Еще несколько необычных экскурсий в Москве

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Патриаршие пруды: переплетение судеб

Узнать историю «Патриков» и отыскать пересечения в жизнях архитекторов и жильцов старинных особняков

Анна
Анна – Гид из Москвы
Каждый дом в районе Патриарших прудов — таинственный сундук, набитый историями.

Я проведу вас тихими переулками к живописной усадьбе Зинаиды Морозовой и дому, где жила Марина Цветаева, расскажу о любви к этому району Михаила Булгакова и поделюсь интересными фактами о Патриаршей слободе.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Патриаршие пруды: переплетение судеб
Патриаршие пруды: переплетение судеб

Что вас ожидает

Призраки прошлого
Кем был Сытин и чем знаменит его особняк? Почему дом Нирнзее считают несчастливым? Как гостиница «Марко Поло» стала «красной жемчужиной Патриарших» и кто такая Джейн Мак-Гилл? Встретившись на шумной Тверской улице, мы пойдем в тихие старинные переулки Патриаршей слободы и осмотрим места, где рождались великие произведения литературы, поэзии, музыки и театра. Поговорим о людях с невероятными судьбами, которые жили, любили, творили и оставили свой след в самом сердце старой Москвы.

Особый колорит
Уже многие десятилетия Патриаршие — центр притяжения любознательных, модных, современных людей. Здесь находятся лучшие галереи, бары 🍹, рестораны, магазины и самые необычные дома. На прогулке 👣 вы научитесь отличать модерн от ар-деко, а конструктивизм от ампира, познакомитесь с биографией архитектора Шехтеля и узнаете, как Патриаршие превратились из подворья в московский Монмартр и самый элитный район. А в завершение мы подойдем к одному из самых дорогих домов столицы ⭐️, который раньше был приютом, и поговорим о разнородности «Патриков».

Организационные детали

Прогулка полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 у станции метро «Тверская»
Патриаршие пруды: переплетение судеб
Патриаршие пруды: переплетение судеб
Патриаршие пруды: переплетение судеб
Патриаршие пруды: переплетение судеб
Патриаршие пруды: переплетение судеб
Патриаршие пруды: переплетение судеб
Патриаршие пруды: переплетение судеб
Патриаршие пруды: переплетение судеб
Патриаршие пруды: переплетение судеб
Патриаршие пруды: переплетение судеб
Патриаршие пруды: переплетение судеб
Патриаршие пруды: переплетение судеб

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анна
Анна
Меня зовут Анна, я историк по образованию и аккредитованный экскурсовод по столице. Увлечена историей и культурой. Москву люблю «не парадную», правдивую — такую, какая она есть на самом деле. Экскурсии провожу в дружеской атмосфере, в диалоге с вами!
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