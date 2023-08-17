Индивидуальная экскурсия по театральной Москве откроет перед вами тайны закулисной жизни.
Прогулка по историческим местам между Театральной и Пушкинской площадями позволит узнать, почему Чехов ушел от Корша, а Шаляпин - от
Прогулка по историческим местам между Театральной и Пушкинской площадями позволит узнать, почему Чехов ушел от Корша, а Шаляпин - от
5 причин купить эту экскурсию
- 🎭 Узнать тайны театральной Москвы
- 🏛 Посетить исторические театры
- 📜 Услышать интересные факты
- 👥 Индивидуальный подход
- 🕰 Погружение в историю
Что можно увидеть
- Большая Дмитровка
- Камергерский переулок
- Театральная площадь
- Пушкинская площадь
- Сквер Плисецкой
- Памятник Прокофьеву
- Музыкальный театр
- Брюсов переулок
- Петровский переулок
Описание экскурсии
Театральный столичный маршрут
В Москве не одна сотня театров, но самые старые и именитые компактно разместились между Театральной и Пушкинской площадями. Шаг за шагом вы не только увидите здания и монументы, но и погрузитесь в хитросплетения театральной жизни.
- На Большой Дмитровке и в Камергерском раскроете, почему Чехов ушел от Корша, а Шаляпин — от Торнаги и Саввы Мамонтова.
- Вспомним красавицу Марию Андреевну, для которой другой Савва — Морозов — построил театр, а она предпочла ему «буревестника революции».
- В сквере Плисецкой вы узнаете, почему великая балерина не выезжала за границу на гастроли, а около памятника Прокофьеву — почему его вдова не смогла даже купить цветы на похороны мужа.
- Любителям психологии будет интересно, как 40 лет работали вместе Станиславский и Немирович-Данченко. А маркетологам — как привлекали публику театральные менеджеры разных поколений. Об этом речь пойдет возле Музыкального театра, в Брюсовом и Петровском переулке.
Нескучные театральные хроники
Где зародилась театральная жизнь в Москве и как она вышла на улицы города? Вы узнаете ответы и услышите любопытные факты: как Метрополь чуть не стал театром, чьим жилым домом был Малый и как тройка на Большом превратилась в квадригу. А еще увидите, где жили первые артисты на Руси — ярмарочные скоморохи.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса и Виктория — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 594 туристов
Я московский гид, и вместе с командой профессионалов открываю город тем, кто хочет видеть в нём больше. Мы создаём маршруты, где история, архитектура и искусство соединяются в цельный и увлекательный
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Захотелось необычной экскурсии по Москве и заказали заказали эту - не пожалели. Лариса очень интересно и всесторонне рассказала об истории становления театров в Москве, прошлись по знаковым местам столичного бомонда. Живо, с юмором поведала нам историии о драматургах, режиссерах, знаменитых артистах живших и работавших в Москве. Всем рекомендую эту экскурсию!
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Сегодня у нас была прекрасная экскурсия с гидом Ларисой! Тема очень интересна, особенно для тех кто интересуется театральной жизнью и историей московских театров. Замечательная подача материала, много новых и интересных фактов, забавных историй.
Лариса, большое спасибо! Будем ждать новых встреч!
Лариса, большое спасибо! Будем ждать новых встреч!
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И
Добрый день! Побывали с коллегами на экскурсии «Закулисные страсти театральной Москвы». Благодарим экскурсовода Ларису! Было очень интересно и познавательно! Раскрыли для себя новую театральную Москву. Обязательно воспользуемся услугами экскурсовода в следующий раз. Спасибо!
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Прекрасно проведенное время с интересным человеком! Виктория не только показала места театральной Москвы, но и оказалась интересным собеседником о просмотренных спектаклях. Надеюсь что еще обратимся к ней за новыми впечатлениями…
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Благодаря Ларисе удалось услышать много нового и интересного о том, что, казалось бы, давно известно. Гид обладает обширными знаниями, умело и доходчиво доносит информацию. Язык общения прост и понятен. Впечатления самые приятные 🌺
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Благодарю за быстрое оперативное реагирование Ларисы. Приехали знакомые и очень просили такую экскурсию, мы театралы и эта возможность просто уникальная. Благодарю Вас за труд и такую чудесную программу. Все очень понравилось!
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