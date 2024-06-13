Виктор Васнецов — один из самых известных и самых загадочных русских художников.
Именно он открыл нам образы героев русских сказок — Ивана-царевича, Алёнушки, Снегурочки и многих других. Но «сказочник» проявил себя не только в живописи.
На прогулке по центру Москвы я расскажу, чем ещё знаменит великий художник, а чем прославился его младший брат.
Именно он открыл нам образы героев русских сказок — Ивана-царевича, Алёнушки, Снегурочки и многих других. Но «сказочник» проявил себя не только в живописи.
На прогулке по центру Москвы я расскажу, чем ещё знаменит великий художник, а чем прославился его младший брат.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Прогуляемся по историческому центру Москвы, полюбуемся великолепными видами на Кремль и Замоскворечье. Вы откроете для себя новые грани таланта художников-новаторов Виктора и Аполлинария Васнецовых:
- познакомитесь с архитектурными работами Виктора Васнецова — они отражают его уникальный стиль и вклад в развитие русской архитектуры
- в Музее сословий России увидите оригинальные произведения и мебель, созданные по эскизам братьев Васнецовых
- узнаете о взаимоотношениях Виктора Васнецова и Павла Третьякова — и поймёте, почему коллекционер покупал не все картины художника
- услышите историю создания полотен «Ковёр-самолет» и «Три царевны подземного царства»
- на фасадах Третьяковской галереи найдёте древнерусский терем, созданный по эскизу Виктора Васнецова
- благодаря историческим картинам-реконструкциям Апполинария Васнецова совершите путешествие во времени
Я расскажу о стиле живописи «сказочника» Васнецова — синтезе реализма и символизма и об истоках религиозной живописи художника. И о жизни и творчестве Апполинария Васнецова, его интересе к русской истории и московскому быту.
Кому подойдёт экскурсия
Экскурсия будет интересна всем, кто планирует посетить выставку «Васнецовы. Связь поколений. Из 19 в 21 век» в Новой Третьяковке. А также тем, кто интересуется русским искусством и историей Москвы на рубеже 19–20 веков.
Организационные детали
- Осмотр предметов мебели по эскизам Васнецова проходит в Музее сословий России по ходу маршрута экскурсии. Входные билеты оплачиваются дополнительно: 400 руб. /взрослый, есть льготы. Выходной — понедельник
- Если вы интересуетесь мозаикой и монументальным искусством, можно посетить уникальный храм с восстановленными росписями Васнецова — подробности в переписке с гидом
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Кропоткинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Marina — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 1376 туристов
Коренная москвичка, аккредитованный экскурсовод, образование высшее, дополнительное образование по специальности «История искусства». Увлекаюсь разными видами искусства — музыкой, архитектурными стилями, историей Москвы, иконографией. Постоянно занимаюсь повышением квалификации — посещаю мастер-классыЗадать вопрос
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