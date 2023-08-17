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Закулисные страсти театральной Москвы

Погрузитесь в мир театральной Москвы, где судьбы артистов и режиссеров переплетаются с историей столицы. Узнайте о жизни и страстях знаменитых лицедеев
Индивидуальная экскурсия по театральной Москве откроет перед вами тайны закулисной жизни.

Прогулка по историческим местам между Театральной и Пушкинской площадями позволит узнать, почему Чехов ушел от Корша, а Шаляпин - от
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Торнаги. Истории о Марии Андреевне и Савве Морозове, а также о великой балерине Плисецкой оживят прогулку.

Театральные хроники расскажут, как Метрополь чуть не стал театром и как тройка на Большом превратилась в квадригу. Уникальная возможность узнать, как жили первые артисты на Руси

5
11 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎭 Узнать тайны театральной Москвы
  • 🏛 Посетить исторические театры
  • 📜 Услышать интересные факты
  • 👥 Индивидуальный подход
  • 🕰 Погружение в историю
Закулисные страсти театральной Москвы
Закулисные страсти театральной Москвы
Закулисные страсти театральной Москвы

Что можно увидеть

  • Большая Дмитровка
  • Камергерский переулок
  • Театральная площадь
  • Пушкинская площадь
  • Сквер Плисецкой
  • Памятник Прокофьеву
  • Музыкальный театр
  • Брюсов переулок
  • Петровский переулок

Описание экскурсии

Театральный столичный маршрут

В Москве не одна сотня театров, но самые старые и именитые компактно разместились между Театральной и Пушкинской площадями. Шаг за шагом вы не только увидите здания и монументы, но и погрузитесь в хитросплетения театральной жизни.

  • На Большой Дмитровке и в Камергерском раскроете, почему Чехов ушел от Корша, а Шаляпин — от Торнаги и Саввы Мамонтова.
  • Вспомним красавицу Марию Андреевну, для которой другой Савва — Морозов — построил театр, а она предпочла ему «буревестника революции».
  • В сквере Плисецкой вы узнаете, почему великая балерина не выезжала за границу на гастроли, а около памятника Прокофьеву — почему его вдова не смогла даже купить цветы на похороны мужа.
  • Любителям психологии будет интересно, как 40 лет работали вместе Станиславский и Немирович-Данченко. А маркетологам — как привлекали публику театральные менеджеры разных поколений. Об этом речь пойдет возле Музыкального театра, в Брюсовом и Петровском переулке.

Нескучные театральные хроники

Где зародилась театральная жизнь в Москве и как она вышла на улицы города? Вы узнаете ответы и услышите любопытные факты: как Метрополь чуть не стал театром, чьим жилым домом был Малый и как тройка на Большом превратилась в квадригу. А еще увидите, где жили первые артисты на Руси — ярмарочные скоморохи.

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса и Виктория
Лариса и Виктория — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 594 туристов
Я московский гид, и вместе с командой профессионалов открываю город тем, кто хочет видеть в нём больше. Мы создаём маршруты, где история, архитектура и искусство соединяются в цельный и увлекательный
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рассказ. Предлагаем разнообразные маршруты — от стен Кремля до городских кварталов и тихих уголков, которые редко попадают на туристические карты. Каждый маршрут — продуманный и выстроенный рассказ с характером и ритмом города. Мы работаем в музеях и на выставках, регулярно обучаемся и получаем аккредитации. Ведём экскурсии в Третьяковской галерее, ГМИИ им. Пушкина, на временных выставках. Говорим о сложных вещах простым языком, обращаем внимание на детали, соединяем эпохи и смыслы, чтобы Москва звучала — живо, объёмно, по-настоящему. Наши экскурсии — это общение, обмен впечатлениями и удовольствие от совместного открытия. Если вам близок такой взгляд на город, мы с удовольствием проведём вас по Москве и покажем её под новым углом.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
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И
Захотелось необычной экскурсии по Москве и заказали заказали эту - не пожалели. Лариса очень интересно и всесторонне рассказала об истории становления театров в Москве, прошлись по знаковым местам столичного бомонда. Живо, с юмором поведала нам историии о драматургах, режиссерах, знаменитых артистах живших и работавших в Москве. Всем рекомендую эту экскурсию!
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Марина
Сегодня у нас была прекрасная экскурсия с гидом Ларисой! Тема очень интересна, особенно для тех кто интересуется театральной жизнью и историей московских театров. Замечательная подача материала, много новых и интересных фактов, забавных историй.
Лариса, большое спасибо! Будем ждать новых встреч!
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И
Добрый день! Побывали с коллегами на экскурсии «Закулисные страсти театральной Москвы». Благодарим экскурсовода Ларису! Было очень интересно и познавательно! Раскрыли для себя новую театральную Москву. Обязательно воспользуемся услугами экскурсовода в следующий раз. Спасибо!
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Татьяна
Прекрасно проведенное время с интересным человеком! Виктория не только показала места театральной Москвы, но и оказалась интересным собеседником о просмотренных спектаклях. Надеюсь что еще обратимся к ней за новыми впечатлениями…
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Анна
Благодаря Ларисе удалось услышать много нового и интересного о том, что, казалось бы, давно известно. Гид обладает обширными знаниями, умело и доходчиво доносит информацию. Язык общения прост и понятен. Впечатления самые приятные 🌺
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Екатерина
Благодарю за быстрое оперативное реагирование Ларисы. Приехали знакомые и очень просили такую экскурсию, мы театралы и эта возможность просто уникальная. Благодарю Вас за труд и такую чудесную программу. Все очень понравилось!
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