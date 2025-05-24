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таруса – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «таруса» в Москве, цены от 8000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Из Москвы в Серпухов на автомобиле
На машине
5 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Москвы в Серпухов на автомобиле
Отправьтесь в увлекательное путешествие из Москвы в Серпухов. Узнайте, как город отказался от трона, и насладитесь видами с Соборной горы
Начало: У метро Аннино
1 июл в 12:00
2 июл в 08:00
9600 ₽ за всё до 4 чел.
Уютное Переделкино
Пешая
2.5 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Переделкину
Погрузитесь в мир литературы и истории, прогуливаясь по аллеям Переделкино, где жили и творили великие писатели. Откройте для себя их тайны и легенды
Начало: На территории Патриаршего подворья
30 июн в 11:00
1 июл в 11:30
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Поленово и уникальные храмы Подмосковья
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Поленово и уникальные храмы Подмосковья
Поговорить о русском зодчестве, творчестве Василия Поленова и насладиться пейзажами Оки
Начало: У метро "Филатов луг" или "Саларьево"
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
21 450 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    24 мая 2025
    Уютное Переделкино
    Недавно побывали на экскурсии по Переделкино с гидом Ольгой — получили огромное удовольствие! Экскурсия была невероятно интересной: Ольга делилась увлекательными
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    фактами, рассказывала с таким воодушевлением и знанием дела, что слушать её было одно удовольствие. Грамотная, чистая речь, прекрасная подача материала — всё это сделало прогулку по-настоящему запоминающейся. Время пролетело незаметно, хотелось продолжать слушать и слушать. Огромное спасибо за профессионализм и душевное сопровождение экскурсии!

    Недавно побывали на экскурсии по Переделкино с гидом Ольгой — получили огромное удовольствие! Экскурсия была невероятноНедавно побывали на экскурсии по Переделкино с гидом Ольгой — получили огромное удовольствие! Экскурсия была невероятноНедавно побывали на экскурсии по Переделкино с гидом Ольгой — получили огромное удовольствие! Экскурсия была невероятно
  • н
    наталья
    5 мая 2025
    Уютное Переделкино
    Были на экскурсии 3 мая 2025. Очень хорошие впечатление об экскурсии и экскурсоводе Ольге. Создаётся впечатление, что она знает историю
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    каждого квадратного метра Переделкино от момента его упоминания в документах! Много интересного рассказала про Патриаршее подворье! Про сам писательский поселок и дорогу к нему рассказывает через личные истории писателей, живших в Переделкино. Рекомендуем всем, кто хочет знать персональные истории, но интересующиеся географией и архитектурой, литературой, думаю, будут довольны! Рекомендуем очень. Наталья и Владимир - туристы из СПб

  • А
    Анастасия
    6 марта 2025
    Из Москвы в Серпухов на автомобиле
    Владимир - человек широкоформатный) История, мистика, кругозор, чувство юмора и нестандартный подход сделают вашу экскурсию запоминающейся
    Владимир - человек широкоформатный) История, мистика, кругозор, чувство юмора и нестандартный подход сделают вашу экскурсию запоминающейсяВладимир - человек широкоформатный) История, мистика, кругозор, чувство юмора и нестандартный подход сделают вашу экскурсию запоминающейсяВладимир - человек широкоформатный) История, мистика, кругозор, чувство юмора и нестандартный подход сделают вашу экскурсию запоминающейся
  • В
    Владимир
    2 ноября 2024
    Уютное Переделкино
    Спасибо Ольге за интересную экскурсию! Несмотря на осенний дождливый холодный день, Ольга создала душевную атмосферу и погрузила нас в историю писательского поселка. Мы узнали много исторических фактов о жизни и творчестве писателей, чье творчество было связано с этим местом
  • С
    Светлана
    22 сентября 2024
    Из Москвы в Серпухов на автомобиле
    Владимир интересно рассказывал. И вообще культурный и вежливый человек. Все мои пожелания принимались во внимание. Маршрут лучше не придумаешь. И ещё Владимир рассказал про музей дров, так интересно,что захотелось это увидеть. Серпухов прекрасен. Однозначно рекомендую эту поездку!
  • Л
    Лилия
    10 сентября 2024
    Из Москвы в Серпухов на автомобиле
    Экскурсия с Владимиром в Серпухов прошла просто замечательно. Владимир отличный рассказчик, умеет увлечь, видно человек глубоко в теме и просто любит свой город. Мы остались очень довольны. Рекомендую к посещению!
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Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «таруса»

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  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Воробьевы Горы
  5. Храм Христа Спасителя
  6. Китай-город
  7. Храм Василия Блаженного
  8. Зарядье
  9. Александровский сад
  10. Никольская улица
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2025
Сейчас в Москве в категории "таруса" можно забронировать 3 экскурсии от 8000 до 21 450. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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