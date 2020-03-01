Индивидуальные экскурсии по Москве

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100 тайн древнего района — о царях, торговцах, медведях и многих других

Елена
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Елена – ваш гид
Вы пройдете по старинным улицам Варварке, Ильинке и Никольской, по Красной площади, мимо церквей и нарядных магазинов.

Узнаете о жизни самых разных горожан на фоне мест-символов столицы и вспомните выдающиеся имена.

Обещаю — прогулка по Китай-городу удивит вас и поможет очароваться Москвой!
3900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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Любопытное путешествие по Китай-городу
Любопытное путешествие по Китай-городу

Что вас ожидает

От Варварки до Лубянки, или прогулка сквозь века
Мы встретимся у памятника Кириллу и Мефодию и сразу отправимся «к черту на кулички». Откуда пошло это выражение? Разберемся, гуляя по Варварке. Это настоящая улица-музей: вы увидите её церкви, Английский двор и древние палаты, где родился первый царь последней династии. Пара поворотов, и мы на Красной площади: здесь свои загадки раскроют храм Василия Блаженного и ГУМ, Воскресенские ворота и сама брусчатка. Следом вас ждут улицы Ильинка и Никольская: спрятавшаяся ото всех церковь, памятник первым учителям и печатный двор.

Ожившие исторические сюжеты
Они наполнят прогулку, помогут глубже узнать историю столицы. Например, вы услышите:

  • почему стену, которую строили итальянцы, назвали «Китай-город»
  • кто и чему обучал царских детей
  • почему Алексей Михайлович выгнал иноземцев из Китай-города
  • где находилось подворье патриарха-мятежника
  • как пастор Глюк способствовал женитьбе Петра,
  • где нашли самый большой клад современности
  • кто придумал распродажи, как выглядел секонд-хенд в Средние века и где стригли «под горшок»
  • почему медведи оказались на улицах Москвы
  • где прячутся «уши» здания ФСБ
  • почему в Москве не водится птица сорока

Шаг за шагом вы будете погружаться в атмосферу столицы от Ивана Грозного до наших дней и параллельно полюбуетесь красивейшими уголками центра города.

Кому подойдет экскурсия

  • Любителям истории, городских легенд и небанальных фактов
  • Взрослым путешественникам и детям от 7 лет — в рассказах я всегда ориентируюсь на состав группы
Любопытное путешествие по Китай-городу
Любопытное путешествие по Китай-городу
Любопытное путешествие по Китай-городу
Любопытное путешествие по Китай-городу
Любопытное путешествие по Китай-городу
Любопытное путешествие по Китай-городу
Любопытное путешествие по Китай-городу
Любопытное путешествие по Китай-городу
Любопытное путешествие по Китай-городу
Любопытное путешествие по Китай-городу
Любопытное путешествие по Китай-городу
Любопытное путешествие по Китай-городу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Я понимаю, что встреча с Москвой волнительна, как первое свидание, которое запоминается на всю жизнь. Мне искренне хочется, чтобы эта встреча прошла удачно, и поэтому я создаю по-настоящему персонализированные экскурсии на любой вкус. Я подарю вам Москву — город, в который влюбляются с первого взгляда — и покажу ее с разных ракурсов, ведь наша столица очень многогранна. Старинная и современная, нежная и величавая — всегда разная и все же узнаваемая Москва приглашает вас на свидание!
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