очень приятно слушать, грамотная речь, прекрасное владение материалом, легкий и непринужденный рассказ, интересные факты и много занимательных историй. Нам с женой очень понравилось! Рекомендую эту экскурсию всем, кто интересуется историей и культурой Москвы!

Алина

Хотелось бы поблагодарить Вас, Любовь, за супер экскурсию по Варварке! Наша компания провела чудесный вечер! Экскурсия позволила узнать много необычных фактов и увидеть новые детали в казалось бы такой знакомой улице. Любовь, спасибо Вам за Вашу теплоту, эрудированность и профессионализм!

Время пролетело незаметно, вас было очень интересно слушать,

а вечерняя Варварка особенно хороша!

Обязательно придем к Вам на другие экскурсии!