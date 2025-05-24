Индивидуальная
до 4 чел.
Из Москвы в Серпухов на автомобиле
Отправьтесь в увлекательное путешествие из Москвы в Серпухов. Узнайте, как город отказался от трона, и насладитесь видами с Соборной горы
Начало: У метро Аннино
1 июл в 12:00
2 июл в 08:00
9600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Переделкину
Погрузитесь в мир литературы и истории, прогуливаясь по аллеям Переделкино, где жили и творили великие писатели. Откройте для себя их тайны и легенды
Начало: На территории Патриаршего подворья
30 июн в 11:00
1 июл в 11:30
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Поленово и уникальные храмы Подмосковья
Поговорить о русском зодчестве, творчестве Василия Поленова и насладиться пейзажами Оки
Начало: У метро "Филатов луг" или "Саларьево"
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
21 450 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра24 мая 2025Недавно побывали на экскурсии по Переделкино с гидом Ольгой — получили огромное удовольствие! Экскурсия была невероятно интересной: Ольга делилась увлекательными
- ннаталья5 мая 2025Были на экскурсии 3 мая 2025. Очень хорошие впечатление об экскурсии и экскурсоводе Ольге. Создаётся впечатление, что она знает историю
- ААнастасия6 марта 2025Владимир - человек широкоформатный) История, мистика, кругозор, чувство юмора и нестандартный подход сделают вашу экскурсию запоминающейся
- ВВладимир2 ноября 2024Спасибо Ольге за интересную экскурсию! Несмотря на осенний дождливый холодный день, Ольга создала душевную атмосферу и погрузила нас в историю писательского поселка. Мы узнали много исторических фактов о жизни и творчестве писателей, чье творчество было связано с этим местом
- ССветлана22 сентября 2024Владимир интересно рассказывал. И вообще культурный и вежливый человек. Все мои пожелания принимались во внимание. Маршрут лучше не придумаешь. И ещё Владимир рассказал про музей дров, так интересно,что захотелось это увидеть. Серпухов прекрасен. Однозначно рекомендую эту поездку!
- ЛЛилия10 сентября 2024Экскурсия с Владимиром в Серпухов прошла просто замечательно. Владимир отличный рассказчик, умеет увлечь, видно человек глубоко в теме и просто любит свой город. Мы остались очень довольны. Рекомендую к посещению!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «таруса»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2025
Сейчас в Москве в категории "таруса" можно забронировать 3 экскурсии от 8000 до 21 450. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2025 год по теме «таруса», 41 ⭐ отзыв, цены от 8000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август