14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Красная площадь и средневековый Китай-город

Важнейшие места исторического центра Москвы на экскурсии с профессиональным гидом

Оксана
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Оксана – ваш гид
Вы увидите визитные карточки столицы: кремлевские стены, храм Василия Блаженного, мавзолей, Никольскую улицу, парк Зарядье, церкви Варварки, ГУМ и Лобное место.

Погуляете по тихим переулкам Китай-города и узнаете, как строилась Москва, какие личности повлияли на ее развитие и как изменился город в последние годы.
3380 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча Рядом с метро Охотный ряд
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У этой экскурсии14 отзывов
4.93
Красная площадь и средневековый Китай-город
Красная площадь и средневековый Китай-город

Что вас ожидает

История и легенды Красной площади
Я покажу все основные достопримечательности Красной площади: храм Василия Блаженного, Исторический музей, ГУМ и мавзолей. Раскрою особенности их архитектуры и расскажу, какие события с ними связаны. Кроме того, вы услышите, что происходило на Лобном месте, когда и почему восстановили собор Казанской иконы Божией Матери и в чем уникальность кремлевских курантов. А еще узнаете об открытиях реставраторов, работавших над Спасской и Никольской башнями.

Китай-город и Зарядье — от истоков к современности
Гуляя по переулкам Китай-города и заглядывая в тихие дворики современной Москвы, вы с немалым удивлением обнаружите там древние постройки! Я расскажу о «спрятанных» церквях Успения Пресвятой Богородицы и Троицы Живоначальной и о древних монастырях: Заиконоспасском, Богоявленском и Знаменском. А также о китайгородской стене и старинных улицах: Никольской, Ильинке и Варварке. В завершение вы оцените современный парк Зарядье и его главную достопримечательность — Парящий мост.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Красная площадь и средневековый Китай-город
Красная площадь и средневековый Китай-город
Красная площадь и средневековый Китай-город
Красная площадь и средневековый Китай-город
Красная площадь и средневековый Китай-город
Красная площадь и средневековый Китай-город
Красная площадь и средневековый Китай-город
Красная площадь и средневековый Китай-город
Красная площадь и средневековый Китай-город
Красная площадь и средневековый Китай-город
Красная площадь и средневековый Китай-город
Красная площадь и средневековый Китай-город
Красная площадь и средневековый Китай-город
Красная площадь и средневековый Китай-город
Красная площадь и средневековый Китай-город
Красная площадь и средневековый Китай-город
Красная площадь и средневековый Китай-город
Красная площадь и средневековый Китай-город
Красная площадь и средневековый Китай-город
Красная площадь и средневековый Китай-город

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Рядом с метро Охотный ряд.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Оксана
Оксана
Добрый день! Меня зовут Оксана, я сертифицированный гид по Москве. Сделаю все возможное, чтобы вы получили удовольствие от знакомства с этим замечательным городом и с теплотой вспоминали о нашей прогулке. До скорой встречи!
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14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Очень понравилась экскурсия Оксаны! 2 часа прошли очень быстро) Рекомендую всем
27 февраля 2020
Сколько лет живу в Москве, но благодаря экскурсии, которую я заказал для друзей из Челябинска, узнал много нового. Очень полезная и содержательная прогулка по центру Москвы. Гид просто супер!!!
24 февраля 2020
Хорошая Экскурсия
24 февраля 2020
Экскурсия понравилась. Большое спасибо Оксане! Удачно продуман маршрут, время прошло незаметно. Оксане удалось оживить обычную прогулку интересными историческими фактами. Прошлись по Красной площади, прогулялись по парку Зарядье, заглянули в неизвестные для нас улочки города.
12 января 2020
Отличная экскурсия, интересная и познавательная! Оксана очень приятна в общении и очень профессиональная. Было очень интересно и нам, взрослым и нашим детям. Спасибо! Экскурсию однозначно рекомендуем.
7 января 2020
Экскурсия очень понравилась. Оксана прекрасный экскурсовод и отзывчивый, добрый и внимательный человек. Мы получили большое удовольствие от общения с ней и всем рекомендуем эту интересную экскурсию.
25 декабря 2019
Спасибо Оксане за предновогоднее минипутешествие по Красной площади!Можно много раз пройти по этим местам и не узнать их историческую ценность,а благодаря Оксане мы взглянули по-новому на многие объекты архитектуры.Экскурсия сопровождалась непринуждённым рассказом,понятным даже детям,которым 7 и 8 лет.Ещё раз спасибо!
Svetlana
24 декабря 2019
ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА Оксане за экскурсию! Она правильно спланировала и провела экскурсию для нашей не простой семьи, где есть дети и англоязычные. Я не раз была в Москве, но была удивленна новому маршруту. не смотря на холод время пробежало не заметно и дети, благодаря Оксане, узнали много интересного! Советуем!
20 декабря 2019
Экскурсовод - умница. Экскурсия очень понравилась. Хорошо провели время. Всем рекомендую.
17 декабря 2019
Экскурсия прошла легко и познавательно. Узнали много новых моментов и добавили капельку интересного в ячейку собственных знаний. А главное в экскурсии отсутствует куча "датированной" информации, которая не особо всем нужна, кроме людей увлекающихся историей, и нами быстро забывается. Спасибо Оксане за удовлетворение, полученное от экскурсии.
Из минусов отметил бы только промозглую погоду и недостаточную видимость объектов.
Совет всем! выбирайте не пасмурную погоду и тепло одевайтесь)))
Ещё 4 отзыва

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