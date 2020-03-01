Индивидуальные экскурсии по Москве

От Варварки до Лубянки, или прогулка сквозь века
Мы встретимся у памятника Кириллу и Мефодию и сразу отправимся «к черту на кулички». Откуда пошло это выражение? Разберемся, гуляя по Варварке. Это настоящая улица-музей: вы увидите её церкви, Английский двор и древние палаты, где родился первый царь последней династии. Пара поворотов, и мы на Красной площади: здесь свои загадки раскроют храм Василия Блаженного и ГУМ, Воскресенские ворота и сама брусчатка. Следом вас ждут улицы Ильинка и Никольская: спрятавшаяся ото всех церковь, памятник первым учителям и печатный двор.
Ожившие исторические сюжеты
Они наполнят прогулку, помогут глубже узнать историю столицы. Например, вы услышите:
Шаг за шагом вы будете погружаться в атмосферу столицы от Ивана Грозного до наших дней и параллельно полюбуетесь красивейшими уголками центра города.