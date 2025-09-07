Индивидуальные экскурсии по Москве

Экскурсия по Китай-городу проведет через Варварку, Ильинку и Никольскую, Красную площадь. Участники узнают о происхождении выражения «к черту на кулички», истории храмов и дворцов, жизни царских детей и первых учителей. В рассказах оживут сюжеты о патриархе-мятежнике, пасторе Глюке и кладах. Прогулка обещает удивить и очаровать Москвой, раскрывая её тайны и легенды

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

От Варварки до Лубянки, или прогулка сквозь века

Мы встретимся у памятника Кириллу и Мефодию и сразу отправимся «к черту на кулички». Откуда пошло это выражение? Разберемся, гуляя по Варварке. Это настоящая улица-музей: вы увидите её церкви, Английский двор и древние палаты, где родился первый царь последней династии. Пара поворотов, и мы на Красной площади: здесь свои загадки раскроют храм Василия Блаженного и ГУМ, Воскресенские ворота и сама брусчатка. Следом вас ждут улицы Ильинка и Никольская: спрятавшаяся ото всех церковь, памятник первым учителям и печатный двор.

Ожившие исторические сюжеты

Они наполнят прогулку, помогут глубже узнать историю столицы. Например, вы услышите:

почему стену, которую строили итальянцы, назвали «Китай-город»

кто и чему обучал царских детей

почему Алексей Михайлович выгнал иноземцев из Китай-города

где находилось подворье патриарха-мятежника

как пастор Глюк способствовал женитьбе Петра,

где нашли самый большой клад современности

кто придумал распродажи, как выглядел секонд-хенд в Средние века и где стригли «под горшок»

почему медведи оказались на улицах Москвы

где прячутся «уши» здания ФСБ

почему в Москве не водится птица сорока

Шаг за шагом вы будете погружаться в атмосферу столицы от Ивана Грозного до наших дней и параллельно полюбуетесь красивейшими уголками центра города.

Кому подойдет экскурсия