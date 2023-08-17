Индивидуальная экскурсия по театральной Москве откроет перед вами тайны закулисной жизни.Прогулка по историческим местам между Театральной и Пушкинской площадями позволит узнать, почему Чехов ушел от Корша, а Шаляпин - от

Торнаги. Истории о Марии Андреевне и Савве Морозове, а также о великой балерине Плисецкой оживят прогулку. Театральные хроники расскажут, как Метрополь чуть не стал театром и как тройка на Большом превратилась в квадригу. Уникальная возможность узнать, как жили первые артисты на Руси

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Театральный столичный маршрут

В Москве не одна сотня театров, но самые старые и именитые компактно разместились между Театральной и Пушкинской площадями. Шаг за шагом вы не только увидите здания и монументы, но и погрузитесь в хитросплетения театральной жизни.

На Большой Дмитровке и в Камергерском раскроете, почему Чехов ушел от Корша, а Шаляпин — от Торнаги и Саввы Мамонтова.

Вспомним красавицу Марию Андреевну, для которой другой Савва — Морозов — построил театр, а она предпочла ему «буревестника революции».

В сквере Плисецкой вы узнаете, почему великая балерина не выезжала за границу на гастроли, а около памятника Прокофьеву — почему его вдова не смогла даже купить цветы на похороны мужа.

Любителям психологии будет интересно, как 40 лет работали вместе Станиславский и Немирович-Данченко. А маркетологам — как привлекали публику театральные менеджеры разных поколений. Об этом речь пойдет возле Музыкального театра, в Брюсовом и Петровском переулке.

Нескучные театральные хроники

Где зародилась театральная жизнь в Москве и как она вышла на улицы города? Вы узнаете ответы и услышите любопытные факты: как Метрополь чуть не стал театром, чьим жилым домом был Малый и как тройка на Большом превратилась в квадригу. А еще увидите, где жили первые артисты на Руси — ярмарочные скоморохи.