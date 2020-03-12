14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История и легенды Красной площади

Я покажу все основные достопримечательности Красной площади: храм Василия Блаженного, Исторический музей, ГУМ и мавзолей. Раскрою особенности их архитектуры и расскажу, какие события с ними связаны. Кроме того, вы услышите, что происходило на Лобном месте, когда и почему восстановили собор Казанской иконы Божией Матери и в чем уникальность кремлевских курантов. А еще узнаете об открытиях реставраторов, работавших над Спасской и Никольской башнями.

Китай-город и Зарядье — от истоков к современности

Гуляя по переулкам Китай-города и заглядывая в тихие дворики современной Москвы, вы с немалым удивлением обнаружите там древние постройки! Я расскажу о «спрятанных» церквях Успения Пресвятой Богородицы и Троицы Живоначальной и о древних монастырях: Заиконоспасском, Богоявленском и Знаменском. А также о китайгородской стене и старинных улицах: Никольской, Ильинке и Варварке. В завершение вы оцените современный парк Зарядье и его главную достопримечательность — Парящий мост.