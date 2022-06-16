Варварка. Необычный Китай - Город

Варварка

Варварка. Необычный Китай - Город
Варварка. Необычный Китай - Город
Варварка. Необычный Китай - Город
Варварка. Необычный Китай - Город
Варварка. Необычный Китай - Город
Варварка. Необычный Китай - Город

Что вас ожидает 🤩

  • На Варварке мы увидим:
  • Средние торговые ряды на Красной Площади
  • Гостиный Двор
  • Варваринская церковь
  • Старый Английский Двор
  • Церковь Максима Исповедника на Варварке
  • Знаменский Собор на Варварке
  • Братский корпус Знаменского Собора
  • Палаты бояр Романовых
  • Георгиевская церковь на Варварке
  • Церковь Рождества Иоанна Предтечи
  • Тверская мануфактура
  • Усадьба Арманд
Гуляем по старинной Китай – Городской улице Варварка. По одну сторону Варварки древняя Русь, а по другую – Русь торговая. Позади – Красная Площадь. Слева – Средние торговые ряды и Гостиный Двор. Справа – Старый Английский Двор, Палаты Бояр Романовых и монастыри. Названия-то какие! И ведь это не вся Варварка. Легкая экскурсия без сухих скучных фактов, превратится в увлекательную прогулку, где история переплетается с городскими легендами. А небольшое количество участников сделает ее комфортной.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида.
  • С собой можно взять воду, зонтик
Что не входит
  • Дополнительных расходов нет
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Варварка, д. 2, Москва
Завершение: Варварка, д. 11
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
  • Из-за центрового расположения
  • В дни проведения праздничных и др. мероприятий
  • Вход на улицу может быть ограничен без предупреждения. В таком случае
  • По не зависящим от гида причинам
  • Экскурсия будет отменена
  • Либо перенесена на другую дату
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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