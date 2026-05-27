Отправляемся в путешествие в Золотой век русской усадьбы — и побываем сразу в двух имениях, что сохранили свой парадный блеск. В одном кипели лермонтовские страсти и гостили звёзды Серебряного века. В другом до сих пор витает атмосфера аристократического уединения. И в обеих — удивительные истории, которые мы расскажем вам.
Описание экскурсии
Усадьба Середниково
- Вы окажетесь в интерьерах Главного дома, где прошли юность Михаила Лермонтова и детство Петра Столыпина. Пройдёте по парадному вестибюлю, Дубовому залу, Овальной гостиной и бильярдной, заглянете в комнату Лермонтова и кабинет Столыпина
- Увидите каретный сарай с готическими каретами — напоминание о времени, когда усадьбы были центрами светской и хозяйственной жизни
- Прогуляетесь по ландшафтному парку с каскадами прудов, где снимались «Угрюм-река», «Адмиралъ» и сериал «Бедная Настя»
- Посетите храм Святого Алексия, который никогда не закрывался. Здесь бывали Лермонтов и Столыпин, а под его церковными сводами звучал голос Шаляпина
Усадьба Братцево
- Вы пройдёте по территории усадьбы на высоком берегу Сходни, что была съёмочной площадкой фильмов «Война и мир», «О бедном гусаре замолвите слово», «Барышня-крестьянка»
- Узнаете, как Строганов купил усадьбу в качестве отступного жилья для супруги — это весьма любопытный эпизод светской истории 18 века
- Рассмотрите изысканный дворец с сохранившимися интерьерами, росписями и залом-ротондой с купольным сводом, который называют усадебными небесами
Примерный тайминг
9:45–10:00 — сбор группы и отправление
11:00–14:00 — экскурсия по усадьбе Середниково
14:00 — выезд, обед по желанию
15:00–17:00 — экскурсия по усадьбе Братцево
17:00–17:30 — обратная дорога в Москву
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, входные билеты, использование радиогидов с одноразовыми наушниками
- Дополнительные расходы (по желанию): комплексный обед — 980 ₽ за чел. (оплачивается заранее), личные покупки
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3890 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Сходненская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 1080 туристов
Компания основана в 1997 году. Сегодня мы одни из лидеров экскурсионного туризма в России: в арсенале 7000 экскурсий и туров по России, ближнему и дальнему зарубежью. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «В усадьбы Середниково и Братцево - из Москвы»
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выборМосква дворянская
Погрузиться в атмосферу ушедшей эпохи на экскурсии по особнякам, дворцам и зданиям Хамовников
Начало: В районе метро Фрунзенская
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
6000 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 20 чел.
Романтика и экология усадьбы Свиблово в Москве
Прогуляться по экомаршруту, насладиться красотой парков и услышать истории, полные чувств
Начало: У метро «Свиблово»
Расписание: в понедельник в 10:00 и 13:30, в четверг в 14:30, в субботу в 15:00 и 17:30
Завтра в 14:30
30 мая в 15:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Закулисные страсти театральной Москвы
Погрузитесь в мир театральной Москвы, где судьбы артистов и режиссеров переплетаются с историей столицы. Узнайте о жизни и страстях знаменитых лицедеев
Начало: На Театральной площади
30 мая в 15:00
31 мая в 10:00
7500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Усадьба Братцево
Усадьба Братцево приглашает вас на уникальную экскурсию. Узнайте о её загадочной истории и знаменитых владельцах, прогуливаясь по живописным аллеям
Начало: У Главных ворот усадьбы со стороны Светлогорского ...
4 июн в 10:00
8 июн в 10:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
3890 ₽ за человека