность увидеть первозданные интерьеры Шехтеля, которые пока доступны к осмотру.
- Обратите внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте, вам необходимо внести оплату напрямую компании - организатору не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ.
См. расписание
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионная программа
- Услуги гида
- Использование устройства «радиогид» с удобными одноразовыми наушниками
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро Чкаловская, выход №7
Завершение: Москва
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
- Обратите внимание! Просьба при бронировании тура указывать полностью ФИО, паспортные данные (серия, номер), дату рождения. Время сбора и отправление может разное, указано при бронировании и в путевке, т. к возможно несколько туров в один день
- Обращаем ваше внимание: особняк готовится к масштабной реконструкции и скоро закроется для посещений. Не упустите возможность увидеть первозданные интерьеры Шехтеля, которые пока доступны к осмотру
- Обратите внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте, вам необходимо внести оплату напрямую компании - организатору не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Галина
30 ноя 2025
Все очень понравилось, в начале час по улочкам
Г
Галина
19 ноя 2025
Прекрасный экскурсовод, влюбленный в свое дело. Всегда чувствуется, когда человек любит то, чем занимается и стремится донести до окружающих максимум интересной информации. Очень красивый особняк, великолепные залы. Экскурсия прошла на одном дыхании.
Е
Елена
10 ноя 2025
Мало доступных аппартаментов. Цена сильно завышена. Цена завышена. Экскурсовод понравился.
В
Вероника
3 ноя 2025
Экскурсия в особняк Морозова 3.11.25 г очень понравилась.
Гид очень эрудированный и остроумный человек.
2 часа экскурсии пролетели незаметно.
Было очень интересно, узнала много нового.
Спасибо большое!
Гид очень эрудированный и остроумный человек.
2 часа экскурсии пролетели незаметно.
Было очень интересно, узнала много нового.
Спасибо большое!
А
Александр
30 окт 2025
Прекрасный гид! Спасибо большое за новую информацию🌞
Л
Левахина
27 окт 2025
Экскурсия понравилась, экскурсовод рассказал и показал много интересного, но в самом особняке смотреть уже нечего. Развал и запустение!
Ш
Шилова
27 окт 2025
Спасибо. Замечательный экскурсовод - Сергей Беляев. Его эмоциональная экскурсия произвела на меня впечатление. Захотелось прочитать много книг. А вот дом Морозовых увы не впечатлил.
А
Анна
26 окт 2025
Прекрасный экскурсовод, жаль, что в самом здании можно было посетить только всего 4 помещения.
О
Оксана
22 окт 2025
Красивый особняк. Интересная история о владельце.
Е
Елена
21 окт 2025
Спасибо большое за прекрасную экскурсию! Отдельная благодарность экскурсоводу Владе Владимировне!!! Прочувствовали атмосферу быта одного из богатейших предпринимателей Российской империи. Узнали много нового и интересного об этом великолепном особняке.
Е
Елена
8 окт 2025
Экскурсовод рассказал очень много интересного и нового даже для меня, историка. Он очень живо и уважительно общался с экскурсантами, не возмущался, если его нетерпеливо перебивали, не пытался осовременить свой рассказ, что иногда допускают другие экскурсоводы помоложе. Очень понравилось.
О
Ольга
23 сен 2025
Очень рады, что попали в особняк. Но: экскурсия по улице до него была немного затянутой, в особняке осталось мало, что смотреть - 3 комнаты от силы. Экскурсовод часто повторялся, как то размазано. Можно сделать все более компактно и информативно.
И
Ирина
7 сен 2025
Экскурсия, содержание и организация были на высшем уровне.
Жаль, что многие здания были закрыты строительной сеткой.
Жаль, что многие здания были закрыты строительной сеткой.
И
Ирина
31 авг 2025
Спасибо большое за замечательную экскурсию. Творения потрясающего Франца Шехтеля не могут не произвести впечатление. Экскурсовод выше всяческих похвал.
А
Антон
31 авг 2025
Всё понравилось, спасибо
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва только для вас
Уникальная возможность увидеть Москву с другой стороны: от Кремля до Воробьёвых гор, погрузитесь в атмосферу столицы и узнайте её тайны
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
20 000 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
«В Москву, в Москву, в Москву!» - по чеховским местам
Авторская экскурсия по адресам, хранящим память о жизни и творческом пути Антона Павловича Чехова
Начало: У метро «Чеховская»
Расписание: в понедельник в 18:00, в пятницу в 16:00, в воскресенье в 17:00
Сегодня в 16:00
21 дек в 17:00
1500 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия в особняк Морозова в Подсосенском переулке
Погрузитесь в атмосферу загадочного особняка Морозова. Откройте тайны его интерьеров и узнайте историю семьи Морозовых
Начало: В Подсосенском переулке
Завтра в 11:00
21 дек в 13:30
1999 ₽ за человека