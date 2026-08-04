14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Красная площадь и средневековый Китай-город

Погрузитесь в историю Москвы, прогуливаясь по Красной площади и древним улочкам Китай-города
Представьте себе путешествие, где каждый шаг раскрывает страницы истории одного из самых знаменитых городов мира.

Ваш путь начнется у кремлевских стен, где вы сможете вблизи рассмотреть архитектурные шедевры, такие как храм
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Василия Блаженного, ГУМ и мавзолей.

Вы узнаете, какие события оставили свой след на Лобном месте, почему был восстановлен собор Казанской иконы Божией Матери и какие тайны хранят кремлевские куранты.

Затем, прогуливаясь по тихим переулкам Китай-города, вы откроете для себя «спрятанные» церкви и древние монастыри, узнаете о Китайгородской стене и старинных улицах.

Эта экскурсия не только позволит вам увидеть визитные карточки столицы, но и погрузиться в атмосферу средневековой Москвы, раскрывая ее тайны и истории, о которых вы, возможно, никогда не слышали.

Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии по времени и пространству, чтобы увидеть Москву такой, какой вы ее еще не видели

5
39 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Уникальные исторические факты
  • 🏛️ Знаковые достопримечательности
  • 🕰️ Архитектурные особенности
  • 🔍 Открытия реставраторов
  • 🏙️ Древние постройки в центре города
Красная площадь и средневековый Китай-город
Красная площадь и средневековый Китай-город
Красная площадь и средневековый Китай-город

Что можно увидеть

  • Храм Василия Блаженного
  • Исторический музей
  • ГУМ
  • Мавзолей
  • Лобное место
  • Собор Казанской иконы Божией Матери
  • Кремлевские куранты
  • Спасская башня
  • Никольская башня
  • Церкви Успения Пресвятой Богородицы
  • Церковь Троицы Живоначальной
  • Заиконоспасский монастырь
  • Богоявленский монастырь
  • Знаменский монастырь
  • Китайгородская стена
  • Никольская улица
  • Ильинка
  • Варварка

Описание экскурсии

История и легенды Красной площади

Я покажу все основные достопримечательности Красной площади: храм Василия Блаженного, Исторический музей, ГУМ и мавзолей. Раскрою особенности их архитектуры и расскажу, какие события с ними связаны. Кроме того, вы услышите, что происходило на Лобном месте, когда и почему восстановили собор Казанской иконы Божией Матери и в чем уникальность кремлевских курантов. А еще узнаете об открытиях реставраторов, работавших над Спасской и Никольской башнями.

Китай-город — от истоков к современности

Гуляя по переулкам Китай-города и заглядывая в тихие дворики современной Москвы, вы с немалым удивлением обнаружите там древние постройки! Я расскажу о «спрятанных» церквях Успения Пресвятой Богородицы и Троицы Живоначальной и о древних монастырях: Заиконоспасском, Богоявленском и Знаменском. А также о Китайгородской стене и старинных улицах: Никольской, Ильинке и Варварке.

Организационные детали

Дополнительные расходы не предусмотрены.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный1400 ₽
Дети до 12 лет800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Рядом с метро Охотный ряд
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 593 туристов
Добрый день! Меня зовут Оксана, я сертифицированный гид по Москве. Сделаю все возможное, чтобы вы получили удовольствие от знакомства с этим замечательным городом и с теплотой вспоминали о нашей прогулке. До скорой встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
38
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Р
время пролетело незаметно, было очень легко и приятно общаться с нашим гидом Оксаной. отдельное спасибо за лояльность - с легкостью перенесла для нашего удобства пункт начала и время прогулки. спасибо!
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Ф
Остались самые лучшие впечатления.
Спасибо Оксане за отличную экскурсию! 👍
Остались самые лучшие впечатления.
Остались самые лучшие впечатления.
Остались самые лучшие впечатления.
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Нина
Прекрасная экскурсия!!!! Оксана - очень грамотный экскурсовод, прекрасный рассказчик, отличный психолог)))) подросток 13 лет был задействован максимально))) очень интересно и познавательно, впечатления прекрасные и у меня, и у сына, маршрут составлен идеально, экскурсия пролетела на одном дыхании!!!! Спасибо огромное!!!
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Александр
Эта экскурсия была в рамках трёхдневной школьной исследовательской поездки. Нашей группе требовалась экскурсия с охватом материала для исследуемой темы. Мы заранее согласовали содержание. В итоге получилось активное погружение в материал. Экскурсия прошла с учётом всех наших пожеланий. Следует отметить потрясающую способность коммуницировать с подростками, умение увлечь материалом. Мы получили всю необходимую информацию в отличном оормлении.
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О
Выбирали экскурсию по Красной площади для 2 взрослых и 2 детей (10 и 12 лет). Остановились на этой, т. к. помимо площади маршрут захватывал близлежащие районы (Китай-город и др). Сама
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экскурсия длилась чуть более 2 часов, в среднем темпе, не гнали, Оксана давала возможность и посмотреть на интересные виды, и позадавать вопросы. Очень понравилась Оксана как рассказчик, было интересно слушать и взрослым, и детям. Материал подавался очень понятно, структурированно, с картинками и историческими фотографиями. С удовольствием воспользуюсь услугами Оксаны в дальнейшем.

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А
Экскурсия прошла легко и познавательно. Узнали много новых моментов и добавили капельку интересного в ячейку собственных знаний. А главное в экскурсии отсутствует куча "датированной" информации, которая не особо всем нужна,
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кроме людей увлекающихся историей, и нами быстро забывается. Спасибо Оксане за удовлетворение, полученное от экскурсии.
Из минусов отметил бы только промозглую погоду и недостаточную видимость объектов.
Совет всем! выбирайте не пасмурную погоду и тепло одевайтесь)))

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