Гуляем по старинной Китай – Городской улице Варварка. По одну сторону Варварки древняя Русь, а по другую – Русь торговая. Позади – Красная Площадь. Слева – Средние торговые ряды и Гостиный Двор. Справа – Старый Английский Двор, Палаты Бояр Романовых и монастыри. Названия-то какие! И ведь это не вся Варварка. Легкая экскурсия без сухих скучных фактов, превратится в увлекательную прогулку, где история переплетается с городскими легендами. А небольшое количество участников сделает ее комфортной.