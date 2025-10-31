Мои заказы

Пройти по одной из древнейших улиц Москвы и услышать занимательные истории обитателей Варварки
Варварка соткана из храмов подворий, боярских палат, торговых и доходных домов. И за каждым зданием спрятана таинственная древняя жизнь Москвы. Это музей под открытым небом — 6 веков здесь уместилось на 600 метрах.

Сейчас не существует Варварских ворот, но на экскурсии вам приоткроется портал в прошлое сказочной улицы. Путешествие во времени пройдёт увлекательно и с любовью!
Мы полюбуемся:

  • красотой знаменитых церквей Святого Георгия, Максима Блаженного, Святой Варвары и собора Знаменского монастыря
  • белоснежными каменными палатами Английского двора
  • палатами бояр Романовых, где находится музей московского боярства 15–17 веков
  • Средними Торговыми рядами, Гостиным Двором, доходными домами

А также выясним:

  • почему англичане поселились на Варварке в ста метрах от Московского Кремля
  • какие товары продавались в Гостином дворе и что ели английские дипломаты
  • где мог сделать карьеру знаменитый маршал Советского Союза
  • кто такой гость, где спал Касьян и почему остатки сладки

И вместе найдём:

  • известную московскую Пизанскую башню
  • дом, где родился первый царь династии Романовых
  • мистических грифонов — геральдический знак дома Романовых

Место начала и завершения?
На СТ.М. «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь
Любовь — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 1030 туристов
Меня зовут Любовь. Я закончила замечательные курсы «Гидов и экскурсоводов» при Правительстве Москвы. С удовольствием поделюсь своими знаниями и по-новому раскрою вам наш удивительный город!
Вячеслав
31 окт 2025
Экскурсия по Варварке оставила самые яркие впечатления, благодаря профессионализму гида. Настоящее погружение в историю и атмосферу древней Москвы. Харизма, юмор, обаяние, умение удерживать внимание сделали экскурсию очень увлекательной и познавательной.
Экскурсовода
очень приятно слушать, грамотная речь, прекрасное владение материалом, легкий и непринужденный рассказ, интересные факты и много занимательных историй.
Нам с женой очень понравилось!
Рекомендую эту экскурсию всем, кто интересуется историей и культурой Москвы!

Алина
Алина
28 мар 2025
Хотелось бы поблагодарить Вас, Любовь, за супер экскурсию по Варварке! Наша компания провела чудесный вечер! Экскурсия позволила узнать много необычных фактов и увидеть новые детали в казалось бы такой знакомой улице. Любовь, спасибо Вам за Вашу теплоту, эрудированность и профессионализм!
Время пролетело незаметно, вас было очень интересно слушать,
а вечерняя Варварка особенно хороша!
Обязательно придем к Вам на другие экскурсии!
