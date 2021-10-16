Закулисные страсти театральной Москвы

Услышать яркие истории о людях и сцене на прогулке по центральным улочкам

5
3 отзыва
Лицедеи не только на сцене, но и в жизни, талантливые исполнители жили и работали в Москве.

Их судьбы переплелись с режиссерами и меценатами.

Мы расскажем о выдающихся людях и нешуточных страстях, которые кипели в театральной Москве на рубеже 19-20 веков и не только.

А фоном станут красивейшие фасады и переулки в центре столицы.
Закулисные страсти театральной Москвы
Закулисные страсти театральной Москвы
Закулисные страсти театральной Москвы
Закулисные страсти театральной Москвы
Закулисные страсти театральной Москвы
Закулисные страсти театральной Москвы

Что вас ожидает

Театральный столичный маршрут

В Москве не одна сотня театров, но самые старые и именитые компактно разместились между Театральной и Пушкинской площадями. Шаг за шагом вы не только увидите здания и монументы, но и погрузитесь в хитросплетения театральной жизни.

  • На Большой Дмитровке и в Камергерском раскроете, почему Чехов ушел от Корша, а Шаляпин — от Торнаги и Саввы Мамонтова.
  • Вспомним красавицу Марию Андреевну, для которой другой Савва — Морозов — построил театр, а она предпочла ему «буревестника революции».
  • В сквере Плисецкой вы узнаете, почему великая балерина не выезжала за границу на гастроли, а около памятника Прокофьеву — почему его вдова не смогла даже купить цветы на похороны мужа.
  • Любителям психологии будет интересно, как 40 лет работали вместе Станиславский и Немирович-Данченко. А маркетологам — как привлекали публику театральные менеджеры разных поколений. Об этом речь пойдет возле Музыкального театра, в Брюсовом и Петровском переулке.

Нескучные театральные хроники

Где зародилась театральная жизнь в Москве и как она вышла на улицы города? Вы узнаете ответы и услышите любопытные факты: как Метрополь чуть не стал театром, чьим жилым домом был Малый и как тройка на Большом превратилась в квадригу. А еще увидите, где жили первые артисты на Руси — ярмарочные скоморохи.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Лариса и Виктория
Лариса и Виктория
Профессиональные гиды с лицензией правительства Москвы, историки и искусствоведы, члены Ассоциации гидов-переводчиков и экскурсоводов Москвы. Опыт работы — 5 лет.
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3 настоящих отзыва от туристов

Анна
16 окт 2021
Благодаря Ларисе удалось услышать много нового и интересного о том, что, казалось бы, давно известно. Гид обладает обширными знаниями, умело и доходчиво доносит информацию. Язык общения прост и понятен. Впечатления самые приятные 🌺
Т
26 сен 2021
Прекрасная экскурсия! Хорошо выстроенный маршрут с интересным рассказом. Спасибо гиду Виктории!
О
25 июля 2021
Спасибо Виктории за проведенную экскурсию. Получилось даже индивидуальной. Познавательно, хорошо подготовлено.

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