Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Что вас ожидает

Призраки прошлого

Кем был Сытин и чем знаменит его особняк? Почему дом Нирнзее считают несчастливым? Как гостиница «Марко Поло» стала «красной жемчужиной Патриарших» и кто такая Джейн Мак-Гилл? Встретившись на шумной Тверской улице, мы пойдем в тихие старинные переулки Патриаршей слободы и осмотрим места, где рождались великие произведения литературы, поэзии, музыки и театра. Поговорим о людях с невероятными судьбами, которые жили, любили, творили и оставили свой след в самом сердце старой Москвы.

Особый колорит

Уже многие десятилетия Патриаршие — центр притяжения любознательных, модных, современных людей. Здесь находятся лучшие галереи, бары 🍹, рестораны, магазины и самые необычные дома. На прогулке 👣 вы научитесь отличать модерн от ар-деко, а конструктивизм от ампира, познакомитесь с биографией архитектора Шехтеля и узнаете, как Патриаршие превратились из подворья в московский Монмартр и самый элитный район. А в завершение мы подойдем к одному из самых дорогих домов столицы ⭐️, который раньше был приютом, и поговорим о разнородности «Патриков».

Организационные детали

Прогулка полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.