14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте себе путешествие, где каждый шаг раскрывает страницы истории одного из самых знаменитых городов мира.Ваш путь начнется у кремлевских стен, где вы сможете вблизи рассмотреть архитектурные шедевры, такие как храм

Василия Блаженного, ГУМ и мавзолей. Вы узнаете, какие события оставили свой след на Лобном месте, почему был восстановлен собор Казанской иконы Божией Матери и какие тайны хранят кремлевские куранты. Затем, прогуливаясь по тихим переулкам Китай-города, вы откроете для себя «спрятанные» церкви и древние монастыри, узнаете о Китайгородской стене и старинных улицах. Эта экскурсия не только позволит вам увидеть визитные карточки столицы, но и погрузиться в атмосферу средневековой Москвы, раскрывая ее тайны и истории, о которых вы, возможно, никогда не слышали. Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии по времени и пространству, чтобы увидеть Москву такой, какой вы ее еще не видели

Описание экскурсии

История и легенды Красной площади

Я покажу все основные достопримечательности Красной площади: храм Василия Блаженного, Исторический музей, ГУМ и мавзолей. Раскрою особенности их архитектуры и расскажу, какие события с ними связаны. Кроме того, вы услышите, что происходило на Лобном месте, когда и почему восстановили собор Казанской иконы Божией Матери и в чем уникальность кремлевских курантов. А еще узнаете об открытиях реставраторов, работавших над Спасской и Никольской башнями.

Китай-город — от истоков к современности

Гуляя по переулкам Китай-города и заглядывая в тихие дворики современной Москвы, вы с немалым удивлением обнаружите там древние постройки! Я расскажу о «спрятанных» церквях Успения Пресвятой Богородицы и Троицы Живоначальной и о древних монастырях: Заиконоспасском, Богоявленском и Знаменском. А также о Китайгородской стене и старинных улицах: Никольской, Ильинке и Варварке.

Организационные детали

Дополнительные расходы не предусмотрены.