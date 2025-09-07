Индивидуальные экскурсии по Москве

Прогулка по старинным улицам Варварке, Ильинке и Никольской. Узнайте о жизни горожан на фоне символов столицы и вспомните выдающиеся имена
Экскурсия по Китай-городу проведет через Варварку, Ильинку и Никольскую, Красную площадь.
Участники узнают о происхождении выражения «к черту на кулички», истории храмов и дворцов, жизни царских детей и первых учителей. В рассказах оживут сюжеты о патриархе-мятежнике, пасторе Глюке и кладах. Прогулка обещает удивить и очаровать Москвой, раскрывая её тайны и легенды
Мы встретимся у памятника Кириллу и Мефодию и сразу отправимся «к черту на кулички». Откуда пошло это выражение? Разберемся, гуляя по Варварке. Это настоящая улица-музей: вы увидите её церкви, Английский двор и древние палаты, где родился первый царь последней династии. Пара поворотов, и мы на Красной площади: здесь свои загадки раскроют храм Василия Блаженного и ГУМ, Воскресенские ворота и сама брусчатка. Следом вас ждут улицы Ильинка и Никольская: спрятавшаяся ото всех церковь, памятник первым учителям и печатный двор.
Ожившие исторические сюжеты
Они наполнят прогулку, помогут глубже узнать историю столицы. Например, вы услышите:
почему стену, которую строили итальянцы, назвали «Китай-город»
кто и чему обучал царских детей
почему Алексей Михайлович выгнал иноземцев из Китай-города
где находилось подворье патриарха-мятежника
как пастор Глюк способствовал женитьбе Петра,
где нашли самый большой клад современности
кто придумал распродажи, как выглядел секонд-хенд в Средние века и где стригли «под горшок»
почему медведи оказались на улицах Москвы
где прячутся «уши» здания ФСБ
почему в Москве не водится птица сорока
Шаг за шагом вы будете погружаться в атмосферу столицы от Ивана Грозного до наших дней и параллельно полюбуетесь красивейшими уголками центра города.
Кому подойдет экскурсия
Любителям истории, городских легенд и небанальных фактов
Взрослым путешественникам и детям от 7 лет — в рассказах я всегда ориентируюсь на состав группы
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 5873 туристов
Представляю нашу команду гидов: вместе мы создаём персонализированные прогулки на любой вкус, каждый из нас аккредитован и с опытом проведения экскурсий более 5 лет. Мы подарим вам Москву — город, читать дальшеуменьшить
в который влюбляются с первого взгляда, и покажем её с разных ракурсов, ведь наша столица многогранна.
Итак, кто мы? Я, Елена — лучший гид Москвы, победительница конкурса «Московские мастера — лучший по профессии», в пандемию выиграла грант и получила диплом «Специалист в области детского туризма»; провожу экскурсии для взрослых и детей на русском и английском языках.
Светлана — познавательно и интересно расскажет вам об искусстве и архитектуре Москвы; не мыслит жизни без любимого дела, а её особой страстью является балет; проводит экскурсии на русском и английском языках.
Надежда — убеждена, что гид должен быть ещё и немного актёром, который даёт возможность своим гостям погрузиться в волшебный мир искусства; считает Москву лучшим городом Земли!
Элина — гид, переводчик, экскурсовод, 10 лет в профессии. Финалист конкурса «Московские мастера-2023». Участвует в записи подкастов для радио «Маяк» — «Место действия: Россия».
Экскурсовод-аниматор для детей и взрослых Юлия Вадимовна. Учимся играя! Это про неё. Космическая передача на «Детском радио», прогулки в Кремле, квесты в Третьяковке и Музее космонавтики, и, конечно, незабываемая и удивительная Москва — эти программы не оставят равнодушными и не дадут скучать никому!
А ещё частью нашей команды стала Кира. За 13 лет работы она поняла, что её истинная страсть лежит в общении с детьми. Благодаря уникальному опыту с путешественниками из разных стран и разных возрастов она сумела найти своё призвание в создании незабываемых экскурсий для детей. Как мама юного москвоведа, Кира легко находит взаимопонимание со школьниками и их родителями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Владимир
Наш класс провел с Еленой целое утро в субботний сентябрьский день на экскурсии по Китай-городу. Елена согласилась провести экскурсию для самой сложной, на мой взгляд, аудитории-для школьников подростков. И это было читать дальшеуменьшить
невероятно! Легко, ярко, весело, емко, информативно! Елена сумела объединить группу, завладеть вниманием! В ней столько энергии и профессионализма, что ребята практически не отвлекались, держали внимание и интерес. И мне было очень интересно узнать факты и легенды, которыми делилась Елена. Эта экскурсия была рекомендована школьным историком. Мы выбрали Елену и остались довольны и счастливы! Спасибо за этот день Елене!
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Dmitry
Посмотрели на район по-новому, узнали об интересных местах и фактах. Спасибо Елене за экскурсию!
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Татьяна
Хорошо прогулялись по красивому зимнему центру Москвы, но очень мало информации, хотелось бы попросить доработать рассказ, насытить историей и историей культуры, еще хотелось бы учесть последние исторические и археологические открытия: про письменность на территории России, про Кремль и Храм Василия Блаженного, про «культурный слой», про азбуку-алфавит, про художественные промыслы в России и т. д.
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С
Светлана
Очень хороший экскурсовод! Планируем посетить и другие его программы. Елена, благодарим от всей души!
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А
Анна
Замечательная экскурсия. Мы организовывали для наших коллег иностранцев. Все было на высшем уровне - английский просто замечательный (что сейчас найти редко). Было очень интересно и местным и гостям столицы. Гид был прекрасно подготовлен и не бынальная экскурсия по довольно знакомым всем местам)))
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А
Анастасия
Большое спасибо Светлане за прекрасную экскурсию! Возраст участников от 7 до 82 лет, все остались довольны. Продуманный маршрут, увлекательный рассказ, обаяние и профессионализм Светланы - время пролетело незаметно)) Вместо запланированного времени гуляли дольше, за что отдельная благодарность.
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