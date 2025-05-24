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каждого квадратного метра Переделкино от момента его упоминания в документах! Много интересного рассказала про Патриаршее подворье! Про сам писательский поселок и дорогу к нему рассказывает через личные истории писателей, живших в Переделкино. Рекомендуем всем, кто хочет знать персональные истории, но интересующиеся географией и архитектурой, литературой, думаю, будут довольны! Рекомендуем очень. Наталья и Владимир - туристы из СПб