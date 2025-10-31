Варварка соткана из храмов подворий, боярских палат, торговых и доходных домов. И за каждым зданием спрятана таинственная древняя жизнь Москвы. Это музей под открытым небом — 6 веков здесь уместилось на 600 метрах.
Сейчас не существует Варварских ворот, но на экскурсии вам приоткроется портал в прошлое сказочной улицы. Путешествие во времени пройдёт увлекательно и с любовью!
Сейчас не существует Варварских ворот, но на экскурсии вам приоткроется портал в прошлое сказочной улицы. Путешествие во времени пройдёт увлекательно и с любовью!
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание экскурсии
Мы полюбуемся:
- красотой знаменитых церквей Святого Георгия, Максима Блаженного, Святой Варвары и собора Знаменского монастыря
- белоснежными каменными палатами Английского двора
- палатами бояр Романовых, где находится музей московского боярства 15–17 веков
- Средними Торговыми рядами, Гостиным Двором, доходными домами
А также выясним:
- почему англичане поселились на Варварке в ста метрах от Московского Кремля
- какие товары продавались в Гостином дворе и что ели английские дипломаты
- где мог сделать карьеру знаменитый маршал Советского Союза
- кто такой гость, где спал Касьян и почему остатки сладки
И вместе найдём:
- известную московскую Пизанскую башню
- дом, где родился первый царь династии Романовых
- мистических грифонов — геральдический знак дома Романовых
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На СТ.М. «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 1030 туристов
Меня зовут Любовь. Я закончила замечательные курсы «Гидов и экскурсоводов» при Правительстве Москвы. С удовольствием поделюсь своими знаниями и по-новому раскрою вам наш удивительный город!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вячеслав
31 окт 2025
Экскурсия по Варварке оставила самые яркие впечатления, благодаря профессионализму гида. Настоящее погружение в историю и атмосферу древней Москвы. Харизма, юмор, обаяние, умение удерживать внимание сделали экскурсию очень увлекательной и познавательной.
Экскурсовода
Экскурсовода
Алина
28 мар 2025
Хотелось бы поблагодарить Вас, Любовь, за супер экскурсию по Варварке! Наша компания провела чудесный вечер! Экскурсия позволила узнать много необычных фактов и увидеть новые детали в казалось бы такой знакомой улице. Любовь, спасибо Вам за Вашу теплоту, эрудированность и профессионализм!
Время пролетело незаметно, вас было очень интересно слушать,
а вечерняя Варварка особенно хороша!
Обязательно придем к Вам на другие экскурсии!
Время пролетело незаметно, вас было очень интересно слушать,
а вечерняя Варварка особенно хороша!
Обязательно придем к Вам на другие экскурсии!
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Мини-группа
до 10 чел.
Москва: путешествие сквозь века - от Китай-города до Романовых
Погрузитесь в историческое путешествие по Москве, открывая секреты Китай-города и следы династии Романовых в увлекательной групповой экскурсии
Начало: У метро «Охотный ряд»
12 ноя в 12:00
14 ноя в 12:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
В гости к «чёрту на кулички» - на Варварку и в Зарядье
Путешествие по старинной Варварке и современному Зарядью подарит вам уникальные впечатления и знания о Москве. Не упустите шанс открыть для себя город
Начало: На Славянской площади
12 ноя в 13:00
13 ноя в 13:00
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Зарядье и Варварка - путешествие по средневековой Москве
Погрузитесь в атмосферу старинной Москвы, прогуливаясь по историческим улицам и современному парку. Откройте для себя богатое наследие столицы
Начало: В районе метро Китай-город
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
15 000 ₽ за всё до 10 чел.